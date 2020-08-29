马斯克访德国：高科技、特斯拉与着急的粉丝

（德国之声中文网）马斯克（Elon Musk）的粉丝们开始时有些不安。因为众所周知，特斯拉创始人马斯克是推特的忠实用户。但他在德国逗留近三天，受到如同流量明星般的追捧，他三天里却没有在推特上发布任何东西。这是怎么了？

直到正式行程结束，马斯克才在推特上写道："伟大的德国之行"，感谢德国政界人士和民众的支持，后面还用德语说了几句话，并附上一张照片，照片中的他身穿木匠工作服正在视察柏林附近特斯拉工厂的施工现场。

上周末，马斯克就在推特上表示他访问德国的主要的目的是看一看在德国被视为"超级工厂"的特斯拉新厂以及2017年被特斯拉收购的德国机械制造商格罗曼的一个旗下公司。

位于德国艾菲尔地区的特斯拉-格罗曼自动化公司，正在试图与位于图宾根的生物技术公司库雷瓦克（Curevac）合作开发一个项目，该项目有可能将在新冠疫苗的研发方面发挥重要作用。

发展大规模移动式药物生产技术

库雷瓦克被认为是研发新冠疫苗最有希望的德国公司。据称，美国政府曾打算参股库雷瓦克。正是这一情况促使德国政府通过国家复兴信贷银行参股库雷瓦克公司。

库雷瓦克公司专门从事基于信使分子mRNA（信使核糖核酸）的研究开发。这些技术可以用于癌症治疗，也可以用于疫苗的开发。

库雷瓦克公司和格罗曼公司的合作可以追溯到2015年，也就是特斯拉收购格罗曼公司的前两年。其目标是研发一种RNA打印机技术，它的工作原理就像一个迷你工厂，能够全自动生产药物。

粉丝们在图林根库雷瓦克公司的大楼前等待马斯克的到来

访问图宾根

如今库雷瓦克公司已经研发出一台样机，这也是埃隆·马斯克周二（9月1日）图宾根之行的原因。

库雷瓦克公司发言人 许勒（Thorsten Schüller ）对德国之声说，"现在的问题是，如何通过特斯拉-格罗曼的合作使RNA打印机能够实现批量生产。"

该打印机的大小和一辆小汽车差不多，因此具有移动性。"目的是为了在爆发疫情的地区能够基于RNA技术灵活地就地生产药物。

库雷瓦克公司发言人许勒说，计划未来一年将在实际条件下进行测试。不过，何时可以进行批量生产目前还不清楚。

收购传闻与否认

能够在需要的地方快速、廉价，有针对性地生产急需的药品，实现这一目标具有巨大的潜力。因此，也难怪人们很快便纷纷猜测埃隆-马斯克是否会为库雷瓦克公司进行投资。

据信使报（Merkur）报道，库雷瓦克公司的主要股东霍普（Dietmar Hopp）这次没有和马斯克见面。他认为这些传闻 "纯属臆想"，库雷瓦克"现在是、未来也仍将是"一家德国公司。



亿万富翁霍普是软件公司SAP的创始人之一，他持有库雷瓦克公司49.5%的股份。德国政府通过德国复兴信贷银行持有该公司17%的股份，英国制药集团葛兰素史克公司持有8.5%的股份。8月中旬，库雷瓦克在纽约纳斯达克成功上市。

库雷瓦克公司发言人许勒表示，马斯克在访问期间没有谈到参股的问题。特斯拉-格罗曼和其母公司没有回答德国之声的邮件问询。

马斯克也在柏林与多位德国部长会面

在柏林与部长们会面

周三（9月2日），马斯克在柏林与联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）会面时也热捧移动药品生产这一"革命技术"。

此外，两人当然谈到正在勃兰登堡格伦海德（Grünheide）建造的特斯拉工厂。该厂自今年年初以来动工建造，位于柏林以东约40公里处，将创造多达12000个就业岗位，年产特斯拉汽车多达50万辆。

这位电动汽车的先驱是否也同联邦经济部长谈到该工厂可能获得国家资助的问题，现在尚不清楚。联邦政府计划注资约30亿欧元促进电池工业的发展，但是其中大部分资金尚未进行规划。迄今的说法是格伦海德的工厂将不会生产电池。

勃兰登堡州政府在马斯克与州长沃德克（Dietmar Woidke）会晤后公布消息称，尽管存在新冠疫情，但是马斯克仍坚持工厂在明年夏季开工这一目标。沃德克说："我们还有很多工作要做。"但是计划中的汽车工厂已经具有"拉动效应"。格伦海德镇的无党派镇长甚至将工厂在当地落户称为中了彩票。

由于尚未获得所有环保方面的审核批准，特斯拉仅在通过初步审批的情况下便动工建厂需要自行承担一些风险。反对建厂的抗议活动时常发生，因为许多人担心工厂会给环境带来不利后果。 周三，当地的公民倡议组织打出的横幅上便写着："水源保护区不要工业"和"立即停止对自然和地下水的过度开采！"

参观特斯拉建筑工地

公民对建造特斯拉工厂发表意见的日期于星期四（9月3日）午夜结束。9月23日将在镇活动大厅就公民的提议进行讨论。

周四在视察建筑工地时，马斯克称赞工程进展迅速，说"你们看进展多快。"他表示，这可以通过使用高质量的预制建筑物来实现，特斯拉希望在这里"建造一个完美的工作场所"，并"制造非爱酷的汽车"。

对于工厂耗水量大这一重要问题，马斯克在进行了权衡后表示："如果没有水，这些树木将无法生长。"他说，毕竟与加利福尼亚州相比，勃兰登堡州不是干旱地区。

终于发了一条推文！

周四下午，马斯克虽然终于有时间发了推文，但并没有谈及他对格伦海德的访问，取而代之的是，他将其火箭公司SpaceX的消息转发给了将近4000万的追随者，对德国只字未提。直到周三午夜过后，他才发表了前面所说的那一段推文。

联邦经济部长阿尔特迈尔的态度则更加谨慎。对于德国政治家而言，阿尔特迈尔发推文的频率平日算是高的。但是这一次，他和他的经济部都没有在这一社交媒体平台上提到与马斯克的会晤。在推特上不太活跃的联邦教育与研究部部长卡尔里切克（Anja Karliczek）与马斯克会晤后，也是保持沉默。

只有联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）不失时机地利用马斯克的魅力，公开宣布他已经与这位企业家讨论了一系列的重大问题。

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