马斯克：特斯拉若做间谍，公司会被关闭

（德国之声中文网）特斯拉公司首席执行官马斯克（Elon Musk）周六（3月20日）表示，如果特斯拉汽车被用于间谍活动，他的公司将被关闭。这是他首次对中国军方禁止特斯拉进入军事区域的报道发表评论。

"我们有强烈的动机对任何信息保密，"马斯克在由中国国务院下属基金会主办的中国发展高层论坛的网络会议中说， "如果特斯拉使用汽车在中国或其他任何地方从事间谍活动，我们将被关闭。"

消息人士周五告诉路透社，中国军方禁止特斯拉汽车进入其园区，理由是车辆上安装的摄像头存在安全隐患。

禁令发生的背景是，美国总统拜登今年1月上任以来，中美两国高级外交官第一次在阿拉斯加举行会晤，双方发生了激烈的争吵。

马斯克在本周六中方的活动上呼吁世界上最大的两个经济体之间加强互信。在论坛上，他与南方科技大学校长、中国量子物理学家薛其坤进行了一个小组讨论。

中国是世界上最大的汽车市场，也是电动汽车的主要竞争地盘。去年，特斯拉在中国售出了147445辆，占其全球销量的30%。不过今年特斯拉将面临蔚来、吉利等多个中国本地竞争对手的挑战。

中国作为特斯拉的电动车的生产和销售所在地，马斯克多次前往高调亮相。2019年，他与喜欢直言不讳的阿里巴巴创始人马云讨论了火星和人工智能的话题。

去年在中国制造的Model 3的交付活动上，马斯克脱掉外套在台上热情欢舞，成为社交媒体的热点话题。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 2019年最受欢迎的电动车 2019年，特斯拉3型是上牌照次数最多的电动汽车。已经有将近44.5万辆新车上路。在美国，一辆特斯拉3的价格至少要37990美元。特斯拉老板埃隆·马斯克今年6月强调："最让我感到困扰的是，我们的这款汽车还不够便宜。我们必须为此努力。"

哪几款电动车全球最受欢迎？ 第二名日产 2019年，日产Leaf型电动车紧随特斯拉3型之后，排名第２。销量约为43.4万辆。去年日系车企的日子还算好过。但是今年，日产十一年来首次出现亏损，损失近60亿欧元。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 特斯拉S型排名第三 在2019年最受欢迎的电动车中，特斯拉S型排名第三 。2020年，特斯拉和保时捷一样，是新冠危机中的赢家。德国汽车专家杜登霍夫（ Ferdinand Dudenhöffer）表示："当大家都在减少产能的时候，特斯拉却在实施一项庞大的增长计划”——在勃兰登堡建造生产特斯拉Y型的新工厂。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 为续航做出妥协 排名第四的是三菱油电混合动力车。在未来两年内，三菱还将提供纯电动汽车。但只针对亚洲的客户。其他地区则由合作伙伴雷诺和日产覆盖。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 油电混合大牌 油电混合动力车依然受欢迎。丰田的油电混合动力车普锐斯早在1997年就在日本首次亮相，2001年在德国上市。2019年，丰田普锐斯油电混合动力车在全球销售了近21万辆。不过，该日本汽车制造商未来更看好燃料电池技术。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 北汽？从未听说过！ 中国的电动汽车生意如此兴隆，这在欧洲是无法想象的。北汽生产的EU系电动车成为2019年中国市场上最畅销的汽车，而且在国际上的销量也不错。北汽计划从2025年起只生产电动汽车，尽管中国销售的汽车95%以上仍是燃油车。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 曾几何时 雪佛兰VOLT 2019年美国通用汽车的雪佛兰Volt在全球销量排名第8位。该车于2007年首次亮相，是对特斯拉前一年推出的电动跑车Roadster做出的快速回应。不过雪佛兰Volt直到2010年才上市，目前已不再生产。但是，美国通用汽车计划在2023年之前至少推出20款新型电动车。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 小巧玲珑 雷诺Zoe在欧洲非常受欢迎。它是2020年上半年欧洲最畅销的电动车。去年，在全球最受欢迎的电动汽车中，这种小型电动汽车排名第9。德国人在选用电动车时，也很喜欢选择雷诺Zoe。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 终于有了一款德国电动车 尽管排在第十位，但是终于出现了宝马i3这款德国电动车。长期以来，这家德国汽车制造商一直被指责在电动汽车领域没有什么作为。如今这种状况将改变。明年年底前，宝马计划推出5款纯电动车投放市场。



张平/ 王凡（路透社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。