马斯克：柏林和德克萨斯州的特斯拉工厂是「巨大的钱坑」

（德国之声中文网）根据6月22日发布的采访，特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）表示，该公司在美国德克萨斯州和德国的新工厂是「巨大的钱坑」。

马斯克说了什么？

马斯克在5月底告诉硅谷的特斯拉车主粉丝俱乐部，这两个生产基地正在给公司带来「数十亿美元的损失」，理由是高成本、低产量和供应链问题。

这两个工厂都是在今年早些时候启用的。

这位企业家说：「绝大多数情况下，我们关心的是如何保持工厂的运作，以支付员工的工资，免于破产。」

在德克萨斯州的工厂，由于在加强生产其新型 「4680电池」方面存在障碍，该工厂目前仅生产「极少量」的汽车。而常规的「2170电池」虽然可以用于德克萨斯州的车辆，但制造这种电池的工具被卡在中国。

「这一切都会很快得到解决，但需要投入更多心力」，马斯克说。他补充道，德国工厂的情况相较之下「略好」。

德国工厂深陷工会和环保挑战

位于柏林附近的格林海德（Grünheide），德国工厂自成立以来一直遭遇工会和环境保护的挑战。

最近，德国金属行业工会（IG Metal）反驳了马斯克的立场，即员工应该回到办公室，停止在家工作。据新闻媒体彭博社报道，该工会还表示，由于工资不足或不平等，特斯拉在德国招聘员工时遭遇瓶颈。

在工厂建设期间，环保组织批评特斯拉在格林海德砍伐树木，引起法律诉讼。

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此外，特斯拉在上海的工厂在中国政府实施的严格「清零政策」下陷入瘫痪。

马斯克誓言要在未来三个月内减少该公司10%的受薪员工，同时增加小时工的数量。 2022年初，该公司只有不到10万名员工。

（路透社、德新社）

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