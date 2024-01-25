 马斯克：中国电动车太厉害 若无贸易壁垒会摧毁对手 | 经济纵横 | DW | 25.01.2024

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经济纵横

马斯克：中国电动车太厉害 若无贸易壁垒会摧毁对手

特斯拉首席执行官马斯克本周三表示，中国电动车公司在全球市场最具竞争力。若是没有贸易壁垒，中国汽车制造商将会“摧毁”海外竞争对手。

马斯克表示，特斯拉计划2025年下半年在美国工厂开始生产下一代电动汽车

马斯克表示，特斯拉计划2025年下半年在美国工厂开始生产下一代电动汽车

（德国之声中文网）特斯拉(Tesla) 首席执行官马斯克在特斯拉周三（1月24日）在电话财报会议中说，中国电动车公司在全球市场最具竞争力，能在中国以外的市场取得重大成功，至于取得何种程度的成功，取决于各国建立什么样的关税或贸易壁垒。他表示，若是不建立贸易壁垒，中国车企会摧毁世界上大多数其他汽车公司,“他们非常好。”

就在不久前，中国汽车制造商比亚迪公布了2023年第四季度销售额，季度销售首次超特斯拉。这一季度，比亚迪在全球销售了超过52.6万辆纯电动汽车，特斯拉同期销量则接近48.5万辆。不过特斯拉全年销量仍领先于比亚迪。

中国外交部在周四（1月25日）的例行新闻发布会发出回应。根据外交部网站，发言人汪文斌表示还没有看到相关报道，但各方都应当维护公平、公正、开放、非歧视的营商环境，遵守市场经济原则和世贸规则。

去年马斯克在车市发起了一场价格战以吸引消费者，不过这影响到了特斯拉的利润率，令投资者担忧。马斯克说，特斯拉现有的产品线已经达到“成本下降的自然极限”。

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路透社之前报道，特斯拉希望在2025年年中开始生产一款代号为“红木”（ Redwood ）的新型电动汽车，定位是价格亲民的“紧凑型跨界车”。周三，马斯克确认特斯拉计划2025年下半年在美国工厂开始生产下一代电动汽车。

特朗普已经表示，如果再次当选，他将加大关税力度，呼吁对进入美国的所有商品都征收10%的普遍关税，并取消中国的最惠国待遇。去年10月，欧盟委员会宣布正式启动针对中国产电动汽车的反补贴调查，欧委会主席冯德莱恩称如果能够证明存在扭曲市场的不公平竞争，欧盟将“果断采取行动”。中国商务部回应称，此举缺乏充足证据，不符合世贸规则。电动汽车咨询公司New Electric Partners的执行董事格雷戈里（Ross Gregory）表示，美国和欧洲需要的不仅仅是关税，还需要能够让其汽车制造商有时间建立多元化供应链的政策。

 

（路透社等）

 

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