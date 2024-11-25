马斯克与特朗普的利益冲突

特朗普提名马斯克与人共同负责的项目，存在着前所未有的公私利益冲突。但是，马斯克面临的最大挑战，可能来自特朗普本人。

（德国之声中文网）11月13日，在华盛顿的一家酒店，当选总统特朗普向众议院共和党领导人讲话时开了一个玩笑，可能让最近与他形影不离的埃隆·马斯克（Elon Musk）感到尴尬。

"埃隆不肯回家。我摆脱不了他（I can't get rid of him） ——至少一直到我不喜欢他之前。"

美国当选总统特朗普和世界首富马斯克之间的友谊，正在吸引全球媒体的目光。在过去一周里，两人被媒体发现一起出现在佛罗里达州棕榈滩和纽约的终极格斗锦标赛（UFC）比赛现场，并在飞机上一起共进麦当劳。

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DOG横空出世

在选战中，特朗普宣布他将让出生于南非的马斯克负责一个政府效率委员会。上周，当选后的特朗普似乎开始兑现这一承诺，确认成立一个新机构"政府效率部"（Department of Government Efficiency，简称DOGE，与马斯克热爱的加密货币狗狗币同名），由马斯克和另一位亿万富翁维韦克·拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同负责这项工作。

新机构雷声大雨点小？

这是一个新机构，目前尚不清楚它将具体负责什么，以及拥有什么样的权限。最终，这个机构可能只是一个小型的咨询团队，在政府之外运作，且没有任何实际的监管权力。但它可能会因为马斯克的商业影响力和高调发声而显山露水。

"政府效率部"的目标是，通过减少官僚主义、精简法规和节省开支，使美国联邦政府永久性缩减规模，并减少2万亿美元的政府支出。

尽管马斯克以削减其公司成本闻名，但削减联邦开支将是一个巨大的挑战。该项目计划在2026年7月之前完成。

"马斯克除了起诉政府或传播有关政府的阴谋论外，并没有任何实际的从政经验，"密歇根大学福特公共政策学院教授唐纳德·莫伊尼汉（Donald Moynihan）说。

"联邦政府确实需要现代化，但马斯克唯一谈论的事情是削减成本和惩罚与他意见不合的人，"莫伊尼汉告诉德国之声，"但他那些简单的数学公式是行不通的。"

在上一财年，联邦预算为6.1万亿美元。其中三分之一用于社会保障和医疗保险项目，而特朗普表示他不会触碰这些项目。总体而言，根据美国国会预算办公室（CBO）的数据，仅有1.7万亿美元的预算是联邦不用担心被议员否决的可自由支配的款项。

"马斯克除了起诉政府或传播有关政府的阴谋论外，并没有任何实际的从政经验，"密歇根大学福特公共政策学院教授唐纳德·莫伊尼汉（Donald Moynihan）说。 图像来源: Jim Watson/AFP

巨额公私利益冲突

马斯克拥有六家公司，其中包括特斯拉（Tesla）、SpaceX 和 X（前身为 Twitter）。这样一个新职位，让他的个人利益和公共利益发生很大的冲突，尤其是因为他的一些公司获得巨额的政府补贴或直接的联邦合同，成为政府承包商。此外，突破监管的创新技术也是他的公司的业务。

"我想不出还有谁是这样明确而且明显地涉及利益冲突，既是与政府预算、组织结构以及聘任雇员直接相关的官员，同时又是从中谋取巨大利益的商人。"莫伊尼汉说，"这几乎是卡通形象式的腐败。"

多年来，SpaceX 从 NASA 和国防部获得了数十亿美元的合同，用于发射卫星、为国际空间站提供服务或使用其星链（Starlink）卫星通信网络。

根据《纽约时报》计算的数据，在过去十年里，SpaceX 的这些合同总金额超过150亿美元。仅去年一年，马斯克的公司就与17个联邦机构签订了100份各类合同，总额达30亿美元。

根据《纽约时报》计算的数据，在过去十年里，SpaceX 与美国联邦政府的合同总金额超过150亿美元。 图像来源: IMAGO/Panthermedia

监管机构公器私用？

马斯克曾多次与联邦部门和其他监管机构公开发生冲突。2018年，美国证券交易委员会（SEC）的一项调查导致他因证券欺诈受到指控。随后，作为该案和解的一部分，他辞去了特斯拉董事长的职位。

特斯拉还从多个州获得了巨额税收减免和其他激励措施。在联邦层面上，特斯拉有一份合同，为政府部门提供部分车辆。马斯克可能会说服特朗普保留电动汽车的税收抵免政策，来促进其销售业务，或提高针对在墨西哥或其他地方生产汽车的竞争对手的关税。

他还可能影响监管机构，这些机构负责详细审查特斯拉的自动驾驶功能。此外，他可以游说权力部门保留现行的排放法规，这些法规让特斯拉得以向其他电动汽车份额不足的同行出售价值数十亿美元的碳信用额度。

马斯克的其他公司，xAI、无聊公司（The Boring Co）、神经链（Neuralink）和 X，没有政府合同。但这些公司仍可能通过与特朗普的关系获益。这种关系可能推动人工智能的发展、影响相关法规，或帮助阻止社交媒体竞争对手 TikTok 的发展。

未来的某一天，抛弃世界首富可能会给特朗普带来不可抗拒的自我满足感？ 图像来源: DW

友谊的小船说翻就翻？

特朗普并不是第一位想要削减政府支出的总统，也不是第一位寻求效率专家辅助的官员。但他是第一个进行如此提名的当选总统：让一个可能公然将个人利益凌驾于公共利益之上的商人来监管本应监管他的政府部门。

到目前为止，特朗普一直小心翼翼地表示，马斯克不会正式成为行政部门的一部分，而是"从政府外部提供建议和指导，并将与白宫和管理与预算办公室合作推动大规模的结构性改革"。

至少他还知道这一点很重要，因为美国联邦法律禁止在有利益冲突的情况下参与政府事务。

无论马斯克的正式头衔是什么，大规模削减支出都需要国会的支持和批准。这意味着大部分最终决定将由政府官员做出。

整个项目中最不可预测的部分，还不是马斯克和国会议员的冲突，而是特朗普本人。在他的个人历史上，“始乱终弃”的记录屡见不鲜。未来的某一天，抛弃世界首富可能会给特朗普带来不可抗拒的自我满足感。

莫伊尼汉表示，这两位个性鲜明的人都爱抛头露面，但特朗普可能无法忍受被人抢了风头。伴君如伴虎，马斯克要保持这种友谊，将是一项与削减数万亿政府开支同等艰巨的挑战。

"从某种意义上说，指派马斯克负责一个咨询团队可能是一种降维打击，因为目前尚不清楚该机构能否施展拳脚。"莫伊尼汉总结道。

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