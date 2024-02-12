马拉松世界纪录保持者基普图姆因车祸去世

（德国之声中文网）肯尼亚前总理奥廷加（Raila Odinga）在社交媒体平台X（前Twitter）上说，马拉松世界纪录保持者基普图姆（Kelvin Kiptum）和他的教练哈基齐马纳（Gervais Hakizimana）上周日（2月11日）在肯尼亚西部的一场车祸中不幸去世。

据警方称，事故发生时，这辆车正行驶在前往肯尼亚西部城市埃尔多雷特的路上。

“事故发生在（当地时间）晚上11点左右。车上有三名乘客，两人当场死亡，一人被送往医院。肯尼亚西部埃尔格约-马拉奎特郡（Elgeyo Marakwet）警察指挥官穆林格 （Peter Mulinge）说。“两人”是基普图姆和他的教练哈基齐马纳。

肯尼亚失去了一颗“宝石”

体育界对基普图姆的去世感到悲痛，波士顿和伦敦的马拉松机构都在社交媒体上表示哀悼。

肯尼亚体育部长纳姆万巴（Ababu Namwamba）在X上说：“令人悲痛欲绝！肯尼亚失去了一颗特殊的宝石！无以言表。”

肯尼亚总统鲁托 （William Ruto） 表示：“基普图姆是一位明星。可以说，他是世界上最优秀的运动员之一，他打破了障碍，创造了马拉松纪录。”

“一位非凡的运动员在全球留下了非凡的印记。我们与他的家人和体育界同在。安息吧！”他补充说。

不可思议的运动员留下了不可思议的遗产

世界田径协会主席塞巴斯蒂安-科（Sebastian Coe）称基普图姆为“一位不可思议的运动员，留下了不可思议的遗产”。

他在一份声明中表示：“得知基普图姆和他的教练哈基齐马纳的惨痛离世，我们深感震惊和悲痛。”

他说：“我们代表所有世界田径运动员，向他们的家人、朋友、队友和肯尼亚国家致以最深切的哀悼。”

24岁的基普图姆在去年10月的芝加哥马拉松赛上以2:00:35的成绩打破了同样来自肯尼亚的基普乔格（Eliud Kipchoge）于2022年在柏林创下的2:01:09世界纪录。

在今年的巴黎夏季奥运会上，按照原计划，基普图姆将与基普乔格相遇。基普图姆被认为是有希望成为第一个在正常情况下打破马拉松神奇两小时大关的人。

（法新社、路透社、德国体育信息社）

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