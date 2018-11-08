马建香港讲座：“我没有政治利益”

（德国之声中文网）流亡作家马建这次是带着新书《中国梦》来到香港做讲座，本周早些时候他得到通知，活动场地被临时取消。"大馆"当时给出的理由是不愿"成为个别人士促进其政治利益的平台"。

紧急情况下，马建四处寻找备用场地，却在入境香港之后得知备用场地也被取消。在最后一刻，"大馆"方面又收回了先前的决定，表示鉴于马建表明是以作家身分出席活动，无意促进个人政治利益，因此仍将场地提供给讲座使用。周六，讲座按照原计划在原场地举行。

据法新社报道，马建此番经历的周折引起了当地和国际媒体的关注，使得舆论界担心，作为特别行政区的香港的言论自由空间在日益缩小。

尽管强调自己的身分是小说家，但是马建毫不讳言自己的作品带有深刻的政治色彩。"文学可以涉及所有领域，哲学、心理学、生理学，那为什么不能包含政治呢？"

德国之声專訪馬建﹕空前審查下作家更應發聲

马建对法新社记者说，文学需要揭露政治的弱点和黑暗面，这样才能推动社会前进。

他的新书《中国梦》显然是在影射中国国家主席习近平提出的"中国梦"。马建表示，他希望描述一个这样的世界：所有个人的思想和记忆都被抹去，只为了服务于一个极权主义政权。

在他看来，中国政府试图创造一个"共产主义的乌托邦"，来抹去包括大饥荒、文革和六四事件在内的所有恐怖记忆。

对于这次关于场地的波折，马建表示接受大馆重新允许提供场地，期待香港仍然是思想自由者的创作天堂。他感谢所有作家和记者关注此事，"你们真是守住了香港言论自由的脊梁"。他又再次澄清说，"本人是小说家，这是我唯一的身分。从某种意义上说，我没有'政治利益'，因为我不是一个寻求选票的政治家"。

雨涵/文木（法新社、联合早报等）