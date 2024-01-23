 駁國安法動搖香港司法獨立　法官：不會盲目定罪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.01.2024

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时政风云

駁國安法動搖香港司法獨立　法官：不會盲目定罪

《國安法》施行3年，各界質疑香港漸失司法獨立公正，但香港終審法院法官22日稱，不會「盲目」將所有被告定罪。與此同時，聯合國專家對《國安法》實施狀況表達憂慮，並呼籲港府釋放壹傳媒創辦人黎智英。

圖為2019年9月，香港民眾在國際金融中心大樓前高唱《願榮光歸香港》。

圖為2019年9月，香港民眾在國際金融中心大樓前高唱《願榮光歸香港》。

（德國之聲中文網）香港終審法院首席法官張舉能週一（1月22日）參加法律年度開啟典禮，表態捍衛香港司法體系，稱法院並不會「盲目定罪」所有被告。

綜合《明報》與香港電台等港媒報導，張舉能稱法院重視維護國安的責任，但不代表會「盲目定罪」所有被告，或是任意判處最高刑罰。

香港保安局長去年曾說，《國安法》施行3年以來，定罪率維持百分之百。對此，張舉能稱不評論個案，並表示各案件是否定罪要基於證據，且檢控定罪門檻跟其他刑事案件一樣，「沒有降低門檻」。

延伸閱讀：香港终审法庭：国安案件 认罪不是减刑理由

去年美國跨黨派國會議員提出法案，要求拜登政府制裁49位涉及藉《國安法》對民主派人士進行政治迫害的香港官員、法官和檢察官。張舉能週一也回應此事，反對針對法官的制裁。他稱法官必須要能在不受干擾或非正當壓力下判決，若遭遇制裁威脅，就與法治「背道而馳」，絕對無法接受。

香港律政司司長林定國則稱，沒有證據顯示司法機構的獨立在涉及國家安全的案件中受到損害，並批評西方國家干預香港司法。

聯合國專家籲撤銷黎智英指控

香港《蘋果日報》創辦人黎智英在2020年因涉嫌違反《國安法》被捕。由於該案不設陪審團，由政府指定的法官審理，也讓黎智英案的司法獨立與公正性遭到各界質疑；此外，先前他本欲申請由英國的律師替他辯護，但港府提請全國人大常委會解釋《國安法》，最終認定，在香港沒有全面執業資格的外國律師若參與國安案件，需取得香港特首證明書。

延伸閱讀：香港修订法律 禁止外国律师参与国安案件

在聯合國人權理事會開會審議中國人權狀況前夕，4位聯合國的特別報告員週一對黎智英案發聲，呼籲港府撤銷對他的所有指控，並立即釋放他。

「過去幾年來，黎智英被捕、被拘留，面臨一系列刑事訴訟，這些似乎都跟他批評中國政府且支持香港民主，有直接相關。」特別報告員也對黎智英的言論、集會結社自由遭侵犯，以及他獲得公平審判的權利被剝奪表達了關切。

拒绝认罪 黎智英案开庭

專家說，早在香港《國安法》實施之前，他們就曾表達憂慮，未來也將繼續這麼做：「我們認為，這並不符合國際法律義務。」

4位特別報告員是由聯合國人權理事會指派的獨立專家，不給薪，也不代表聯合國發言。他們分別關注言論自由、集會結社自由、非人道待遇、法官與律師獨立性等議題。

黎智英案被視為港府壓迫新聞自由的代表事件，英美等國皆表示譴責。案件開審前一週，黎智英之子黎崇恩會見英國外交大臣卡梅倫（David Cameron），會後英國外交部發聲明支持黎智英，反對《國安法》。

黎智英是英國公民，2020年8月因涉嫌違反香港《國安法》被捕，遭控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、「串謀發布煽動刊物罪」等罪名，可能面臨終身監禁。在被關押超過1100日之後，黎智英的案件於去年底開審；今年1月2日，他在庭上表示不認罪

圖為黎智英2020年6月接受媒體訪問。

圖為黎智英2020年6月接受媒體訪問。

延伸閱讀：專訪黎崇恩：黎智英審訊是場戲 樂見英態度轉變

聯合國審議中國人權 香港成焦點

週二（23日），超過160個國家將在聯合國人權理事會的會議上，參與對中國人權狀況的討論；中國的代表團則將由常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭領軍。

這是中國第4次接受聯合國人權理事會人權狀況審議，上一次是在2018年。這一次，北京政府在香港、新疆、西藏壓迫、侵害人權的情形，也是討論焦點。

據美聯社報導，黎智英的律師加拉格爾（Caoilfhionn Gallagher）預期黎智英的案子會被提起。她表示：「這是國際社會追究中國侵害人權的機會……過去幾年內，我們看到公民社會解體、異議人士和批評北京、香港政府的人遭到定罪。」

生於國安法時代的學生組織:「贤学思政」成员被判刑

因應聯合國審議中國人權狀況，許多人權團體都策劃相關活動。支持西藏聯盟（Tibetan Advocacy Coalition）、世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）以及香港的人權倡議人士，預計舉行記者會。

此前路透社報導指，中國正在遊說非西方國家在聯合國會議上讚揚其人權紀錄。

中國外交部發言人汪文斌週二回應稱，中國「奉行以人民為中心的人權理念，人權事業取得歷史性成就」。他說中國「高度重視」這次審議，「將本著坦承、開放態度」參與，並呼籲各方要秉持「建設性、非政治化等原則」。

（綜合報導）

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