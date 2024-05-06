香车、美酒、化妆品：法中贸易的摩擦议题

（德国之声中文网）去年秋天，欧盟发起对中国电动汽车补贴的调查。法国总统马克龙在习近平到访前表示，中国长期被视为欧洲的出口市场，特别是德国汽车行业。如今，形势转向，中国大举向欧洲出口汽车。马克龙强调说，欧洲产电动汽车在中国市场被征收15%的重税，补贴下的中国产电动汽车在欧洲市场则仅征收10%的税。他表示，对等是首要的诉求。

电动汽车补贴问题 德国政府认为应深思熟虑

不过，德国政府对于欧中之间围绕电动汽车的贸易战表现出保留态度。德国政府一名发言人上周五（5月3日）在柏林表示，总理肖尔茨访华期间也明确表示，不应有不公平竞争，产能过剩问题是中心议题之一，但肖尔茨建议在世贸组织框架下谈判，处理补贴问题。这名发言人称，欧委会对中国电动汽车及其补贴问题的调查也还没有结束。德国政府期待对此问题有"深思熟虑"。

若中国加征关税 法国干邑或滞销

中国1月对欧盟白兰地展开反倾销调查，引起担忧，是否会征收类似对澳大利亚葡萄酒那样高达218.4%的关税。

法国官员表示，此次习近平访问，法方也将提及中国对法国干邑白兰地的调查一事。

据法国方面数据，2023年，法国干邑出口中，中国占到19.4%的份额。

法国干邑的另一个主要市场是美国，那里的销量在急剧下降。而其它市场相对较小，这意味着，干邑无法轻易转销其它国家。

法国干邑产业联合会（BNIC）上周四（5月2日）发表声明称，干邑产业的未来部分取决于现在这样的谈判中，是否能避免额外征收关税。

外商投资欧洲国家冠军！法国的秘诀在哪里 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

法国化妆品 如何规避中国新规？

法国的化妆品行业世界领先，去年向中国出口产品价值近20亿欧元。

不过，中国明年生效的新规对化妆品贸易构成威胁。自2025年起，化妆品出口商须向中方提供生产过程的详细信息，并接受中方人员到厂检查。这引起知识产权保护方面的忧虑。

去年，双方谈判中提议，法国有关部门负责部分出口的安全性，而无须中方人员到场监督。这些化妆品制造商将获得"白名单"地位。法国也将向中国提供类似对等措施，不过尚不清楚涉及何种领域。

法国化妆品工业协会（FEBEA）秘书长吉夏尔（Emmanuel Guichard）表示，这一提议的计划可能在习近平与马克龙的会晤中正式确认。

爱丽舍宫则未立即就此表态。

（路透社、法新社、美联社）

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