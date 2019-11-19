香港高院暂缓执行禁蒙面法"违宪"裁决七天

（德国之声中文网）《禁止蒙面规例》是10月由香港特首林郑月娥根据一项殖民时期的《紧急法》制定的，该《紧急法》已半个多世纪未动用。

本周一（11月18日），香港高院判决相关禁令“违宪”，即违反基本法。律政司21日提出申请，要求法院暫緩執行裁決，或頒令指《禁蒙面法》維持生效。

据港媒报道，高院两名法官林雲浩及周家明拒絕律政司申請，但由於預計政府一方將會上訴，鑑於案件涉及重大公眾重要性，及香港現時面對非常特殊的情況，認為可短期內暫緩違憲裁決，以讓律政司有機會向上訴庭提上訴，故暫緩執行裁決至11月29日。

据报道，判詞提到，政府一方說高院早前裁決後，在上星期有很多蒙面示威者在香港進行破壞，但法庭認為沒有證據顯示，示威者破壞行為的頻率在裁決後有增加。另外，對於政府一方認為，高院裁決可能令部分人以為可以繼續蒙面犯罪，法庭認為不應該因為有人可能錯誤理解法庭的判決，而批准暫緩裁決。

此前就《禁止蒙面规例》向香港高院提起诉讼案的24名立法会议员之一郭荣铿对暂缓裁决表示失望。他说：“我们认为，如果一项法律被宣布违宪、侵犯港人基本人权，那就完全不应实施，甚至一天、一秒也不应当。”但他同时欢迎法院拒绝了律政司提出的更长时间暂缓期限的申请。

香港警方周一在高院裁决后曾宣布已暂停执行该规例，待有进一步发展再决定如何处理。港媒报道称，如今警方會否重新就《禁蒙面法》執法，屬未知之數。

苗子/乐然（法新社等）