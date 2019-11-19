 香港高院暂缓执行禁蒙面法″违宪″裁决七天 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.11.2019

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时政风云

香港高院暂缓执行禁蒙面法"违宪"裁决七天

香港高院本周初裁定《禁止蒙面规例》违反基本法，律政司随后提出暂缓执行裁决。高院驳回了这一申请，但由于香港"现时面对非常特殊的情况"，容许暂缓七日至下周五，以给予律政司时间上诉。

Hongkong High Court Proteste (picture-alliance/Zuma/M. Candela)

（德国之声中文网）《禁止蒙面规例》是10月由香港特首林郑月娥根据一项殖民时期的《紧急法》制定的，该《紧急法》已半个多世纪未动用。

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港府10月引用《紧急法》订立《禁蒙面法》，引发6宗挑战其合宪性的司法覆核案。香港高等法院最新裁决出炉，判定该法违宪。但中国人大常委和港澳办立刻表示反对这个判决。香港特首林郑月娥也在记者会上被问到此事。 (19.11.2019)

针对香港高院对《禁蒙面法》违宪的裁决，中国人大发表声明，强调只有全国人大常委会才有权裁定香港法律是否符合基本法。在港法学专家对中国政府干涉香港司法自主权表示担忧。 (19.11.2019)

本周一（11月18日），香港高院判决相关禁令“违宪”，即违反基本法。律政司21日提出申请，要求法院暫緩執行裁決，或頒令指《禁蒙面法》維持生效。

据港媒报道，高院两名法官林雲浩及周家明拒絕律政司申請，但由於預計政府一方將會上訴，鑑於案件涉及重大公眾重要性，及香港現時面對非常特殊的情況，認為可短期內暫緩違憲裁決，以讓律政司有機會向上訴庭提上訴，故暫緩執行裁決至11月29日。

据报道，判詞提到，政府一方說高院早前裁決後，在上星期有很多蒙面示威者在香港進行破壞，但法庭認為沒有證據顯示，示威者破壞行為的頻率在裁決後有增加。另外，對於政府一方認為，高院裁決可能令部分人以為可以繼續蒙面犯罪，法庭認為不應該因為有人可能錯誤理解法庭的判決，而批准暫緩裁決。

此前就《禁止蒙面规例》向香港高院提起诉讼案的24名立法会议员之一郭荣铿对暂缓裁决表示失望。他说：“我们认为，如果一项法律被宣布违宪、侵犯港人基本人权，那就完全不应实施，甚至一天、一秒也不应当。”但他同时欢迎法院拒绝了律政司提出的更长时间暂缓期限的申请。

香港警方周一在高院裁决后曾宣布已暂停执行该规例，待有进一步发展再决定如何处理。港媒报道称，如今警方會否重新就《禁蒙面法》執法，屬未知之數。

 

苗子/乐然（法新社等）

 

 

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