香港：存货充足 暂未爆发内地人来港打疫苗潮

（德国之声中文网）香港私家医院及诊所反映近月内地家长询问及接种「五合一」百日咳疫苗增加，但不担心疫苗会缺货。香港暂未爆发内地人来港的涌现潮。

疫苗丑闻是继2008年三聚氰胺毒奶粉事件后，另一宗再引发香港市民广泛讨论的医疗事件。当年毒奶粉引至大量内地家长到港抢购奶粉的情景仍然历历在目，今天假疫苗亦可能导致内地儿童大量来港接种疫苗；不少市民对内地一而再爆发的黑心造假感到愤怒、批评内地往往在出了事故，便要香港来“埋单”感到很不满；部分香港家长担心，内地儿童涌到香港接种疫苗会让本港疫苗供应不足；也有部份市民认为，对事件感到无奈之余，对内地家长携孩童到香港打疫苗针表示理解。

香港卫生署 : 保证有足够存货来满足全港儿童需求

卫生署一名前线护士对德国之声表示，疫苗接种跟早年前爆发的抢购奶粉事件不一样。她指出，在香港，公营疫苗和私营疫苗属于两套完全不同的供应体系，是次相关的儿童疫苗是专项项目，香港港卫生署为持有香港身份证或香港出生的婴幼儿童免费注射四合一混合疫苗，即白喉、破伤风、无细胞型百日咳及灭活小儿麻痹混合疫苗。而公营接种儿童疫苗的地方是健康院，家长也可以选择自行到私家医院或诊所自费接种，或选择其他「五合一疫苗」、「六合一疫苗」接种等。根据历年数据显示，大部份香港婴幼儿童都是接受卫生署的疫苗接种，只有少数前往私家医院或诊所。 她强调，在香港，卫生署从未出现有关疫苗数量不足的情况，长期供应穏定，而且，儿童疫苗是专项项目，卫生署会优先处理，以保证有足够存货来满足全港儿童需求。

前线护士重申，跟过往奶粉要与内地人一同抢购的情况不同，今次事件受影响的是私人巿场及部份选择到私家医院或诊所打疫苗的香港人，因此呼吁香港家长毋须担心，理论上非本港出生的婴儿在母婴健康院是不受理的。

暂未有内地人来港打疫苗针的涌现潮

另一方面，根据报导，香港部份有提供疫苗接种的私家医院及诊所反映，近月内地家长询问及接种「五合一」百日咳疫苗个案增加，惟暂未有内地人来港打疫苗针的涌现潮。

香港儿科医生赵长成表示，其诊所接种疫苗的人中有一半为内地人，而「五合一」的百日咳疫苗是内地家长携孩童来港打针的首三款疫苗之一，因内地百日咳疫苗缺货，近3、4个月内地人打「五合一」的百日咳疫苗个案增多，由过往人数不多到现在一个星期有三四个个案接种，而疫苗每剂收费大约由港元七至八百多元不等，另加医生诊金。

刘表示，不担心内地疫苗事件令本港百日咳疫苗缺货，因这种疫苗的接种期较有弹性，而目前诊所存货稳定。

香港理工大学社会政策研究中心主任钟剑华接受德国之声访问时表示，面对大陆一而、再二三的造假，港人慢慢在情绪上丶心理上尽管也很愤怒，但并没有像毒奶粉这般强烈。他指出，早期毒奶粉爆发时，由于受害人是孩童，也有很多受害的大头婴儿个案报导，争取到香港社会普遍的同情心，而香港市民出现反弹情绪，是后来出现内地人大量来港抢购奶粉开始。

毒奶粉丑闻曝光后，许多家长带儿童上医院检查

钟剑华 : 政府要保证公营或私营供应𣈱顺

今次疫苗丑闻， 可能引发内地家长涌来香港接种疫苗，会否掀起香港人另一股反抗情緖？钟剑华表示，由于政府及私家医生都强调，疫苗供应稳定，另一方面，由于大部分香港婴幼儿童都接受卫生署公营疫苗接种，只有少数往私家医院或医生接种，所以家长暂时未有出现恐慌，香港市民担忧及抗拒的情绪暂时未至非常激烈。然而，锺强调，若事件发展到，当有香港家长带孩子去打疫苗针时，因为供应不足而不能接种、或费用大幅升数倍的情况出现，便会引爆港人反抗情绪。因此他认为政府要密切注视，保证公营或私营供应𣈱顺，以应付增加的需求。

疫苗丑闻掀起香港市民广泛讨论。不少市民对内地一而再爆发的黑心造假感到愤怒。有部份市民认为，对事件感到无奈之余，对内地家长携孩童到香港打疫苗针表示理解。然而也有市民认为， 中国出事故中国政府要自行善后，内地家长不值得同情。

资深护士苏姑娘对德国之声坦言，假疫苗爆发，她并不同情内地的家长们，对中国一而再、再而三爆发的黑心造假事实感到愤怒，而每次出了事故，大陆便要香港来为他们“执手尾”感到很不满。 大陆人还财大气粗的来香港抢资源。“你们不是说祖国怎样强大吗、怎样不屑香港人吗 ? 既然这样，你们自已处理好了，不要跑来香港!”

蔡先生对德国之声表示，内地疫苗问题可能一直存在多年。香港人作为中国的一部分，有甚么事情，香港人和中国人应大家互相帮助。至于有些内地家长出了事后，来到在香港打疫苗针，我认为应该包容一点，有甚么事，中国也会帮助我们香港人。

郭先生认为, 一向印象中国很多东西的都是造假的，监察制度不完善。所以一听到假疫苗丑闻，心想 : 又来了 ! 然而，针对内地的家长来香港打疫苗针，他表示只要他们是循合法渠道的都可以接受。

理解内地家长带小朋友来打疫苗

张女士认为，中国大陆造假的企业实在太没良心，居然制造劣质疫苗给小朋友，小孩是无辜的。她表示，黑心企业害了这一代小孩、小孩怎样承传下去、社会怎样发展呢! 为了赚钱，居然要拿小朋友的生命及健康做筹码，是非常要不得。

对于内地家长港来港打疫苗针，张女士表示，作为父母，都希望给予小朋友最好的东西，哪里有最好东西，家长或父母一定希望到这些地方去找给小朋友们，对内地家长带小朋友来打疫苗，她表示理解。张女士认为，如果香港本身小朋友，公营上已经足够供应，都接种了疫苗，而内地家长有需要，而香港政府有多余资源可以帮助他们，她认为无可厚非。

有一名两岁女儿的王先生认为，一听到疫苗丑闻事件，感到很无奈，因为这事早已不是在大陆第一次发生。他从其他渠道听到消息，是次事件之所以有实名举报，是因为关乎到企业的薪酬不公才有人报案。王先生表示，如果不是关乎到益，原来没有人去揭露这黑心事件。 “我是感到无奈, 作为中国人，连这样东西也去造假，感到很可悲。”

另一方面 ，作为家长，他表示，某程度上只能用同情的心情来面对来打疫苗的内地人，因为如果可以选择，哪有人愿意千山万水的，无论各省各县走到香港，一个这么南方的地方来打针？如果说私人机构可以为他们提供打疫苗服务，王先生认为没问题，只能说一句，要包容。

吕女士对德国之声表示，这些造假事情当然不希望常常发生。然而，香港是一个自由开放的城市，任何国家的人，包括内地人他们都可以到香港自由消费，但大前提是不要影响到本地的需求， 因内地家长也是要自费购买这些服务。

马先生表示，听到假疫苗事件当然感到很愤怒，但往深想一层, 中国在发展阶段中，在改革体制下，国营变私营中的改革发展失去了平衡，当中存在有很多利益输送，希望中国政府必需要适当处理及严厉监控。