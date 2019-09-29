香味电子烟暗藏健康风险

(德国之声中文网)印度日前针对电子烟颁布禁令。该国财政部长西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）表示，所有生产、进出口、囤货或销售电子烟者都将面临高额罚款或一年监禁，屡犯者可能面临最高三年监禁。

美国在发生多起不明原因的肺部病变、疾病及死亡案例后，也对电子烟展开密切讨论。迄今美国已经出现多起突然发生呼吸困难的案例，而且多数发病者皆非常年轻，此前没有健康问题。

在纽约禁止调味电子烟前，密歇根州就已针对调味电子烟颁布禁令，原因是制造商刻意在其中加入甜味吸引年轻人消费。

电子烟在美国的年轻族群中被广泛使用。根据估计，约有360万美国中学生吸电子烟。自去年起，美国多个州将购买电子烟的最低年龄提高至21岁。旧金山市则是美国第一个全面禁止贩卖电子烟的城市。

美国总统特朗普不久前刚宣布将对电子烟制造商出台"非常严格"的规定，并形容电子烟是"大问题"。

可疑的香气

电子烟所含调味的确切成分经常不为人所知。据目前研究，烟草、香草和奶糖调味对血管细胞的负面影响较小。而根据斯坦福大学研究人员Won-Hee Lee在今年六月发表的研究结果，即使不含尼古丁，添加肉桂和薄荷醇的香精仍会严重损害细胞。

约有360万美国中学生吸电子烟

美国北卡罗来纳州杜克大学的学者也证实，电子烟和嚼烟中含有可能诱发癌症的"惊人的高浓度"胡薄荷酮香精。

美国学者约尔特（Sven-Eric Jordt）在美国医学会《内科学》（Jama Internal Medicine）期刊中发文表示，美国食品和药物管理局去年已经禁止将胡薄荷酮作为食品添加剂，但该化学物质在电子烟和嚼烟中的使用仍未受到规范。

约尔特写道，目前尚不清楚通过电子烟摄入胡薄荷酮会对人体产生何种影响。他认为美国食品和药物管理局必须采取措施，减少接触胡薄荷酮的人数。

什么是胡薄荷酮？

胡薄荷酮是一种无色或呈浅黄色的液体，带有薄荷和樟脑味，主要可从唇萼薄荷油中提取，用于生产薄荷醇。在部分地区，胡薄荷酮中所包含的植物成分被用于传统药物、酒类调味、烘焙产品、甜食及天然驱虫剂中，也可合成薄荷醇。唇萼薄荷在古代被作为"万灵药"使用，它可作为香料，也能抵御跳蚤的害虫或啮齿类动物。

胡薄荷酮在欧盟被批准作为化妆品香料。作为各种植物油（例如胡薄荷油、薄荷油、罗勒油、迷迭香油）的重要成分，胡薄荷酮是制作肥皂和洗涤剂香精油的基础或原料。

闻闻可以，别吞下去！

胡薄荷油或含有胡薄荷酮的精油外用并无风险，但却不能内服。虽然胡薄荷酮并不是有毒成分，但却会对健康造成损害，因为它会刺激消化道、粘膜甚至皮肤，造成抽痉、酸中毒和绞痛。当它进入器官，体内在代谢毒素时会将胡薄荷酮氧化成有毒代谢物，对肝脏造成损害。

欧洲电子烟也含胡薄荷酮？

德国电子烟贸易协会的多布拉伊茨（Michal Dobrajc）表示，德国在制定电子烟监管方案时已间接将胡薄荷酮纳入考量。他指出，虽然胡薄荷酮并未被直接列入禁止成分清单中，但加工过的成分、胡薄荷的萃取物及油类都被禁用；此外，胡薄荷的香精有含有94%的胡薄荷酮，因此也是被明文禁止的成分。

这名电子烟贸易协会代表称："我们认为，所有市场参与者都遵守了法律规范。"

每年有超过90万印度人因吸烟致死

印度人更爱烟草

印度的电子烟禁令更多的是象征意义。在西方盛行的电子烟由于价格昂贵，在印度是一种奢侈品，电子烟的消费者其实只占少数，但电子烟的潜在市场仍相当庞大。

烟草消费在印度更为普遍。印度的吸烟成年人士高达1.06亿人，该国是全球第二大烟民国。除了吸烟外，印度人也经常咀嚼烟草。每年有超过90万印度人因吸烟致死。