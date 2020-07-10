 首尔已故市长朴元淳葬礼启动 50万人联署抗议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.07.2020

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时政风云

首尔已故市长朴元淳葬礼启动 50万人联署抗议

韩国为已故市长朴元淳举行为期五天葬礼，市民排队前往市政厅外焚香坛悼唁。大约100万人收听、收看在线直播。因其被指性侵，50万人联署抗议葬礼安排。

Südkorea Seoul Altar Park Won-soon Bürgermeister (Reuters/H. Ran)

朴元淳的葬礼将持续5天

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首尔市长朴元淳失联后遗体周五被寻获，死前一日他曾被前秘书指控性骚扰。担任首尔市长近十年的朴元淳是人权律师出身，被认为是下届韩国总统的热门人选。朴元淳之死势必将对韩国政坛带来冲击。 (10.07.2020)

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（德国之声中文网）本周一（7月13日），韩国首尔，哀悼者出席了前市长朴元淳简单的葬礼。朴元淳于上周五死亡，死前被一名下属控告性侵。

朴元淳留下字条，对“每一个人”表达感谢和致歉。警方没有给出死因，但也没有发现任何犯罪行为。媒体广泛报道朴元淳死于自杀。

葬礼在首尔市政厅举行，现场出席者限制在100人以内，同时在网上直播。他的家属代表发表声明，称将对 “毫无根据的指控”的散播者采取法律行动。

葬礼将持续5天，比韩国普通葬礼多两天。首尔政府还在市政厅外设立了一座焚香坛，很多人排队前往悼唁。同时，大约100万人收听了葬礼在线直播。

德国之声评论员史密斯（Frank Smith）说：“朴元淳原本是下一任韩国总统的强劲候选人，……现在韩国政坛正在反思韩国社会中的性别失衡和性侵指控”。

Südkorea Seoul Altar Park Won-soon Bürgermeister (Reuters/H. Ran)

50万人联署抗议葬礼

朴元淳曾是一名人权律师，也是执政的民主党成员，自2011年以来一直担任首尔市长，在韩国应对新冠疫情中扮演了关键角色。

据报道，上周，朴元淳的前任秘书向警方报案，指控曾受其性骚扰。

由于该项指控，超过50万人在网上签署请愿书上抗议葬礼。《韩国先驱报》发表社论，质疑葬礼安排是否妥当。社论说：“它给人们的印象是，朴元淳值得尊重，而且清白无辜。”

韩国是一个父权制主导的社会。近年来，＃MeToo运动不断发展。2019年，前忠清南道知事安熙正被女秘书控告性侵后获刑入狱。

 

 

张平/凝炼    （法新社、路透社）

 

 

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