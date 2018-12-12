风靡全球的近藤麻理惠整理术

（德国之声中文网）留着整齐的刘海，身穿白色衬衫的近藤麻理惠来到美国郊区的一栋别墅，在她面前摆放着一大堆有待整理的衣服。这位著名的日本整理术专家对住在别墅内的夫妇说：全部进行清理。不喜欢的就扔掉。剩下的叠起来装在小盒子里，放到固定的地方。

渴望整齐有序的生活

近藤麻理惠并非是近年来唯一一位整理家务有方的博主。然而，她所出版的 《麻理惠整理法》一书在全世界以27种不同语言销售了700万册，使她成为在整理家务方面最成功的女士之一。自年初以来，近藤麻理惠有了自己的Netflix系列，旨在帮助美国人学习整理家务。此外, 麻理惠还培训整理顾问 (迄今已经培训了200多名女性和3名男性)，这些来自世界各地的学员将把麻理惠的整理魔法带回家乡，营造整洁有序的家庭环境。从一年前开始，来自科隆的杜恩克(Jasmine Dünker)就成为培训班的学员之一。

来自科隆的杜恩克

杜恩克很清楚，为什么许多人都对整洁有序的生活感兴趣。她说："电子邮件和所有社交媒体的信息都让我们不堪重负。我们的事情太多，因此很多人都在寻找一种进行归类整理的可能性。"杜恩克认为"麻理惠整理法"是教你学会保持整洁有序的最佳模式，它不是简单地教你丢掉所有多余的东西，而是让你必须首先意识到避免多余的东西。而且要对自己所拥有的东西说声谢谢，对物品要有感恩之心。

杜恩克曾经从事市场营销工作，之后学习了室内设计。她认为日本家务专家近藤麻理惠的规则就是简洁和高效，她坚信其整理规则确实高效，因此才不惜花上几千欧元前往纽约参加麻理惠的整理顾问培训班。在对家里的物品进行归类和压缩之前, 她花了很多的时间进行清理。杜恩克说，由于每件物品都有固定的位置，因此她有了更多的空闲时间。

尝试而不是照搬

在波恩心理学专家格罗布（Uschi Grob）看来，这种所谓的"内心协议"足以说明为什么整洁会令人心情愉悦。他说，整洁可以使人的生活变得更加轻松，因为你不用再去苦思苦想东西放在了什么地方。此外, 物品摆放整齐的环境不仅令人行动方便，而且也能节省精力。

但是格罗布认为, 对整理家务不能像虔诚的教徒对待宗教那样顶礼膜拜。"通过整理来完善日常生活以及作为日常生活中的一种自我体验，这就足够。"格罗布表示："如果你有时候没有兴趣整理，也无所谓。幸运的是， 衣柜有门，而且也不会有警察来检查。"