韩国持续动荡 平壤反应迟缓

上周，韩国总统尹锡悦宣布戒严，但数小时之后又宣布解除戒严。面对邻国剧烈的政治动荡，此次平壤方面却一反常态，长时间保持沉默。

（德国之声中文网）以往每逢韩国发生反政府抗议，平壤都会将其作为首尔当局及其领导人无能和腐败的证据，并通过官方媒体大加鞭挞。

而12月3日晚间，尹锡悦总统发布戒严令，随后又仓促解禁的事件，却并没有被平壤当局当作嘲讽其意识形态对手、并以此凸显朝鲜社会主义制度优越性的机会。相反，此次朝鲜中央通讯社等官方媒体报道的焦点，都是一些司空见惯的内政新闻，比如，一家调料厂投产运行，一个青年团队参加了国防会议等等。

分析人士们也纷纷表示，朝鲜当局没有利用韩国戒严失败的事例发起宣传战，并对尹锡悦总统发起攻击确实令人感到意外。尹锡悦总统上台后，对朝路线之强硬，超过了其历届自由派前任。

韩国总统尹锡悦发表电视讲话，宣布实施戒严。 图像来源: South Korea Presidential Office/AP/dpa/picture alliance

尹锡悦在发布戒严令时声称，反国家势力以及“反对派中的亲朝鲜共产主义势力”迫使他不得不采取戒严措施。

朝鲜为何保持沉默？

一些分析人士认为，平壤当局之所以没有播放韩国民众大规模反政府抗议的画面，是担心这类画面会使朝鲜民众受到鼓励，并会尝试发起类似的行动。

另一些专家则相信，朝鲜方面担心，南韩的动荡局面会令首尔当局不堪重负，从而会对北方发起挑衅，通过制造安全事件的方式来转移公众视线。因此，平壤正在全力准备同南方的可能冲突。

还有一种解释则认为，平壤在2023年底宣布修宪，将韩国定义为“交战国”，朝韩关系则是“两个敌对国家”之间的关系。就此朝鲜放弃了此前朝韩同属一个民族、有朝一日将实现统一的立场。

12月4日，韩国戒严部队试图冲入国会的画面震惊了整个世界。 图像来源: JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images

来自俄罗斯、目前执教于首尔国民大学历史与国际关系专业的兰科夫教授（Andrei Lankov）表示，平壤显然认为没有必要就韩国的政治危机发表评论。他对德国之声表示：“自从尹锡悦出任总统以来，首尔几乎每个周末都有大规模反政府游行。而每次发生大规模游行，朝鲜都会进行报道。但此次尹锡悦宣布戒严后，朝鲜却没有进行报道，我认为部分原因是朝鲜想继续观察事态发展。”

韩国只是“另外一个国家”

兰科夫表示：“朝鲜官媒中有关韩国的报告正在逐步减少，因为朝鲜不想过度聚焦南方，而是要将南方视作‘只是另外一个国家’。”

首尔北朝鲜研究大学外交学教授高家玉（音）也认为，平壤正在刻意推行疏远其南方邻居的政策。“通常每逢韩国发生动荡，北方总是会立即抨击‘南朝鲜傀儡政权’，但这一次令我意外的是，他们甚至没有就抗议集会发表评论。”

高家玉教授对德国之声表示：“我只能说，这进一步证实，去年金正恩发表‘两个朝鲜宣言’之后，平壤方面不愿意同南方有任何瓜葛了。”高家玉教授表示，鉴于朝鲜方面为了支援俄罗斯，已向俄乌战场输送了大量兵员和武器，“因此他们不想再被卷入朝鲜半岛上的冲突。”

对于朝鲜方面不播报韩国发生大规模抗议行动，是担心这类新闻会在朝鲜民众中引发效尤效益的说法，高家玉则并不认同。他说：“我不相信，平壤当局会担心有关南方的报道会对北方产生影响。我觉得更大的可能则是，北方要同南方保持距离。”

朝鲜终于不再沉默

不过，最终朝鲜当局显然还是意识到，继续对韩国的事态发展保持沉默并非明智之举。本周三，朝鲜中央通讯社以一贯的谩骂式措辞发表评论写道：“面临严重统治危机、弹劾危机的尹锡悦傀儡政权意外地宣布紧急戒严令，毫不犹豫地向国民施以法西斯独裁的刀枪，令人震惊的事件发生后，傀儡韩国的土地变的惨不忍睹。”

评论形容韩国军队为“黑帮团伙”，并宣称，尹锡悦的行为带来了“灾难性的后果”，韩国公众社会要求尹锡悦立即下台，并对其绳之以法。

朝中社的报道中还附带了大约20多张反映韩国民众抗议尹锡悦的照片，但其中却没有韩国国会议员和民众一道阻止戒严军队进入国会的场面。

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