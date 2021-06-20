非洲新冠最新变种 我们如今知道什么？

图 约翰内斯堡，人们排队接种疫苗。近来，那里染疫数量急增。

（德国之声中文网）新变种已在哪些地方出现？

2021 年 11 月 11 日， 在位于南非北部的博茨瓦纳首次记录到新冠最新变异毒株 B.1.1.529病例。现在，南非境内也发现了这一变种。围绕约翰内斯堡和比勒陀利亚的豪登（ Gauteng ）大区，每10万人7天染疫率目前升至 1200。

专家们相信，豪登地区高达 90% 的新病例源于 B.1.1.529，并担心，这一新变种已传至南非其它8省。

世界范围其它确诊病例也很可能同这一南非变异毒株直接相关，导致许多国家实施对往返南非航班的严格限制。在香港，一名之前在南非旅行者身上确诊有该变种。

以色列也有1例确诊病例，另外2例疑似病例尚在等待最终检测结果。这3名从马拉维返以的感染者均接种过疫苗。

新变种有多危险？

这一新变种使研究人员们深感忧虑。因为，它具有"极高数量的突变"，即刺突蛋白中有 32 处突变。作为比较：高度传染性的 Delta 变体含 8 处突变。

刺突蛋白突变的绝对数量本身虽并不能完全等同于危险，但由于突变数量增加，变异毒株便更难被免疫细胞捕获，更能逃避免疫反应，即更易形成俗称的免疫逃逸。

新变种虽不致使患者有更严重病程，但能更快传播，从而更快导致卫生系统瘫痪。因为，免疫逃逸导致疫苗接种作用降低。

世卫组织如何反应？

存在极大不确定因素。到目前为止，新变种的传染性究竟有多大，对此，尚无切实可靠的流行病学数据。本周五（11月26日），应南非要求，世界卫生组织病毒发展工作组召开紧急会议，磋商对策。

会后，世卫组织决定将 B.1.1.529 列为"需要关注的"变体，并与其它变体一样，用第十五个希腊字母将其命名为" 奥米克戎毒株"（Omicron）。

新变种是如何产生的？

伦敦大学学院遗传学研究所所长巴卢克斯（Francois Balloux）教授认为，该变体中的大量突变似乎是一次形成，显示它可能是在某个免疫系统较弱的人，如未经治疗的 HIV/AIDS 患者慢性感染期间发生的。

与来自南非的Beta变异毒株有关？

在整个非洲，南非受冠状病毒打击最重。到目前为止，那里已有近 300 万人染疫，近 9万人死亡。

在南非，最初发现Beta 变体 C.1.2. 。因其具有很强的传染性，而且疫苗对它的效果较差，成为大量染疫的原因，世界卫生组织将之列为"需要关注的"变种，

随着时间的推移，更具侵略性的 Delta 变体又在南非以及在世界各地传播， 并在很大程度上取代了 Beta 变体。

如何遏制新变体？

病毒变种不会停留在任何国界内，但是可控。由于来自香港和以色列的登记病例与南非直接相关，因此，许多国家最初都限制往返南非的空中交通，其中包括多个欧、亚国家。其它国家亦会跟进。

此类直接措施当然有助于延缓新变种的传播。但由于博茨瓦纳的第一批病例是在 11 月中旬登记的，可以假设，这一可能具有更高传染性的变种已扩散至世界其它地区

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