难赢价格战 特斯拉或放弃低价车型？

（德国之声中文网）据内部人士透露，美国汽车制造商特斯拉已经放弃了生产面向大众市场的低成本电动汽车计划。两名知情人士向路透社表示，他们是在员工会议中得知了这一决定。其中一人表示，相关会议已于2月底举行。

特斯拉首席执行官马斯克要求全力发展无人驾驶出租车（Robotaxi）项目。据马斯克本人在社交平台X上透露，特斯拉的无人驾驶出租车将于8月8日正式亮相。

内部人士称，他们并不知晓低价位车型计划被取消的全部原因。但这一发展战略转变发生的节点，正值特斯拉在全球范围内与来自中国的汽车生产商激烈竞争之际，其中一些中国公司甚至推出了售价低至1万美元的汽车来抢占市场。

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特斯拉起初并未回应置评请求。在路透社报道发表后，公司首席执行官马斯克在其社交媒体平台X上写道：“路透社又在撒谎”，但并未做进一步说明。本周五，特斯拉股票在路透社报道发布后下跌了6%。

多年来，马斯克一再表示，特斯拉希望为大众生产价格能负担得起的电动汽车。2006年，马斯克在首个“总体规划”中提到，首先生产豪华车型，然后用所得利润生产“价格实惠的家用汽车”。

传说中的“Model 2”不会有了？

目前市场上最便宜的特斯拉车型是Model 3，起售价约为39000美元。计划中的——也被称为“Model 2”的“廉价”车型，预计起售价约为25000美元。就在今年1月，马斯克还表示，特斯拉计划在2025年下半年在德克萨斯州开始生产上述这款廉价车型。

特斯拉目前价格最亲民的车型是Model 3

特斯拉现在将生产重心转向无人驾驶出租车项目，这在专家看来是有风险的。无人驾驶项目的实施可能需要更长时间，这意味着更大的技术挑战和在获得官方审批许可方面更大的风险。一位内部人士表示，新的无人驾驶出租车项目计划的生产数量将远远少于最初计划的廉价车型“Model 2”。

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近年来特斯拉一直致力于开发价格昂贵的电动皮卡车Cybertruck（赛博皮卡）。在此期间，中国制造商在廉价电动汽车领域取得了进展，抢占了市场份额并实现了规模优势。他们现在推出的价格让西方汽车制造商很难与之竞争。

比亞迪是如何超越特斯拉的？

特斯拉生产廉价电动车的计划被视为实现马斯克关于销售增长目标的关键。2020年，他曾表示，至2030年，特斯拉希望每年销售2000万辆汽车，这是目前全球最大汽车制造商丰田的两倍。如果不生产廉价车型“Model 2”，那么实现这一销售增长目标将比以往任何时候都更加困难。

根据路透社得以查看的一封来自3月1日的特斯拉内部电子邮件，一位经理感谢了项目技术人员的努力，并要求他们将项目工作中的发现和所得记录下来。

特斯拉股票周五下跌6%，从2023年7月以来，其股价已下跌了超过40%，相当于损失了约4000亿美元的市值。尽管如此，特斯拉以5450亿美元的市值，仍远高于丰田、保时捷和奔驰这三家排名紧随其后的汽车制造商的市值总和。但是，特斯拉的股价中已经包含了投资者对其在大众市场以及无人驾驶汽车领域取得成功的预期。

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