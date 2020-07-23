“隼鸟2号”完成任务，“龙宫”样本到达地球

（德国之声中文网）当地时间12月6日凌晨，携带从小行星"龙宫"（162173 Ryugu）采集来的尘埃和岩石样本的密封舱降落在位于南澳大利亚沙漠中的伍默拉试验场。执行采集任务的太空探测器 "隼鸟2号 "已经在返回地球的途中航行了一年多时间。

就在这批珍贵样本着陆前13个小时，日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)的卫星专家进行了着陆密封舱与太空探测器的分离操作。在分离弹射点，“隼鸟2号”距离地球约22万公里——仅仅是月球距离地球的一半多一点。

与太空探测器分离之后，受热屏蔽保护的密封舱通过降落伞到达地球。这与载人太空舱返回地球的方式类似——只是它要小很多。

“隼鸟2号”两次登陆“龙宫”

采集小行星岩石样品是一项艰难的任务。2019年2月22日，"隼鸟2号 "探测器首次降落在小行星“龙宫”上，并松动了它的尘埃和岩石。2019年4月，该探测器向“龙宫”地表发射了一枚铜弹，制造了一个人造陨石坑，以获得更多的尘埃样本。2019年7月11日，“隼鸟2号”第二次降落在这颗小行星上收集样本。当时，该探测器距离地球约3亿公里。

该探测器成功收集样本后，绕着这颗小行星转了一圈，进行了测量工作，并用遥感仪器收集了更多数据，直到11月13日——此时，由于星座的轨道有利于返回， "隼鸟2号 "终于开始回乡之旅。

“龙宫”低重力带来的挑战

该项任务的一个主要挑战是“龙宫”的低重力。为此，着陆启动必须小心翼翼，否则探测器可能从小行星地表反弹，失去控制而翻滚。

不过，这并不是日本宇宙航空研究开发机构第一次从小行星采集尘埃带回地球。2010年，"隼鸟号"探测器成功执行了首次采集任务。

超过6年的漫长旅程

“隼鸟2号”的太空之旅已经超过6年——确切地说，是从2014年12月3日开始的。2018年6月27日，该探测器到达了这颗小行星——它拥有一个神秘的日本水下城堡的名字：“龙宫”。

小行星和彗星一样，是最初的天体，可以让我们可以回溯40多亿年前太阳系发源史。这激发了研究者的兴趣。同时，小行星之所以受到关注，还因为它们对地球构成潜在的威胁。

“龙宫”的轨道可能会在未来几个世纪内远离地球，但是靠近地球的类似小行星可能在未来变得相当危险。因此，行星研究者希望尽可能多地了解这类天体。

德日法国合作的登陆器

除了在“龙宫”降落两次，完成复杂的样本收集任务之外，“隼鸟2号”还做了更多事情，在这颗小行星上投放了另外3个登陆器。2018年9月22日，“隼鸟2号”探测器向“龙宫”投放了两个微型机器人：MINERVA-II1A和MINERVA-II1B。2018年10月3日，它又向“龙宫”投放一台德国和法国合作制造的探测器MASCOT。

MASCOT拥有一个摇摆臂，可以让它在小行星地表弹跳，这样就能够在落入不利地形的时候转换身姿。它配备有一架照相机、一个辐射仪、一架光谱显微镜和一个磁力计。

在极端天气条件下，MASCOT只持续使用了数小时。“龙宫”地表温度从零下47摄氏度到63摄氏度不等。随后，MASCOT留在了这颗小行星上。

“隼鸟2号”配备有一个红外线光谱仪，用来测量矿物质和水的含量；还有一个热成像相机，用来探测小行星的温度和热惯性。

目前，美国宇航局的探测器“欧塞瑞斯号”（Osiris-Rex）也在探测小行星101955 “贝努”（Bennu，又叫小行星1999RQ）。它已经采集了土壤样本，预计将在2023年带回地球。

“贝努”比“龙宫”更危险，它在22世纪最后一个季度撞击地球的几率为1：2700。

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