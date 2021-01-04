隐瞒与中国合作: NASA科学家承认有罪

(德国之声中文网) 1月13日，在美国宇航局(NASA)埃姆斯研究中心担任探索技术首席科学家的梅亚潘(Meyya Meyyappan)向纽约曼哈顿的联邦地区法院承认，此前他隐瞒了加入中国"千人计划"的事实。

据路透社报道，检方指控NASA资深科学家梅亚潘加入了旨在吸纳熟知外国科技及知识产权的中国"千人计划"，并且在中国、韩国、日本的高校担任教授；但是梅亚潘向NASA以及美国政府伦理办公室隐瞒了上述事实，并在10月27日向调查人员提供虚假信息称，他既没有加入千人计划、也没有在中国高校担任教授。

如果法庭认可检方的指控，梅亚潘将面临最高6个月的监禁。

近年来，美国司法部试图通过各种手段打击中国对美国学术界的影响力，多名学者受到了间谍罪或者盗窃知识产权罪的指控。就在一年前，哈佛大学化学系前主任、纳米技术领域顶尖科学家利伯(Charles Lieber)被指控在是否参与"千人计划"、是否接受来自中国的科研资金等问题上撒谎。利伯后来获得保释，但至今没有认罪。

2020年底，美国检方还同另外一名在俄亥俄大学工作的华人教授达成了认罪协议。这位教授承认在向美国国家卫生研究院的拨款申请中做了虚假陈述，隐瞒了他与中国一所大学的关系。检方此前称，这名教授与"千人计划"有关。

2019年美国参议院出具的一份报告称，中国从2008年起就有系统地通过资助项目来窃取美国的科研成果，其中最为显著的就是"千人计划"。报告还认为美国当局一直拖延了十年，直到2018年才对"千人计划"做出强势反应。

文山/苗子/(路透社等)

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