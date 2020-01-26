陨落的老牌车企----奔驰

(德国之声中文网) 戴姆勒集团周二对外界发布消息，透露其2019年利润只有24亿欧元，只有2018年的1/3。这已经是连续第二年出现利润暴跌的状况。2019年，这家老牌厂商实现了营业额的小幅增长，达到了1727亿欧元，其核心品牌梅赛德斯奔驰创下了销售额新高。然而，居高不下的成本却严重地拖了后腿。

戴姆勒不仅仅要为启动电动汽车生产线、研发新技术投入巨额资金，还要承担前些年"柴油门"丑闻带来的不断增长的开支。董事长康林松(Ola Källenius)说："公司2019年的业绩继续反映出了市场对我们充满吸引力产品的强劲需求，但是我们却无法对利润额表示满意。"

利润额下挫，也将对公司的员工、股东造成影响。13万正式员工2020年的绩效分红将只有597欧元，外加一笔一次性的不到500欧元奖金。而在一年前，这笔奖金额度还有4965欧元。

给股东的分红也将大幅削减。预计本财年的每股分红只有0.9欧元，远远低于一年前的3.25欧元。康林松说，主要是巨额的特别开支影响了最新年度财报。康林松去年5月出任董事长以来，已经多次调低了盈利预期，还在11月出台了一份节约方案，计划要裁剪数以千计的就业岗位。该方案计划在2020年起生效。戴姆勒集团希望，能够在营业额相对稳定的基础上显著提升经营绩效。尽管如此，戴姆勒-奔驰依然与既定长期盈利目标相距甚远。

2019年，梅赛德斯-奔驰的乘用车销量创下新高，达到了234万辆。与此同时，卡车业务则出现了衰退。此外，戴姆勒集团还必须要为电动汽车业务投入巨资，从而满足欧盟的新销售汽车碳排放总量限额，否则厂商就要支付巨额罚款。

然而，公司的第一款量产型电动SUV车型EQC刚一投产就遇到了麻烦，某一个组件的问题使得该车型无法达到目标产量。此外，自动驾驶技术等研发项目也消耗大量的资金。康林松则依然坚持推进这些研发项目。

不过，也有一些特别昂贵的研发项目被推后，康林松认为，像Robotaxi无人驾驶出租车系统这样的项目，在可预见的未来得不偿失。此外，"柴油门"丑闻也为公司带来了高昂财政负担。2019年夏天，戴姆勒集团为全球范围内的召回行动以及相应的法律诉讼准备了16亿欧元的资金。而在三个星期以前，戴姆勒承认，需要再为此追加14亿欧元。

因此，奔驰乘用车的经营绩效已经跌去一半，商务车业务甚至还出现了30亿欧元的亏损。在"柴油门"事件中，戴姆勒也遭到各国当局的指控，认为其非法安装了尾气净化装置关闭软件从而在排放数值上弄虚作假。戴姆勒一方面坚决否认指控，另一方面也在执行召回行动，为数十万车辆更新软件。

康林松的节约计划，除了将通过裁员来降低人力成本，还将努力压低材料成本，并且限制投资、缩减高端车型系列的规模，将业务中心集中到利润较高的几款车型上去。目前，集团已经决定关闭X系列生产线。这款皮卡车型2017年刚刚上市，但是一直没能达到预期业绩。

文山/ 叶宣(德新社)