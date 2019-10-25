阿尔茨海默可以治 中国原创新药获批

（德国之声中文网）中国药监局周六晚些时候在网站上发表声明称，甘露特钠胶囊以海藻中海洋寡糖类分子海洋褐藻为原料的，用于轻度至中度阿尔茨海默症，改善患者认知功能。

该药物或许是唯一可能逆转阿尔茨海默症的药物。有估计数字显示，全世界约5千万痴呆症患者中有60%-70%患有阿尔茨海默症。

北京神经科医生宋若欣(音译)说出了许多同行的心声："经过了长久的黑暗时期，阿尔茨海默病终于看到了曙光。"不过她也来自表示，与疾病的"战斗还远未结束"。

科研人员发现，经常食用海藻老年人患阿尔茨海默症的几率相对较低，这给他们带来启发。中科院上海药物所研究员耿美玉领导的研究小组开始寻找两者之间可能的联系，1997年，他们在海藻中发现了一种独特的糖分。不过他们并没有预料到研制成药需要超过20多年的时间。

目前，阿尔茨海默是一种无法治愈疾病。随着脑细胞的退化，患者会出现重复说话的现象、之后会出现抑郁、在熟悉的环境中迷路，严重时会忘记家人的面孔。根据世卫组织的预测数据，到2050年，全球将会有1.5亿阿尔茨海默症患者，其中超过四分之一是中国患者。

阿尔茨海默症引起的大脑功能衰退可分为七个阶段，这种新药已被证明对第一到第四阶段的情况有效，第四阶段包括数字加减法有困难、回忆不起早餐吃了什么、支付账单种种细节。

每个人的大脑都会产生导致阿尔茨海默症的類澱粉蛋白(Amyloid)。德国神经退行性疾病中心的哈斯（Christian Haass）说："这也是为什么患老年痴呆症的风险如此高的原因……在正常情况下，我们的大脑拥有清理机制，可以清除包括它在内的许多垃圾。"但是老年人群体中，这一功能常常无法正常发挥作用。"

在过去的20年里，制药公司投资了数千亿美元，大约有320种药物临床研究的药物。只有5个可以缓解症状的药物被批准使用，但这些药物并不能阻止脑细胞萎缩。

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理论上的不确定性和不断的失败给治疗阿尔茨海默症的前景蒙上了阴影。强生、默克(Merck)和辉瑞(Pfizer)等制药巨头都因科研受挫而放弃项目。

路透社指出，中国正在加快创新药物在国内的审批速度，给患者提供更多、更便宜的药物选择。与此同时，在这个迅速老龄化的国家，跨国制药公司出售的慢性病治疗药物往往价格昂贵，不少人都在寻找性价比更高的替代药物。

目前还不清楚中国政府批准这种药物是否与美国在贸易和技术方面的持续竞争有关。就在几天前，美国公司百健重新启动了针对阿尔茨海默症新药的研发工作，此前该公司曾因效果不佳而终止了两项大型临床试验。

第一财经报道，甘露特钠胶囊，商品名为"九期一"，用于轻度至中度阿尔茨海默症，改善患者认知功能。绿谷制药董事长吕松涛透露，药物即将投产，并于今年年末进入市场。他还表示，国际上一个抗体药物如果做成的话，一年至少需要花費6万美金，約42万人民币以上。他说:"我们肯定远远低于这个价格，国内市场现有药物一个月1500元人民币左右。"

医生警告说，药物不能治愈阿尔茨海默症的严重患者，从家里走失，生活不能自理，需要他人帮助如厕或洗澡的患者。对于没有表现出任何阿尔茨海默症状的老年人，医生也不会推荐将这种药物作为预防之用，人们还不清楚药物对大量临床病人会产生的影响。

文木 / 夏立民（路透社，《南华早报》等）