 防范操纵选举  脸书特设新部门″打假″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.10.2018

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时政风云

防范操纵选举  脸书特设新部门"打假"

美国中期选举即将在下个月举行。为了打击利用社交平台影响操纵选民的现象，Facebook新增部门封杀假帐号和群组。

Facebook App (picture-alliance/dpa/S. Stein)

美国期中选举临近，脸书成立专部打击假帐号

（德国之声中文网）社交媒体平台Facebook最近宣布成立"作战室" （War Room），打击在社交媒体发布虚假信息或进行操纵的行为。专家们已经发现82个假帐号、群组及网页，幕后人疑似来自伊朗。

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2周前首次爆出美国社交门户网站 Facebook再度遭黑客攻击，数千万用户信息泄露的消息。迫于巨大的压力，Facebook现在公布了最近遭黑客攻击的详细情况。从信息保护的角度来看，这不是个好消息。 (13.10.2018)

据彭博新闻社报道，美国的社交媒体网站脸书、推特没有能够发现中国试图干涉美国选举的证据。过去一个月中，美国总统特朗普曾多次公开指责中国试图干涉即将举行的国会中期选举。联邦情报局等安全机关也曾指出过相关风险。 (24.10.2018)

Facebook、推特以及谷歌等互联网巨头集体删除数以百计与伊朗人士有关的帐户，周二一家网路安全公司表示，这些帐户正在世界各地就伊朗的地缘政治议程进行宣传。 (22.08.2018)

Facebook封锁了这些网页。Facebook网络安全政策主管纳撒尼尔·格里切（Nathaniel Gleicher）还表示，Facebook也关闭了大量的个人和群组帐号。不过人们并没有找到与德黑兰政府有关联的确凿证据。他表示："通常很难知道这种活动的幕后黑手是谁。"

这些有问题的帐号拥有来自美国和英国超过一百万名追随者。帐号所有者也会装成美国人或者英国人。格里切还指出，他们在帖文里发表的评论涉及政治敏感话题，比如移民或者融合问题。另外，Facebook旗下的社交平台Instagram也出现了假帐号。

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脸书能监听我们的手机吗？

社交媒体加大了打击虚假信息的力度。早在8月，脸书、推特和谷歌母公司Alphabet联手找出数百个来自伊朗和俄罗斯的假帐户并且删除了这些帐户。

格里切对新成立的"作战室"感到满意，它位于美国加州门洛帕克公园的Facebook总部，格里切说，"作战室"各部门之间的合作能够让脸书迅速地对虚假帐号进行应对和打击。

 

文木/雨涵 (路透社，法新社)

 

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