防范操纵选举  脸书特设新部门"打假"

（德国之声中文网）社交媒体平台Facebook最近宣布成立"作战室" （War Room），打击在社交媒体发布虚假信息或进行操纵的行为。专家们已经发现82个假帐号、群组及网页，幕后人疑似来自伊朗。

Facebook封锁了这些网页。Facebook网络安全政策主管纳撒尼尔·格里切（Nathaniel Gleicher）还表示，Facebook也关闭了大量的个人和群组帐号。不过人们并没有找到与德黑兰政府有关联的确凿证据。他表示："通常很难知道这种活动的幕后黑手是谁。"

这些有问题的帐号拥有来自美国和英国超过一百万名追随者。帐号所有者也会装成美国人或者英国人。格里切还指出，他们在帖文里发表的评论涉及政治敏感话题，比如移民或者融合问题。另外，Facebook旗下的社交平台Instagram也出现了假帐号。

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社交媒体加大了打击虚假信息的力度。早在8月，脸书、推特和谷歌母公司Alphabet联手找出数百个来自伊朗和俄罗斯的假帐户并且删除了这些帐户。

格里切对新成立的"作战室"感到满意，它位于美国加州门洛帕克公园的Facebook总部，格里切说，"作战室"各部门之间的合作能够让脸书迅速地对虚假帐号进行应对和打击。

文木/雨涵 (路透社，法新社)