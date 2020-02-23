防疫：德国有哪些“硬手段”

（德国之声中文网）为了有效地抗击新冠病毒，德国联邦政府成立了一个危机指挥部。卫生部长施潘（Jens Spahn）周四（2月27日）在柏林表示，"这表明，我们十分重视新冠疫情的爆发，对德国、欧洲和全世界面对的最新情况做出反应。"此前施潘就已经指出，德国已处于一场疫情流行的开端。现在要抑制疫情蔓延，必须投入加倍的力量。

内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）宣布，乘坐大巴或火车入境德国的旅客必须填表，登记说明住宿地点，以便更好地追踪。一旦发现有人感染，可以快速联络同车的旅客。德国将暂停让来自意大利的避难申请者入境，该国北部一些市镇为控制疫情已实施封锁。此外，来自阿富汗、巴基斯坦、土耳其和伊朗等疫情严重或不明朗国家的难民，将被重点、"优先"进行新冠病毒检测。

比流感更致命？

科学家的最新表述令人担忧。德国专家也认为，新冠病毒比流感有更高的致命危险。罗伯特·科赫病毒研究所所长维勒（Lothar Wieler）周四在记者会上表示，新冠病毒疾病（Covid-19）病死率到底有多高，要到疫情结束后才能统计得出结果。但他强调，目前德国民众没有理由恐慌，"情况并没有失控。我们看到在巴伐利亚州，疫情已成功得到了控制。"

封城可能性不大

数周前巴伐利亚一家公司的员工首先被确诊感染新冠病毒后，本周德国巴符州、北威州、莱法州以及汉堡都出现新病例。罗伯特·科赫研究所专家的指导方针仍然没有改变：即对感染者进行隔离，尽量查出与他们有密切接触者。维勒表示，将继续执行这一策略，但他也承认，"可能出现的情况是，疫情在多个地方爆发，我们无法完全控制。"但他和他的同事仍不认为德国有必要像意大利那样封锁整座城市。

研究人员加班加点

位于柏林的罗伯特·科赫研究所是德国在传染病领域最重要的官方研究机构，有约1000名工作人员，他们的工作也包括研发疫苗。新冠疫情出现后，该所数周前就已成立了一个应急中心，负责评估疫情发展，发布建议，与医生和政府部门沟通。这个中心现在一周7天、每天两班制轮值工作。

卫生部长施潘表示，全德国的17万所私人诊所、2万家药房、2000多家医院和1.4万家护理机构现在必须得到协调，及时获取信息。专家们担心的是，要不了多久就会出现资源瓶颈。在德国市镇一级的卫生局，只有2500名医生，与15年前相比减少了很多。一些地方开通的咨询热线现在已经不堪重负。

联邦州"各自为政"

德国有专门的《传染病防治法》规范在传染病爆发的情况下，必须和应该采取的措施。由于德国的联邦制体制，公共卫生风险的防范是各联邦州的职责，每个州有自己的防疫计划。一条原则是：只要用传统的手段能够控制疫情，就不会发出灾害警报。

例如勃兰登堡州的相关法律这样规定：如果一种传染病"对大量人员的生命或健康构成损害或直接威胁，可能造成重大财产损失，对生活必须的住所或居民基本供应造成威胁，同时严重干扰或直接威胁公共安全和秩序"，政府才可启动灾害防护应急机制。也就是说，除非发生一系列极其严重的情况，警报不会拉响。到那时候才能采取强硬的措施，比如政府可以取消大型活动、暂时征用私人地皮，包括对火车和大巴进行检查。例如现北威州疫情集中爆发的一个县，本周暂时关闭了学校和幼儿园。

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军队轻易不动

理论上说，德国可以采取不少措施，但大部分专家认为，在德国不可能像在中央集权和专制制度下的中国那样轻易地封锁城市。按照在德国普遍奉为共识的"适度"原则，不管采取什么措施，只能针对直接的当事人，而不能"一刀切"地针对大范围人群。但可以禁止感染者进入或离开特定的地方，入境管制也是可行的。

与其它国家不同的另一点是，德国不能轻易在国内动用军队。很多德国人还记忆犹新的是，多年前联邦国防军在易北河、奥德河洪水灾害期间参与救灾，运送沙袋的情景。这几乎是仅有的例子。动用军队协助防疫的可能空间十分有限，因为检查、拘捕或封闭边界是警察，而不是军队的任务。