长赐号仍被扣，日本公司寻苏伊士运河替代线路

（德国之声中文网）集装箱货船长赐号3月在苏伊士运河搁浅后出现的后续问题，让日本的运输公司决定在东亚和欧洲之间寻找货运替代路线。

中东地区局势不稳定是一个因素，长赐号的船东正荣汽船株式会社（总部位于日本爱媛县）对这次事故的法律纠纷深感不满，也是一个原因。

埃及法院批准了苏伊士运河管理局的请求，扣留了这艘400米长的货船，直到船东支付超过9亿美元的赔偿才能赎回。

当时这艘船被台湾的长荣航运公司租用，从中国开往荷兰鹿特丹，在通过苏伊士运河道时遇阻。这艘货船在航道中堵塞了6天，导致其他船不能通行，埃及当局损失巨大。

按照法院裁定，船主不能上船卸货。下一次法庭听证会已定在5月22日。

观察家们认为，如果船东最终被迫付款，最大的受益者可能是俄罗斯和中国。

长赐号脱困苏伊士运河复航 终于通了 “长赐号”卡在苏伊士运河近一周后，3月29日，这艘庞大的货轮终于重新浮起，摆正船头。苏伊士运河航道重新变通畅。据报道，货轮船东及其保险公司可能会面临苏伊士运河管理局提出的收入损失索赔，以及其他船舶提出的航行中断索赔。日本媒体报道称，仅苏伊士运河局每天损失的通行费就超过15亿日元（约合人民币1亿元）。

长赐号脱困苏伊士运河复航 难以脱身 从本周二开始，这艘400米长的台湾长荣海运承租运营的货轮就搁浅在埃及苏伊士运河。多方出手救援，一方面希望用挖土机挖沙清淤，另一方面多艘拖船使力，试图将巨型货轮移走。集装箱轮的船主日本正荣汽船（Shoei Kisen）请求各方谅解，并表示，遭遇事故的“长赐”号想要“脱身”难度极大。

长赐号脱困苏伊士运河复航 航线瘫痪 悬挂巴拿马国旗的“长赐号”横堵在这个全球最为繁忙的一条海运航道。彭博社周五报道说，货轮脱困预计将需要一周，甚至可能更长时间。 不过日本正荣汽船本周六表示，“长赐”号可能很快就能够脱困。该集团总裁Yukito Higaki表示，货轮：“方向舵盘和螺旋桨都没有问题。一旦船浮起来，应该就能运行了。”苏伊士运河管理局(Suez Canal Authority)没有公布何时重新通航的消息。

长赐号脱困苏伊士运河复航 数百货轮排长龙 在运河被堵塞后，原油价格出现剧烈波动。根据航运数据和新闻公司Lloyd's List的数据，至少有200艘船堵在运河两端。

长赐号脱困苏伊士运河复航 缩短航行时间 苏伊士运河是世界上最繁忙的贸易路线之一，全球约12%的贸易总量要通过该运河运输。它大大缩短了欧洲和亚洲之间的海上贸易距离，使船只无需绕行非洲大陆走更长的距离。与绕过非洲南端的路线相比，这条通道节省了约7000公里的航程。

长赐号脱困苏伊士运河复航 价值100亿美元的货物被阻 除了原油之外，服饰、家具和汽车零部件等等各种货物都通过运河运输。《劳埃德船舶日报》执行总编Richard Meade在推特上写道，运河每日西行贸易量约为51亿美元，东行贸易量约为45亿美元，这意味着大约100亿美元的商品现在被阻在运河。

长赐号脱困苏伊士运河复航 俄罗斯、沙特阿拉伯受影响尤甚 欧盟最大的港口鹿特丹港口发言人表示：“西欧的每个港口都会受到影响。”俄罗斯和沙特阿拉伯是通过该运河输出石油的前两名石油出口国，石油分析公司Vortexa的数据显示，印度和中国是通过该航道的最主要石油进口国。另外，苏伊士运河堵塞给德国经济也带来影响。

长赐号脱困苏伊士运河复航 最坏的状况——放弃集装箱 “长赐”号是世界上最大的货船之一。如果最终无法让船重回正道，部分货物可能要被销毁。彭博社报道，这可能意味着部分集装箱将被沉到运河。

长赐号脱困苏伊士运河复航 平均50艘货船/天 据苏伊士运河管理局称，每天平均有330万吨货物和50艘船横穿这条水路。运河总运输量的26%为集装箱船，而油轮运输在苏伊士运河中占主导地位。2019年，苏伊士运河共运输超6亿吨。



寻找苏伊士运河的替代路线

日本中部大学运输政策教授松岗（Yoshitsugu Hayashi）告诉德国之声，“对于日本公司来说，研究替代路线肯定是明智之举，尽管他们必须记住，每条路线都有缺点。”

松岗教授说，目前有三条替代路线可选，而第四条正在开发中。

第一条是回到绕过南非好望角的旅程，这是1869年11月苏伊士运河建成之前使用的路线。

显而易见的缺点是，这条路线要比其他路线长很多，因此也贵很多。

近年来受到关注的另一种可能性是俄罗斯北部的北极航线。

由于夏季冰层变薄，这条路线已变得越来越容易通航。这是全球气温上升以及船舶技术改进的一个副产品，船舶可以在部分被冰覆盖的水域中行进。

这条线路有明显的好处：旅程从大约38天缩短到19天，极大地减少了所需的燃料和排放的污染。

2010年，只有11艘船完成沿俄罗斯北部海岸线的3500公里的旅程。到了2020年，这一数字增加到133艘，创下了记录。一项研究预测，到2030年，这一数字将上升到每年500次，到2050年将达到900次。

俄罗斯和中国的野心

俄罗斯也在推广西伯利亚大铁路。这条铁路从俄罗斯东海岸港口城市符拉迪沃斯托克直达欧洲。铁路设施都已到位，尽管很多人不信任俄罗斯的铁路基础建设。不管怎样，普京似乎期待从这两条潜在的路线中获利。

2018年5月，普京签署了关于未来六年国家目标的行政命令，其中包括 "将减少铁路运输集装箱的时间，特别是将从俄罗斯远东到俄罗斯西部边境的时间减少到7天，并将通过铁路运输的过境集装箱运输量翻两番"。

该法令还要求 "发展北方海运线路，将其货运量增加到8800万吨"。

日本阪急阪神快递公司在今年1月推出了使用西伯利亚大铁路的运输服务。它指出，这条路线比海运减少两个星期的时间，比空运减少一半的价格。

丹麦司马士基航运公也提供类似的铁路运输服务。

中国也有野心成为东亚和欧洲之间货物往返运输的转运点，其 "一带一路 "项目就包括一些运输基础设施建设。

离开苏伊士运河有风险

东京国际基督教大学的国际关系副教授纳吉（Stephen Nagy）说，离开"久经考验的苏伊士航线 "，存在一定的风险。

"北极航线不可能全年运营，而西伯利亚铁路线路根本无法处理同等数量的货船，"他告诉德国之声说， "没错，俄罗斯人和中国人将非常喜欢这些航线带来的经济机会，但这也将使日本与美国的外交关系非常复杂。"

日本最大的海运公司之一商船三井对北方海路不肯置评，尽管它显然在关注事态进展。该公司一位领导说，"那段旅程需要特殊专业船只，而且在冬季非常困难，所以我们目前不认为这是一个选项。但是，这条路线每年夏天都变得越来越容易，所以也许它在未来会成为一种可能性。"

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