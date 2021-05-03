长赐号仍被扣，日本公司寻苏伊士运河替代线路

长赐号货船3月在苏伊士运河遇阻，至今还因为赔偿问题被埃及扣留。日本公司已开始考虑苏伊士运河的替代运输线路，俄罗斯和中国或成最大赢家。
（德国之声中文网）集装箱货船长赐号3月在苏伊士运河搁浅后出现的后续问题，让日本的运输公司决定在东亚和欧洲之间寻找货运替代路线。
中东地区局势不稳定是一个因素，长赐号的船东正荣汽船株式会社（总部位于日本爱媛县）对这次事故的法律纠纷深感不满，也是一个原因。
埃及法院批准了苏伊士运河管理局的请求，扣留了这艘400米长的货船，直到船东支付超过9亿美元的赔偿才能赎回。
当时这艘船被台湾的长荣航运公司租用，从中国开往荷兰鹿特丹，在通过苏伊士运河道时遇阻。这艘货船在航道中堵塞了6天，导致其他船不能通行，埃及当局损失巨大。
按照法院裁定，船主不能上船卸货。下一次法庭听证会已定在5月22日。
观察家们认为，如果船东最终被迫付款，最大的受益者可能是俄罗斯和中国。
日本中部大学运输政策教授松岗（Yoshitsugu Hayashi）告诉德国之声，“对于日本公司来说，研究替代路线肯定是明智之举，尽管他们必须记住，每条路线都有缺点。”
松岗教授说，目前有三条替代路线可选，而第四条正在开发中。
第一条是回到绕过南非好望角的旅程，这是1869年11月苏伊士运河建成之前使用的路线。
显而易见的缺点是，这条路线要比其他路线长很多，因此也贵很多。
近年来受到关注的另一种可能性是俄罗斯北部的北极航线。
由于夏季冰层变薄，这条路线已变得越来越容易通航。这是全球气温上升以及船舶技术改进的一个副产品，船舶可以在部分被冰覆盖的水域中行进。
这条线路有明显的好处：旅程从大约38天缩短到19天，极大地减少了所需的燃料和排放的污染。
2010年，只有11艘船完成沿俄罗斯北部海岸线的3500公里的旅程。到了2020年，这一数字增加到133艘，创下了记录。一项研究预测，到2030年，这一数字将上升到每年500次，到2050年将达到900次。
俄罗斯也在推广西伯利亚大铁路。这条铁路从俄罗斯东海岸港口城市符拉迪沃斯托克直达欧洲。铁路设施都已到位，尽管很多人不信任俄罗斯的铁路基础建设。不管怎样，普京似乎期待从这两条潜在的路线中获利。
2018年5月，普京签署了关于未来六年国家目标的行政命令，其中包括 "将减少铁路运输集装箱的时间，特别是将从俄罗斯远东到俄罗斯西部边境的时间减少到7天，并将通过铁路运输的过境集装箱运输量翻两番"。
该法令还要求 "发展北方海运线路，将其货运量增加到8800万吨"。
日本阪急阪神快递公司在今年1月推出了使用西伯利亚大铁路的运输服务。它指出，这条路线比海运减少两个星期的时间，比空运减少一半的价格。
丹麦司马士基航运公也提供类似的铁路运输服务。
中国也有野心成为东亚和欧洲之间货物往返运输的转运点，其 "一带一路 "项目就包括一些运输基础设施建设。
东京国际基督教大学的国际关系副教授纳吉（Stephen Nagy）说，离开"久经考验的苏伊士航线 "，存在一定的风险。
"北极航线不可能全年运营，而西伯利亚铁路线路根本无法处理同等数量的货船，"他告诉德国之声说， "没错，俄罗斯人和中国人将非常喜欢这些航线带来的经济机会，但这也将使日本与美国的外交关系非常复杂。"
日本最大的海运公司之一商船三井对北方海路不肯置评，尽管它显然在关注事态进展。该公司一位领导说，"那段旅程需要特殊专业船只，而且在冬季非常困难，所以我们目前不认为这是一个选项。但是，这条路线每年夏天都变得越来越容易，所以也许它在未来会成为一种可能性。"
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