长期缺水可能成为台湾晶圆厂扩厂限制

（德国之声中文网）「缺水」一直是台湾产业界呼吁台湾政府尽快解决的问题，负责全世界大多数芯片代工的台湾半导体产业也对水资源时刻保持警觉。业内人士认为，虽然短期内缺水对芯片供应影响不大，但长期缺水可能限制台湾晶圆厂扩厂。

当欧美各大车厂深受芯片短缺困扰丶各国纷纷致函台湾政府，希望台湾能供应更多芯片之时，台湾晶圆厂却面临台湾内部潜在的旱灾威胁，连台湾工业用水大户丶全球最大的芯片代工厂台积电都启动了因应方案。台湾《自由时报》指出，台积电部份厂区上周启动以水车载水的措施。

台湾水情严峻 各大工厂启动节水

2020年是台湾56年来首次没有台风通过的一年，许多地区降雨为近年最低。台湾政府考量未来降雨可能持续偏少，决议自上周四（2月25日）起，台湾新竹丶苗栗丶台中地区的工业用水节水目标由今年一月节水7%提升至11％; 嘉义丶台南地区的工业用户则要节水7%。

「今年真的是严峻，所以他们（旱灾中央灾害应变中心）的措施是农业部分会停灌，（灌溉）渠道的那块它会先停下来，到时候供应给民生跟产业用水这一块，就可以撑更久。」台湾中部科学园区管理局副局长施文芳接受德国之声电访时说，目前工业用水节水11%对工厂生产还不会造成影响，但所有厂区都有预警措施，包括台积电在内等大厂都开始寻找替代的补充水源，为未来扩大节水的严峻时刻做准备。

根据经济部水利署3月2日上午数据，供应台湾三大科学园区的许多水库目前处於低蓄水量。供应新竹科学园区的宝山与宝山第二水库蓄水量百分比仅24.9%与13%; 供应中部科学园区的鲤鱼潭水库丶德基水库蓄水量百分比分别为15.8%与12.5%; 而供应南部科学园区的曾文水库蓄水量百分比仅剩15.1%。

在芯片制造的过程当中，包括清洗化学物这样的步骤都需要大量用水。台积电2019年度的企业社会责任报告书指出，台积电在台湾新竹丶中部与南部科学园区三大园区内的厂区每日需要约15.6万吨水，约占供应园区的主要水库每日供水量的5%。

2015年至2019年间，台积电台湾厂区的自来水用水量逐年提升，但该公司基於内部的气候风险调适准则，早已执行节水丶使用再生水丶建立缺水时期紧急因应等措施（比如：备妥水车）。

长期关注土地议题的地球公民基金会专员吴其融接受德国之声采访时说，台湾的工业并不需要太担忧短期缺水冲击，但台湾政府得做好长期规划，包括做好整体系统的调度丶推出阶梯式水价的计价策略等才是长远之道。

缺水可能成为台湾扩厂限制 专家：晶圆制造该分散风险

「至少（台积电）历史上没有（因为缺水导致产能出问题）这样的例子。」一位台湾晶圆制造业内资深人士对德国之声说，台湾政府对科学园区的支持很到位，若真的到了台积电缺水用的地步，「台积电真的吃不好，那其他人真的饿死了。」

不过他也说，长期来看，假若该公司想在台湾盖更多晶圆厂，经过评估之後发现水不够，确实可能成为该公司未来在台湾扩厂的限制。

「台湾降雨量是多的，只是以地理条件来讲，我们不能一直扩大更多的水库，」施文芳说，为了确保水资源长期供应，除了节水技术之外，水利署也推动区域水源的开发，包括开发人工湖丶伏流水，以引进新的水源。

新加坡大学李光耀公共政策学院前资深研究员丶国际趋势观察家科纳（Parag Khanna）接受德国之声电访时指出，世界对於海水淡化「投资不足（underinvest）」丶水资源消耗成長又很多，所以水资源危机依然存在。

过去三年，南非丶印度和巴西面临同样的旱灾问题，也造成突发性的经济伤害。他说，台湾不同於这些国家的地方在，作为一个海洋环绕丶腹地不大的富裕岛国，台湾绝对有足够的资源负担像是海水淡化这样的建设，而且能花费相较短的时间。

不过他也说，正因为台湾内部水资源丶地缘政治因素有所局限，才让台湾的经济地理（economic geography）供应链得以向外扩张成长。

「地震丶缺水丶与中国的地缘政治关系，这三者是世界应该要让半导体供应链分散出台湾的原因。这不是在反台湾，而是为了全世界的利益。」科纳强调，早在缺水发生之前，台积电在去年就已经宣布要到美国设厂，欧洲各国近期也希望加强自己国内的半导体制造，分散晶圆制造产地已成为未来几年不可避免的趋势。

「不论台积电在哪里设厂，该地都可以成为台湾经济地理的一部份。」科纳举例，就像富士康（Foxconn）在美国丶亚洲多处都有工厂，对富士康来说，它的经济地理位置就不仅限於台湾。「像台湾和新加坡这样的岛国，基本上都必须用不同方式思考地理位置。」

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