长平观察：香港很快就要实现“全过程普选”了

（德国之声中文网）今天是香港政权移交25周年纪念日。这个政权移交的前提，是中国保证香港"一国两制、高度自治、港人治港、现有的资本主义生活方式五十年不变"。作为"改革开放总设计师"的邓小平后来补充说，"不是说短期不变，是长期不变……就是说五十年不变，五十年后更没有变的道理。"因此，今日香港的政治情形，让这个纪念日显得特别讽刺，其真正的主题是"一国两制半途而废"。

包括香港局势在内的巨大改变，让今天的中共领导人习近平得到一个头衔"总加速师"。网民用它来批评其政策为开历史倒车，认为必将大大地翻车。

习近平上一次访港是2017年。他一定能感觉到五年时间里香港天翻地覆的变化。跟中国内地一样，街上不仅没有了抗议，可能动员抗议活动的人或者被关在监狱里，或者被软禁在家里，或者正流亡海外。记者采访被严格限制，媒体上一片歌舞升平。领导人驾到大面积封堵道路，成千上万市民在狂风暴雨中无法归家。因此期待他在讲话中解释为什么要改变的人们，可能会大感困惑。在连续两天的讲话中，习近平说，"一国两制是个好制度"，"这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持"。

本文作者长平

朱镕基："我们岂不成了民族罪人？"

这几年来，一直有人翻出前总理朱镕基2012年11月访问香港时的讲话："我就不相信香港会搞不好，若香港搞不好，不单你们有责任，我们也有责任。香港回归祖国，在我们手里搞坏，我们岂不成了民族罪人？不会的！"显然，习近平并不会因此感到脸红。他说，"一国两制"在香港取得举世公认的成功，事实证明"一国两制"具有强大的生命力，它能确保香港长期繁荣稳定、维护香港同胞的福祉。

在他的讲话里，"一国两制"实际上指的是"香港国安法"。人们普遍认为，2020年6月30开始实施的国安法，终止了香港的"一国两制"。根据习近平的讲话，"香港国安法"的实施，就是"一国两制"取得的巨大成就。

尽管朱镕基没有解释若"香港搞不好"或"在我们手里搞坏"是什么意思，但是在当时的语境中，所有人都认为，他指的是实施真正的"一国两制"，其中包括法治、自由和民主。但是，这些都需要时间去"搞"。这是当时中共对西方社会关注此类问题的标准回复。

在这样的回复中，中国大陆也在进行政治改革，建设法治和民主，人权也会改变，但是一切都需要时间，需要大家耐心等待。例如，1999年4月13日，时任国务院总理朱镕基接受美国有线电视新闻网（CNN）记者伍德拉夫采访时说，"中国正在不断地改善人权状况。但同时，我们仍有很长的路要走"；中国已经将依法治国写进宪法，"但这不是容易办成的事情，我们缺少大量合格的人才"，"我们正在培养这些方面的人才，但这需要时间，不可能一夜之间就培养出来"。

当时的中共领导人让西方社会和国内民众都相信，他们真诚地承认，中国的法治、民主和人权和西方国家都还有距离，但是正在奋起直追。为了追赶得顺利一些，需要稳定的社会环境。在这样的语境中，自由、法治而高效的香港，是中国城市的未来。

"普选"也是一个好制度？

习近平时代讲了另外一个"中国故事"。在"四个自信"的中国梦叙事中，中国并不需要时间在达到西方的自由、民主和法治水平，而是已经实现了比西方更好的"全过程民主"，并且正在各个领域"为全世界指明方向"。

习近平是否背叛了邓小平的初衷，改变了"一国两制"的轨迹？其实，邓小平从来没有隐瞒他的改革目的，而且反复强调"中国要有自己的模式"。一边发展经济，一边巩固权力，"两手抓两手都要硬"。更准确地说，发展经济是为了救党，维持中共的长期统治。

在这个过程中，"一国两制"对于中共应付西方社会的关注来说，的确是一个"好制度"。在朱镕基时代，它为中共在国际舞台赢得了空间，成为全球化时代最大的受益者。

我相信，有一天，当普选再次成为话题的时候，中国将会宣布，香港已经实现比西方普选更好的"全过程普选"。中国领导人还可以骄傲宣称，"普选是个好制度"，"这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持"。

香港的变迁 1843年的香港黄泥涌谷地 这幅钢板画据信描绘的是1843年左右香港黄泥涌谷地。图中央的竹制导水管用以连接附近的引水道，将水引流作灌溉之用。自秦朝被归为中国版图后，香港一直以农业、捕鱼及盐业为主要产业，十九世纪前未在历史舞台上有重大影响。1841年香港开埠后，英国政府正式将此地命名为“香港”。

香港的变迁 1860年的香港 第一次鸦片战争（1839年至1841年）后，清政府被逼于1841年签订《穿鼻草约》、1842年签订《南京条约》，将香港岛割让予英国。1856年英国发动第二次鸦片战争，清廷再败于英法联军，被逼在1860年签下《北京条约》，把九龙半岛的南端地区再割让给英国。

香港的变迁 1880年左右的香港人 这是一张描绘1880年左右一群香港人下棋、抚琴、写字的图片。1898年，清政府在甲午战争中战败，英国强迫清政府缔结了《中英展拓香港界址专条》。中方同意把九龙界限街以北直至深圳河的新界地域，以及235个岛屿租借予英国，为期99年。

香港的变迁 1910年左右的香港 这张照片摄于1910年左右。当时，香港已从一个昔日的小渔村发展为中国移民的聚居地，转口港及通商中心。

香港的变迁 1910年左右的香港皇后大道 皇后大道是香港开埠之后的第一条修建的主要道路。香港1842年成为自由港后，工商业、金融业及公共事业均不断发展。1911年，九广铁路正式贯通，香港大学也于这一年正式成立。在司法方面，香港采用二元化法律体系，一方面引入英国法基础上的普通法体系，另一方面保留清代的部分法律和习惯。

香港的变迁 1940年的香港金融区 这是1940年2月27日拍摄的香港金融区的照片。二战期间，日军从1941年12月25日至1945年8月15日占领香港。日本投降后，英国收回香港。

香港的变迁 1984年中英签署香港问题联合声明 1984年12月19日，英国首相撒切尔夫人和时任中国国务院总理的赵紫阳签署关于香港问题联合声明。中共中央顾问委员会主任邓小平、中华人民共和国主席李先念出席了签字仪式。根据该声明，中华人民共和国政府决定于1997年7月1日对香港恢复行使主权。按照邓小平提出的方针，香港在主权交接后实行“一国两制、高度自治、港人治港、现有的资本主义生活方式五十年不变”。该方针被载于《中英联合声明》第三条及附件一。

香港的变迁 1997年香港政权交接仪式 1997年6月30日23时42分，中英两国政府香港政权交接仪式在香港举行。随着英国国旗的降下，英国在香港一个半世纪的殖民统治宣告结束。

香港的变迁 《基本法》生效 在香港主权交接仪式后，江泽民和英国王储查尔斯握手。两人身旁分别是时任中国总理李鹏和英国首相布莱尔。按照1997年7月1日生效的《香港特别行政区基本法》第五条，“香港特别行政区不实行社会主义制度和政策，保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变”。

香港的变迁 2014年的雨伞运动 2014年9月26日至12月15日，香港发生一系列争取真普选的公民抗命运动，俗称雨伞运动。示威者的主要诉求为争取行政长官选举的公民提名权，以及废除立法会功能组别。运动的主要象征是黄色的雨伞。示威者的诉求全部被拒绝，运动以失败告终。

香港的变迁 2019年的反送中运动 2019年3月15日，香港民众掀起抗议运动，反对允许将香港的犯罪嫌疑人引渡至中国内地受审的《逃犯条例修订草案》。示威者重新提出“光复香港，时代革命”的口号。7月中旬，示威者与警方之间的冲突加剧，大批示威者被逮捕。2020年初，新冠疫情从中国大陆传入香港后，反修例运动受其影响而开始减弱。

香港的变迁 2020年通过港区国安法 2020年6月30日，中国人大常委会通过港区《国家安全法》，针对颠覆国家政权丶分裂国家丶恐怖活动，以及外部势力干预等四种行为。该法凌驾于《基本法》之上，冲击了香港的行政丶立法丶司法丶传媒丶教育等各领域，标志着香港的公民社会走向终结。



长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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