长平观察：扎克伯格交纳“良心税”

脸书首席执行官扎克伯格在乔治城大学强烈抨击中国互联网的审查制度。时评人长平认为，他今天所要反抗的高墙中，还有他昨天砌上的砖石。
（德国之声中文网）如果我说脸书首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）长着世界上最聪明的脑袋之一，大概不会有人反对。10月17日，他在在美国乔治城大学的演讲中，强烈抨击中国互联网的审查制度，表达了对抗争极权的人们的支持。
但是，令人遗憾的是，在与中国政府的交往过程中，扎克伯格做过一些蠢事。其中至少有两件事情，必将永久地被历史写进愚者列传--
第一件事情发生在2014年，他在Facebook总部热情接待当时中国的"网络沙皇"、现在正在监狱里服刑的鲁炜，而且还在办公桌上放上习近平的著作，声称自己正在学习。鲁炜对中国利用互联网不仅监控人民而且影响世界居功至伟。
扎克伯格后来也见到了中宣部长刘云山，还有"当今圣上"习近平。在乔治城大学的演讲中，扎克伯格非常正确地指出，互联网的使命是给弱者权力，让平民发声，把世界连接在一起。他不可能不知道，他当初接待和拜访的这些人，正是剥夺民众权利，压制民间声音，让人民与世界切断联系的人。
新华社的报道毫无客气地给扎克伯格留下污点，称他赞赏了中国在建设先进互联网方面取得的成就，并承诺要与中国同行一道"通过互联网创造更加美好的世界"。
第二件事情发生在2016年，正当中国人为雾霾所苦，却因媒体和网络的严厉审查而无处吐槽的时候，扎克伯格到长安街跑步并微笑留影。《纽约时报》的报道说：在发表照片的时候，"他没有提到1989年那里的和平示威遭到残暴镇压一事，也没有提到那天上午已达到危险级别的空气污染"。
在央视的报道中，扎克伯格的妻子、华裔美国人普莉希拉·陈(Priscilla Chan)成了"中国人"，扎克伯格令人骄傲地当上了"中国女婿"。
审查制度是维护专制的根本需求
扎克伯格显然也知道，外国人学中文在中国媒体中等同于爱中国以及支持中国政府--那些说着英语、德语和法语的留学生竟然也会这样想--因此多次秀中文。可惜他在学中文方面没有显示出高智商，否则也许可以读到我当初的劝诫。我在文章中对他可谓苦口婆心--
我想告诉扎克伯格，中国政府不会因为逢迎讨好而放弃审查，否则成千上万下跪上访者早就被接见了。审查制度的存在，并非源自和批评者斗气，而是维护专制的根本需求。
扎克伯格终于明白了，"我们在那里（中国）经营而需要付出的代价永远无法达成一致。他们从来不让我们进入。"他说，脸书等公司如果不去维护言论自由，中国式的互联网审查有朝一日就可能成为全球的准则。
"给人民声音，带他们一起"
他当然没有忘记自己曾经赞扬过中国互联网，但他解释说："我们希望我们的服务进入中国，因为我相信有必要将整个世界连在一起，而且我认为我们可能会帮助创造一个更加开放的社会。"
聪明人最愚蠢的地方并不是干过愚蠢的事情，而是不肯直接认错，要为这些行为辩解。 扎克伯格的辩解之道并不独特，那就是把它描述成自己的努力尝试。对此，我曾经写道："大人物忍辱负重的故事太过古老。互联网社交媒体的发迹，正是基于对这种经典故事的背叛--为普通人提供及时发声的平台。每一个声音都应该被平等对待，每一个人的权利都应该及时兑现。" 扎克伯格在乔治城大学的演讲，说的也正是这个意思。
看穿中国政府的互联网管制并不困难，因为它的实际就是"互不联网"。因此，扎克伯格长期所交的不是"智商税"，而是"良心税"。
在中文网络上，"智商税"其实是指"低智商税"。同理，"良心税"的意思是"没良心税"。
扎克伯格应该明白的是，他过去那些言行的成果，并不仅仅是劳命伤财，也不仅仅是今天被中国官媒和网民共同嘲笑，更重要的是帮助了中国增强了全球控制互联网的信心。他今天所要反抗的高墙中，还有他昨天砌上的砖石。这就是为什么"良心税"如此沉重。
中国政府在互联网技术上几乎没有贡献，却成为全世界最善于利用互联网的统治者。它是怎样做到的？全靠包括脸书、谷歌、思科和苹果在内的世界大公司的帮助。让我们重温传闻中列宁的那句名言吧：你想要吊死资本家，他们会来竞争绳子合同。
亡羊补牢未为晚。扎克伯格反复宣示他和他的企业的使命："给人民声音，带他们一起（Giving people voice, bringing people together）"。这一次，我相信他完全可以分得清谁是人民。
德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。
NBA火箭队总经理莫雷支持香港、激怒中共，湖人队球星詹姆斯谴责他“不考虑别人”。时评人长平认为，跟小粉红不能领会党国意图遭遇挫折一样，詹姆斯的动作也太大了一点。 (16.10.2019)