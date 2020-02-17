 钻石公主号：美派专机接出侨民 累计病例达454 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.02.2020

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时政风云

钻石公主号：美派专机接出侨民 累计病例达454

新冠病毒疫情持续扩大，根据日方统计数字，钻石公主号上的累计确诊病例已经达到454例。多国政府已经决定派包机接回船上侨民，但是配套措施引发争议。

BdTD Japan Kreuzfahrtschiff in Quarantäne (Getty Images/AFP/B. Mehri)

（德国之声中文网）据日本共同社周一（2月17日）报道，对停泊在横滨港的“钻石公主”号游轮上人员的新冠病毒检查结果显示，呈阳性的新增99人，是20至80多岁的男女，包括43名日本人。其中，无症状者70人。游轮感染者增至454人。这艘邮轮是是中国境外群聚感染最严重的地方。

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桌上有丘比特牛油果、门上有写给船上人员的心形字条，但同时也面对因为新冠疫情而遭遇的痛苦隔离。对于被困在“钻石公主号”邮轮上的乘客而言，今年2月14日并非普通的情人节。 (14.02.2020)

日本周四表示，将允许“钻石公主号”邮轮上的部分老年乘客下船，转移到政府制定地点隔离居住。此时该豪华邮轮上确诊的新冠肺炎患者已经增加到218人。 (13.02.2020)

停靠日本横滨港将近一周的钻石公主号邮轮传出疫情扩大的消息。 日媒报导，新的病毒检验结果显示,有另外60个人确认感染新冠病毒，目前总计该船有130人确诊。一对在船上隔离的美国夫妇告诉德国之声，船上弥漫着焦虑。 (10.02.2020)

台湾出现了首起新冠肺炎死亡病例。另据中国官方数据，过去一天中，中国新增确诊病例2014起，比前一天略有下降。而在海上漂泊多日、周五刚刚在柬埔寨获准登岸的2300名“威士特丹号”游轮旅客中，出现了一名新冠肺炎确诊患者。 (16.02.2020)

中国国家卫健委宣布，截至2月16日24时，中国国内的确诊病例总共有 70548 例，总共有1770个死亡病例。其中，中国境内的单日确诊病例新增了2048例，相对前一天单日新增2009案例稍微增加。单日死亡105例，比前一天142例稍缓。

湖北省卫健委2月16日晚间宣布，湖北省当日新增了1933个确诊案例。截至周日午夜，整个省的确诊病例达到58182宗，并有1696名死亡病例。

目前仍然有多国侨民困在武汉没有办法离开。周日，巴基斯坦喀拉蚩有上百人上街抗议，呼吁政府「带回我们的孩子」，希望政府采取行动将还困在武汉的学生或侨民。一名博士生告诉路透社，他因为封城难以取得学校的经费，几乎已经没有钱买食物与水。

延伸阅读:多国计划撤侨之际 少数外国人仍困武汉

美国撤侨中有14名感染者

钻石公主号上共有大约380名美国人。根据《华盛顿邮报》报道，此前的感染者中有40多人是美国人。他们将留在日本接受治疗。

随着隔离时间拉长，在船上的旅客感染的机率也随之增加。美国政府决定派班机将船上的美国人接回美国。两架班机已经在2月16日晚上11点抵达东京羽田机场，并在17日凌晨飞离日本。一架飞机将降落在加州的特拉维斯空军基地，另一个将降落在德克撒斯州的凯利/拉克兰空军基地。

据法新社援引美国国务院周一（2月17日）称，在撤回的侨民中，14人被检测出感染了新型冠状病毒。当美国官员获知这14名乘客其此前进行的新冠病毒测试呈阳性时，他们已经从钻石公主号下船，并准备乘坐包机返回美国。

美国国务院以及美国卫生与公众服务部在一份联合声明中表示：按照规章，这些感染者被通过最快、最安全的方式转移到疏散飞机上的专区，没有与其他乘客坐在一起。

其中第一趟航班定于在加利福尼亚的美国空军基地降落，所有乘客在那里接受14天的检疫隔离。

目前尚不清楚，新增的99病例中是否包括了确诊感染、但被允许上岸飞运回国的14名美国公民。

Japan Yokohama Kreuzfahrtschiff Diamond Princess unter Quaratäne (picture-alliance/AP/The Yomiuri Shimbun)

船上乘客在阳台上透气

在美国决定派专机之后，加拿大、韩国、香港与义大利也相继宣布派出飞机接回滞留在钻石公主号上的侨民。他们都表示只有无症状者有资格搭机，他们回国后也很可能需要再隔离14天。

周日，大约一百名德国人结束了14天的隔离，从法兰克福机场附近的一个空军基地离开。他们当中没有人是确诊病例。

引发争议

虽然将钻石公主号上面的美国人接回国是美国政府的一桩美意，但是操作过程中却仍然引发争议。钻石公主号上的乘客预计在2月19日结束隔离。

根据CNN报导，在周六以前，原本美国政府各部门之间与美国乘客达成的共识是，乘客应该在船上待到隔离期结束为止，之后他们便可以自由搭乘飞机回国。当时大部分乘客都接受了这项安排。

然而周六下午，美国驻东京大使馆却发出一项通知，决定将400多名乘客接回美国的计划: 搭乘专机回美国的旅客在落地之后还要再接受14天的隔离，拒绝搭乘专机回国的旅客也要在日本境内滞留14天，确定无症状才可回美国。

这样的安排也引发旅客更深一层的疑虑。

日本政府计划在2月18日对船上全体乘客进行检测，三天内便能得出检测结果，之后就会开始让旅客下船。一名船上的美国人马修(Matthew Smith)在推特上写道: 「美国政府要我们在没有检测过的情况下就上飞机，与其他未经检测的人们共同搭乘一班飞机，然后再让这些人花两周隔离，这道理何在?」

 此外，延长隔离的政策也带给旅客沉重的财政负担。CNN访问了美国人曼西卡可(Karey Mansicalco)说，离家两周将让她大约损失五万美金: 「这就像是为我没有做过的事情服刑。」

又一艘遊轮出现确诊病例

漂泊多日、2月13日刚刚在柬埔寨获准靠岸的"威士特丹号"遊轮，有一名登岸的83岁美国女性游客在从柬埔寨前往马来西亚的旅途中被发现染病，目前已经进入吉隆坡的医院接受隔离治疗。

该游轮在2月1日从香港出发，在2月4日曾经停靠过台湾高雄港，2月13日才在柬埔寨靠岸，随后部分旅客搭机前往马来西亚。台湾政府呼吁曾经载过该遊轮旅客的计程车司机主动出面配合检疫。

罗法/王凡/邹宗翰(综合报导)

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    作者: 文木 综合报道


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