 钢铝税没完又征汽车税? 40国向WTO诉苦 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.07.2018

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时政风云

钢铝税没完又征汽车税? 40国向WTO诉苦

特朗普曾经说过，贸易战不止针对中国。从抱怨美国的国家数来看，他并没有说错。

Schweiz | Hauptgebäude der WTO in Genf (picture-alliance/dpa/Xinhua/X. Jinquan)

世界贸易组织大楼外观

(德国之声中文网) 7月3日的世界贸易组织(WTO)大会上，美国的重要盟友欧盟、日本，以及中国等40个国家异口同声，对美国可能对汽车与其零件加征关税表达忧虑。

日本联同俄罗斯向货物贸易委员会(Council of Trade on Goods)带出这项讨论，警告美国的行动可能会引发连锁效应，最终导致以法理為本的多边贸易体系全面崩盘。

超过40个国家、包括28个欧盟国家在內都表达他们的忧心，並提出警告﹕考量到汽车在国际市场的重要性，美国的做法会扰乱国际市场，威胁世界贸易组织的系统。

美国现在已经针对欧盟的钢铝施加关税，也开始调查汽车产业，很有可能以国家安全为由，对汽车及其零组件课征关税。特朗普在六月底说，大概只要3、4周调查就会结束。

欧盟也作出回应﹕「一旦汽车关税成真，不但美国本土产业会遭到冲击，欧盟也会以报复性关税反击，波及价值2940亿的美国进口商品。」

一位俄罗斯官员说，过去几年在不同的会议上，要求美国的调查从来没有少过，但不见情况好转，反而每况愈下。他认为美国正在丧失作为贸易伙伴的信用。

其他会员，包括中国、加拿大、瑞士、挪威、土耳其、哥斯大黎加、香港、委内瑞拉、新加坡、巴西、韩国、墨西哥、卡达、泰国、印度等都呼应同样的忧虑，怀疑美国的关税不符合大会规定。

Kanada Staats- und Regierungschefs G7-Staaten diskutieren gemeinsame Erklärung in Charlevoix (Reuters/Prime Minister's Office/A. Scotti)

G7峰会上面一个特朗普对多国元首的画面在网路上疯传

美国代表回应，这项议题已经在WTO争端解决机制的正式流程当中，委员会的议程中不应该包含此项目。

在这场会议前一天，也就是7月2日，俄罗斯才刚开始WTO的「争端解决机制」流程，主张美国对钢铝课征高额关税是违反1994年版的《关税暨贸易总协定》(GATT) 以及「保障措施」，要求美国磋商。若60天内磋商不成，双方可以要求委员会进行裁决。

罗法/李芊(综合报导)

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