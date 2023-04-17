《金融时报》：瓦格纳集团曾寻求向中国购买武器

（德国之声中文网）据《金融时报》引述这份情报称，1月初，中国“没有（向瓦格纳）提供任何武器，甚至没有提供试用武器，也没有就武器输送（与瓦格纳）有所联络”。

据报道，美国的这份情报还列出瓦格纳集团向俄罗斯的两个紧密同盟白俄罗斯和叙利亚成功购买了军火。

情报称，至1月初，白俄罗斯“已经提供了承诺的不明武器中的50%”，并提出提供给瓦格纳集团30万发VOG-17榴弹发射器弹药。此外，瓦格纳集团还在不明时间点从叙利亚购买了六个SPG-9榴弹发射器和180枚榴弹。

该情报称，瓦格纳集团与土耳其也就军火交易有过联络。据称，瓦格纳派人前往安卡拉寻求获得无人机、电子作战系统等。其土耳其联络人告知瓦格纳集团，无法出口他们所要求的部分武器装备。

《金融时报》报道说，这一情报是泄露的超过100份高度机密文件之一，一名21岁的马萨诸塞空军国民警卫队成员被指控在网上发表了这些文件。

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