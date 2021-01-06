金正恩夫人李雪主哪里去了？

（德国之声中文网）上一次李雪主公开露面是在2020年朝鲜春节庆祝晚会上，陪同夫婿金正恩一同观看文艺节目。朝鲜国家媒体公布的照片上，可以看到她坐在金正恩和其姑姑金敬姬之间，周围尽是一些朝鲜劳动党高层忠实的官员。

当年，朝鲜问题分析人士将李雪主的出现看作是劳动党变迁的迹象。她年轻姣好的形象同该党的老旧与刻板形成鲜明反差，在国内和国际舞台上，李雪主吸引着人们的视线。过去几年间，她被认为是扮演这一角色最理想的人物。

尽管如此，人们对她知之甚少，连出生年月也是鲜为人知，人们估计她出生于1985至1989年之间，大学是在国外念的。在朝鲜，只有很少人到国外上大学。

有报道称，金正恩同李雪主于2009年匆匆结婚，那年，金正恩的父亲金正日不幸患了中风，金家香火的延续成了迫在眉睫的问题。2011年12月，金正日逝世的时候，李雪主已替金家生得一个儿子。有报道说，此后，李雪主又生下两个孩子，但这些消息没有得到官方证实。

2018年朝韩平壤峰会机场迎接场面

朝鲜版“第一夫人”

金正恩掌权后的初期，李雪主频频出现在丈夫身边，陪伴他出席公开活动。2012年7月，朝鲜国家媒体正式确认李雪主为金正恩夫人的身份。韩国媒体曾特别关注李雪主的时装品味，她的发式、手袋等等都被拿来津津乐道，朝鲜上流社会效仿“李雪主时尚”，但对朝鲜普通老百姓而言，奢侈品是可望而不可及。

2018年3月，李雪主伴陪金正恩出访中国，被看作是“第一夫人”地位已经稳固的迹象。一个月之后，她甚至出席了韩朝峰会，会晤了韩国第一夫人。2019年，中国国家主席习近平携夫人彭丽媛访问朝鲜，李雪主以女主人的身份欢迎接待中国来宾。

然而，在此之后，李雪主再也没有出现在公众的视野里。

2019年6月习近平率夫人访问朝鲜

李雪主在哪里？

日本东京早稻田大学重村智计（Toshimitsu Shigemura）教授围绕金家王朝发表过多部专著。他认为，有关李雪主人间蒸发一年多这一现象，有多种理论可以进行解释。

“我听说，她又生了一个小孩，这是她的第4个孩子。她没有公开露面，是因为疫情之故。虽然平壤政府坚持说，朝鲜新冠病毒感染者人数为零。” 重村智计对德国之声这样说道。

“还有一个可能，李雪主同金正恩的关系变坏，共度的时光变少；也许金正恩认为，夫人的时装和发式过于吸引人们的视线”，他补充说，“在像朝鲜这样一个男性统治的社会里，这些东西做不出任何贡献。”

美国特洛伊大学（Troy University）首尔分院国际关系学教授平克斯通（Daniel Pinkston）也觉得李雪主完全消失的确“奇怪”。“有一段时间，金正恩不管在哪里出现，李雪主都寸步不离，陪同他下乡视察，去农村，到工厂，但现在，没了。” 他说，“她作为时尚、偶像式女性出现在领袖身旁。有朝鲜观察家认为，可以把它解读为朝鲜社会内部改革、推进现代化进程的象征，不过现在看来，这样一个计划无疾而终了。”

可以肯定的是，朝鲜近年来在诸多领域改变了发展方向，越来越多的迹象显示，金正恩对军方更为依赖，他给予军队更多控制国家运行的权力，让军方在国民经济发展中拥有更大发言权。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 一张罕见的“集体照” 在这张摄于1981年的照片上，金正男（右上）罕见的与父亲金正日共同出现。画面左上方的女性是成蕙琅，是画面中另外两名孩子的母亲。成蕙琅的另一个身份是金正男的姨妈，她的妹妹成蕙琳是金正日的妻子。1981年，成蕙琅举家逃亡韩国，这张照片也是她为了证明身份而公布于众的。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 落魄“王子”？ 2月13日，一位朝鲜男子在马来西亚吉隆坡去世。有关他的死因，外界众说纷纭，但他的身份却很快就得到确认：金正男（Kim Jong Nam）。45岁的他是统治朝鲜近70年的“金氏家族”一员，但长期游离于权力高层之外，据称是澳门赌场和五星级酒店的常客。在这次身亡消息传出之前，这个名字上次登上头条还是在2001年，当时他拿着假的多米尼加共和国护照前往日本，据说是要去迪士尼乐园。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第三代领袖 也许正是因为2001年的“日本历险记”，让作为长子的金正男葬送了继承“王位”的机会，取而代之的是他同父异母兄弟金正恩（Kim Jong Un）。2010年，不到30岁的金正恩便成为朝鲜第二把手，仅次于其父金正日。人们当时便意识到，他将成为权力继承人。金正恩上台后进行了颇为严厉、“六亲不认”的整肃运动。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 拿姑父开刀 这轮整肃的“牺牲品”之一便是张成泽（Jang Song-thaek）。他不但是朝鲜政权的重要人物之一，还是金正恩的姑父。张成泽的妻子金敬姬是金正日最小的妹妹。但战友加亲友的身份也没能保住这位朝鲜二号人物的命，他一次召开大会的场合被当场逮捕，最后判处死刑，罪名之一是“企图发动政变”。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家长女 与丈夫张成泽一样，金敬姬（Kim Kyong-hui）也曾在金正恩刚刚上台时被视为权力高层的一员。但她并没有因为丈夫的倒台而遭到清洗，而是继续留在权力核心内，目前仍担任朝鲜劳动党中央政治局委员。曾有多次传出她的死讯，但最终都未能证实。不过，正如金氏家族的大部分女性成员一样，金敬姬此后甚少在公开场合露面。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 颇不寻常的第一夫人 现在最为引人注目的金家女性成员，无疑是金正恩的妻子李雪主（Ri Sol-ju）。有报道称，在成为领袖妻子之前，李雪主是朝鲜一个知名歌舞团的歌手。此后多次与金正恩共同出现在媒体上的她，因为衣着时髦，外表靓丽，而让令人一贯感觉沉闷阴暗的朝鲜政坛有了些许亮色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第一“王储” 除了妻子之外，金正恩目前最亲密的家人大概要数他的亲弟弟—金正哲（Kim Jong-chul）。与金正男一样，1981年出生的金正哲也曾被视为有望争夺“王位”，但最后并没能得到父亲的支持，据称是因为金正日觉得他太“娘娘腔”。不过他目前据信在朝鲜政权中也扮演重要角色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 领袖的妹妹 金正恩和金正哲的母亲都是出生于日本的高容姬（Ko Yong-hui），他们两人还有一个妹妹—金與正（Kim Yo-jong）。据说，与其几位兄长一样，金與正也曾留学海外，尤其是瑞士。由于金家的神秘色彩，金與正刚刚出现在金正恩身边的时候，甚至一度被媒体误认为当时仍未公开亮相的李雪主。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家第四代 目前已经为外界所确知的金家第四代只有一位—金正男的儿子金汉秀（也译为金韩松，Kim Han-sol）。他不但留学国外，还曾接受过媒体采访。当时他表示，自己从来没有见过爷爷金正日和叔叔金正恩，也没有太多来自朝鲜的朋友。电视画面上的金汉秀一身韩流打扮，与寻常少年无异。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” “永远的总书记”和“永远的主席” 金日成在1948年开创“朝鲜民主主义人民共和国”，此后其子金正日继续其“遗志”，在朝鲜实行家族统治，至今持续三代。金日成死后被宪法确定为“共和国永远的主席”，而金正日去世后则被称为“永远的总书记”。尽管经济落后，平壤政权依然在“先军政策”的主导下大力发展军事实力，尤其是核武力量，并因此受到国际社会严厉制裁。 作者: 石涛



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