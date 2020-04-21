金正恩健康堪忧? 朝鲜官媒罕见沉默

（德国之声中文网） 周一，南韩媒体《每日朝鲜》（NK News） 引述朝鲜内部的消息人士说，金正恩在其家族专用的香山医院接受治疗。报导指金正恩康复情况良好，但医疗人员仍在持续关注他的情况。

《每日朝鲜》是线上媒体，主要由叛逃朝鲜的「脱北者」经营。

报导出来的隔天早上，美国有线电视新闻网（CNN）便出面驳斥了《每日朝鲜》的报导，称他们从美国情报机构取得的消息指出，金正恩情况危急。

前韩国国家情报院副院长罗钟一告诉德国之声，他认为这次朝鲜官媒没有立即出面驳斥或否定外界报导极不寻常: 「过去，朝鲜媒体对于有关朝鲜领导人的报导，反应都非常迅速。」

他虽然认同朝鲜的沉默并不寻常，但也认为CNN报导的消息来源、以及为什么金正恩不在平壤接受治疗都充满疑问。

金正恩有家族病史，祖父金日成和亲生父亲金正日都是因心脏病发作去世。金正恩本身有吸烟习惯，他的体重也明显超重。韩国情报部门十分关切金正恩的健康状况，利用照片和视频建立金正恩的三维图像进行分析，推测他的体重至少有130公斤。

谁能接班?

外界对金正恩的健康状况越是关注，并开始讨论这个问题：如果金正恩失去工作能力或是死亡，谁将接班？

金正恩至少有两个孩子，但是他们的年龄太小，不能当国家领导人。金正恩的哥哥金正哲据传对政治没有兴趣，在平壤以花花公子的形象闻名。金正恩的妹妹金与正虽然已经多次跟金正恩共同出席政治与外交场合，被视为金正恩的亲近幕僚，但她今年只有31岁，政治经验稍嫌不足，而她的性别也成为她的阻力。

曾经就金氏家族王朝写过专书的东京早稻田大学教授重村智計（Toshimitsu Shigemura）说: 「金与正对政权而言十分重要，也有重要的金氏家族血脉，但是她是个女人，这就让她不可能成为她哥哥的接班人。」

重村智計认为，金正恩父亲及祖父的其他后代可能会浮上台面，宣称自己有权接手政权。

但是，不论最后由谁接班，重村智計都认为朝鲜的统治方针不会有重大改变。「这个政权最关注的就是如何保护自己，让自己的政权可以存续下去，交给下一任领导人...所以不论由谁接班，他们都不会意图改变方向。」