金星上发现潜在的生命迹象

(德国之声中文网）周一（9月14日），天文学家在《自然天文学》（Nature Astronomy）杂志上宣布在邻近地球的金星上发现了潜在的生命迹象。

位于夏威夷和智利的科学家透过望远镜发现了含有磷化氢的云层，而磷化氢在地球上是与生命有关连的有毒气体。

研究的共同作者，伦敦帝国理工学院天文物理学家戴维·克莱门茨（David Clements）表示："这项发现还只是间接证据，还无法证明真的有生命存在，但是空气中明显飘散着堇青石（cordite），这可能暗示着某种东西。"

尽管克莱门茨推估了金星存在生命只有约10％的可能性，他对这种可能性仍感到兴奋。

在地球上，磷化氢气体是一种工业过程的产物，第一次世界大战期间被用于化学战。同时它也是某些动物和微生物在某种未知过程中产生的气体。

克莱门茨解释，人们发现磷化氢存在于"池塘底部的淤泥，獾等某些生物的肠子中，或是成堆的企鹅粪便中。"

地狱行星-金星

金星是一个荒凉的星球，表面温度高达华氏800度（摄氏425度），并且缺水。

但是，天文学家解释说，在地表以上30英里（48公里）处，厚厚的二氧化碳云层冷却至室温左右，并包含带有少量水滴以及大部分的硫酸。

研究人员推测，潜在的生命很可能是那些酸性水滴中存在的单细胞生物。

休斯敦月球与行星研究所的行星地球化学家贾斯汀·弗里伯托（Justin Filiberto）认为，金星上的磷化氢气体的另一种可能解释是火山活动。对于这个发现，他说："我并不怀疑，但我很犹豫。"

华盛顿行星科学研究所的天文生物学家戴维暩窳炙古樱?David Grinspoon）表示："我很兴奋，但我也很谨慎。我们发现了一个令人鼓舞的迹象，我们一定会采取后续行动。"



美国宇航局NASA目前正在考虑自1989年以来首次前往金星执行任务。



杨宇/达扬(法新社、美联社、路透社)

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