迟疑的日本政府 愤怒的日本民众

（德国之声中文网）日本社会对于政府应对新冠疫情做出的迟缓反应已经失去了耐心。随着确诊病例和死亡病例的增加，越来越清晰的迹象显示出，日本卫生部门试图控制住疫情的大爆发。

日本共同社周一做出的一项调查显示，80%的受访者都认为，4月7日安倍才宣布日本多地进入紧急状态为时已晚。

安倍政府的支持率下降了5个百分点，目前略高于40%。

还有超过82%的受访者都认为，政府应该向在抗疫期间停止运营的公司提供经济援助。但是安倍首相直到目前为止拒绝采取经济救助措施。

媒体对日本国内抗疫的前线报道引发了民间的愤怒和恐惧。

周二日本新增的病例为482例，累计病例为8173例。周二新增的死亡病例为19例，累计死亡病例为174例。

医院床位已满，防护储备不足

据日本NHK广播公司的报道，日本47个都道府县中有9个基本处于急诊床位接近满员的状态，这其中就包括东京都、大阪、兵库县和福冈。而这些地区目前都被宣布进入紧急状态。

大阪市政府周二向市民发出呼吁，为医院捐赠防水外套，因为当地医院的防护服已经耗尽。这表明新冠病毒传播的速度远快于预期，同时也引发舆论对东京政府应对疫情不利的新一轮批评。

大阪市长松井一郎周二在新闻发布会上表示，很多医院的医生和护士不得不把垃圾袋套在身上当防护服。大阪市呼吁市民向医疗机构捐赠没有使用过的雨衣，要求当地企业加快防护服的生产并且以公平的市场价出售给大阪市。

日本同志社大学金融经济学教授浜矩子说："日本政府根本没有认真地考虑过在这种时候应该如何表现自己。"她说，由于担心犯错误，官方就更是无法果断地采取行动避免情况变得更严重。

她说："民众非常的愤怒，安倍首相不理解老百姓正在受到伤害。" 她说："老百姓生活在焦虑之中，忍受严重的经济困局。他们还意识到，政府保护的是企业，而不是老百姓。那些支持自民党的企业尤其受到保护。"

奥运会曾是重中之重

安倍首相受到的另外一项严厉指责是，直到东京奥运会延迟到明年举办的消息公布之后，日本政府才宣布部分地区进入紧急状态。

早稻田大学社会研究学院教授中林美惠子说："今天的日本政府没有表现出领导才能，安倍没有扮演领导者的角色，我觉得这场危机揭示出他根本没有骨气。"

中林美惠子说，政府迫切地表现出无论如何也不想影响东京奥运会的举办。安倍首相指望着成千上万的外国游客带来的巨大经济利益可以展示他执政下的经济成就，另外奥运会也应该起到改善日本企业形象的作用。

中林美惠子指出，"奥运会是挽救'安倍经济学'的最后一个机会"。她说："日本的经济增长并没有像他们预期的那么快，而奥运会意味着可以带来足够的游客。等到安倍卸任首相的时候，他就可以宣布自己的经济政策取得了巨大的成果。"

但是对于日本政府来说，现在的情况可能会变得更糟糕。

东京奥委会周二在一场新闻发布会上承认，如果明年这个时候疫情仍然没有得到缓解，他们并没有其它的后备方案。在这种情况下，这一届东京奥运会大概就会被宣布取消了吧。