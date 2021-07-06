还我账号：特朗普控告脸书、推特 

（德国之声中文网）特朗普想要重新在推特、脸书和YouTube上露面、发言。他表示要求这些社交媒体平台解除对他账号的封锁。目前脸书对特朗普的封号到2023年初有效。推特甚至打算对这位75岁的前总统永久封号。

“ 腐败的审查机构”

特朗普在弗罗里达州对脸书、推特和YouTube的所有方谷歌以及这几家公司的负责人扎克伯格、多尔西 （Jack Dorsey） 和皮柴（ Sundar Pichai ）提起了诉讼，指控他们侵犯言论自由，违反宪法。“他们能这样对待我，也能这样对待任何一个人”，特朗普称之为“腐败的审查机构”。

他正在准备提起一项集体控告，让所有在2018年6月1日以来账号被“审查”的人都能参与。但在美国根据惯例，必须先经由一位法官认可，方可获得集体提告的法律地位。

特朗普称，相关网络平台已经成为美国现政府的“审查部”，因为它们对那些被科学家质疑的有关新冠病毒的言论进行打压。有意参与集体提告的人士中，包括一位在网上大力反对让儿童戴口罩的女教师。

国会山 事件成导火索

今年1月，脸书和推特在特朗普总统任期将尽时封闭了他的账户。直接原因是特朗普的支持者冲击国会山的举动，以及特朗普对攻击者表达好感。他还在没有举出证据的情况下坚称自己赢得了去年11月的总统大选，却因对方舞弊被窃取了胜利，这使得美国国内的紧张对立气氛升级。

特朗普在推特上曾拥有8000万粉丝，这也是他最重要的发声渠道。脸书一开始无限期关闭了特朗普的账户，但后来该公司的独立监事会指出，脸书的规章中没有永久关闭账户的依据，因此对特朗普账户的封闭改为限期两年，从今年一月初开始。之后将对是否允许特朗普重获账户再做审议。

三年后东山再起 ？

属于谷歌的视频平台YouTube表示，如果认为不再存在对公共安全的威胁，将重新允许特朗普注册使用，但没有公开相关的时间表。对特朗普来说，鉴于他不排除2024年再次参加总统选举的选项，在主要社交平台上的存在显得相当重要。

特朗普强调，他的目的不是要通过庭外和解向科技巨头索要一笔赔偿费。此外他说还不确定，是否会在胜诉后继续使用这些平台。特朗普在诉状中特别对《通信规范法》第230条提出申诉。该法条保护互联网平台不必因用户发布的内容而承担法律责任，并允许平台对用户及内容采取限制措施。特朗普在任期内就曾试图推翻“230条”或至少限制其适用范围。

（德新社、路透社、法新社）

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