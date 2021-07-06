 还我账号：特朗普控告脸书、推特  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.07.2021

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时政风云

还我账号：特朗普控告脸书、推特 

半年前，特朗普被推特、脸书等社交平台封号。现在这位美国前总统将这些联网巨头告上法庭，指控它们侵犯言论自由。

USA | Expräsident Donald Trump | Rede in Bedminster

德国之声中文网）特朗普想要重新在推特、脸书和YouTube上露面、发言。他表示要求这些社交媒体平台解除对他账号的封锁。目前脸书对特朗普的封号到2023年初有效。推特甚至打算对这位75岁的前总统永久封号。 

腐败的审查机构” 

特朗普在弗罗里达州对脸书、推特和YouTube的所有方谷歌以及这几家公司的负责人扎克伯格、多尔西 （Jack Dorsey） 和皮柴（ Sundar Pichai ）提起了诉讼，指控他们侵犯言论自由，违反宪法。“他们能这样对待我，也能这样对待任何一个人”，特朗普称之为“腐败的审查机构”。 

他正在准备提起一项集体控告，让所有在2018年6月1日以来账号被“审查”的人都能参与。但在美国根据惯例，必须先经由一位法官认可，方可获得集体提告的法律地位。 

特朗普称，相关网络平台已经成为美国现政府的“审查部”，因为它们对那些被科学家质疑的有关新冠病毒的言论进行打压。有意参与集体提告的人士中，包括一位在网上大力反对让儿童戴口罩的女教师。 

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若要再度参选，社交平台对特朗普来说相对重要

国会山事件成导火索 

今年1月，脸书和推特在特朗普总统任期将尽时封闭了他的账户。直接原因是特朗普的支持者冲击国会山的举动，以及特朗普对攻击者表达好感。他还在没有举出证据的情况下坚称自己赢得了去年11月的总统大选，却因对方舞弊被窃取了胜利，这使得美国国内的紧张对立气氛升级。 

DW.COM

美国前总统特朗普在北卡罗来纳州共和党州大会上发表讲话时火力全开，他谴责美国传染病专家福奇，再次要求中国赔偿，并称对其财务的调查是一种迫害。他还暗示会参加2024年选举。

推特等社交平台在国会山遭到暴力袭击后对特朗普总统下了禁言令。有人叫好，很多人担忧。现在推特总裁多西亲自出面为自己行为辩护。

德国总理默克尔强调，言论自由是一项基本权利，因此，推特封闭特朗普账号“是有问题的。”欧盟及其他欧盟成员国的政治家也纷纷就美国总统特朗普推特账号被封发表了看法。

特朗普在推特上曾拥有8000万粉丝，这也是他最重要的发声渠道。脸书一开始无限期关闭了特朗普的账户，但后来该公司的独立监事会指出，脸书的规章中没有永久关闭账户的依据，因此对特朗普账户的封闭改为限期两年，从今年一月初开始。之后将对是否允许特朗普重获账户再做审议。 

三年后东山再起 

属于谷歌的视频平台YouTube表示，如果认为不再存在对公共安全的威胁，将重新允许特朗普注册使用，但没有公开相关的时间表。对特朗普来说，鉴于他不排除2024年再次参加总统选举的选项，在主要社交平台上的存在显得相当重要。 

特朗普强调，他的目的不是要通过庭外和解向科技巨头索要一笔赔偿费。此外他说还不确定，是否会在胜诉后继续使用这些平台。特朗普在诉状中特别对《通信规范法》第230条提出申诉。该法条保护互联网平台不必因用户发布的内容而承担法律责任，并允许平台对用户及内容采取限制措施。特朗普在任期内就曾试图推翻“230条”或至少限制其适用范围。

 

德新社、路透社、法新社） 

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