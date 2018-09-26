近5千万脸书用户信息遭黑客攻击

（德国之声中文网）据社交网络平台Facebook公布的消息，其安全漏洞于3天前被发现。Facebook公司表示对此"非常重视"，已经请求司法机关介入调查。据称，攻击者发现了Facebook一个功能中的安全漏洞，可以利用这个漏洞盗取登入代码，接管其他用户的帐号。登入代码如进入的"钥匙"，能让用户无需在每次使用手机应用时都得再登录一次。

据Facebook公司公布的消息，大约5千万个登入代码被盗。从理论上来说，攻击者因此可以进入任何被盗用户的帐号。但是Facebook强调，是否有帐号被滥用或者信息被浏览，目前还不清楚。

没有检索个人信息的迹象

Facebook创始人兼公司总裁扎克伯格（Mark Zuckerberg）在事后召开的一次紧急电话会议上说，截至目前我们还没有发现用户个人信息被滥用的迹象。他说：不过"我们还不清楚谁是此次攻击的幕后黑手。"

用我们的信息进行交易

Facebook表示，为预防起见，从其它途径显示个人资料的功能暂时已被关闭。另外有4000万用户因去年使用过该功能，因此必须重新注册。

对于Facebook来说，此次黑客袭击事件发生的时间极不适宜，因为此前发生的剑桥分析信息泄露丑闻余波未平。在上一次的黑客攻击事件中，大约8700万Facebook用户的个人信息被擅自用于今日美国总统特朗普的竞选。目前Facebook正在努力确保网络社交平台在11月份美国国会选举时的安全。

李京慧/任琛（德新社、路透社、法新社）