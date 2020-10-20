 过于依赖中国？德国车企不认同 | 经济纵横 | DW | 20.10.2020

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经济纵横

过于依赖中国？德国车企不认同

尽管德国政界认为必须减少经济上对中国的依赖，但对于德国汽车厂商而言，这说起来容易做起来难。戴姆勒方面表示，在未来很长时间里将继续仰仗中国市场。

China Daimler-BAIC Werk in Peking (Reuters/T. Peter)

戴姆勒与北汽集团在北京的合资工厂 (2020年5月资料图)

（德国之声中文网）戴姆勒集团的董事长康林松（Ola Källenius）在10月19日晚法兰克福国际商业记者俱乐部的视频会议上说，估计在未来很长时间里，戴姆勒将继续依赖中国这个世界最大汽车市场的购买力。他说，"我们认为，未来10年最大的增长将来自中国"。毕竟，中国人均汽车占有率依旧较低，而中产阶级日益富裕，这都给戴姆勒这样的车企带来希望。

康林松表示，在新冠疫情的当下，中国高端汽车市场的需求迅速恢复，也与人们无法豪掷千金出国度假，而将这笔钱用于购置新车有关。

IAA Frankfurt Mercedes Daimler (picture-alliance/dpa/L. Stock)

戴姆勒集团董事长康林松

从特朗普政府3年前开始对中国发动关税贸易战开始，中国经济有所降温，这明显给依赖出口的德国汽车行业带来很大影响。此前，德国车企的销售额年年创下新纪录。而媒体和政界都反复提醒，认为德国车企过于依赖中国。

不过康林松并不认同这种观点。他反驳称，"说我们过度依赖中国是错误的，这会让我们错失很多机遇"。

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德国经济部长认为德国经济界必须减少对中国的依赖，默克尔总理警告德国对华出口比重过高。德国经济的前途在哪里？德国经济亚太委员会主席凯飒认为，越南和印度尼西亚可以是取代中国的选项。

在德国担任欧盟理事会主席国期间，欧盟对中国表现出更多的自信。欧盟的一个目标是在年底前和中国达成投资协议，在市场准入方面争取更多平等，减少依赖。但对于中方，德国扮演着什么角色？德国经济对中国的依赖性又到底有多大呢？

西门子CEO凯飒近日接受德媒采访谈及对香港以及新疆局势的担忧，引发关注。这家在中国已经有近150年历史的德企解释称，表达顾虑“是因为西门子在意中国的发展——无论是在香港、新疆，还是其他地方”，强调其对中国的承诺没有改变。

德国政府9月2日推出印太政策指导方针，确定与东盟建立并加强战略关系的目标。这不仅表现出德国拓宽伙伴关系，更多参与打造明日国际秩序的决心，也意味着德国对华政策的调整：一方面减少对中国的依赖，一方面通过打造多极化向中国施压。

中国经济政策的下一个5年计划将走进内循环阶段，以规避美国的打压以及国际市场的困境。

目前，德国企业行业有三分之一的销售额来自中国。而对于戴姆勒旗下的梅赛德斯-奔驰而言，中国是其最大的市场，新车年销量达到70万辆，是其第二大市场美国（年销量33万辆）的一倍还多。

戴姆勒还与其中国合作伙伴北汽集团一起在中国经营汽车组装厂，年产量超过50万辆。戴姆勒的紧凑型车、C级车、E级车以及未来电动汽车都直接在中国组装完成后进入市场。

在这次视频会议上，康林松也谈到了外界局势的变化对车企的影响。他表示，对于戴姆勒而言，就像要为英国硬脱欧一样，要为中美交恶做准备。毕竟，两者都关系着汽车的关税。

同样在周一举行的德国亚太会议上，德国政界则指出，经济界必须减少对中国的依赖，总理默克尔也警告德国对华出口比重过高。

根据中国官方公布的最新数据，中国经济在疫情后已经回稳，第三季度GDP增速变强，同比增长4.9%，是全球目前唯一实现正增长的主要经济体。

王凡/达扬（路透社等）

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