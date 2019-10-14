车载地图出现“九段线” 大众在越南被批

（德国之声中文网）据越南《青年报》报道，大众公司表示，对这一"错误"负责，他们会把两辆途锐车退回中国。

德新社报道说，越南车展于10月23日至27日在胡志明市举办，吸引了20多万参观者。大众公司方面承认他们事先知道参展车中配置的地图存在"问题"，也尝试了关闭车载地图，但仍有一些参观者成功地开启了地图。

越南青年线上报的报道中引述大众公司方面的回复称，车展上展示的途锐车型只是用于参展目的，目前在越南并没有完全商业化。公司方面还表示，即将在越南市场上销售的途锐车型是大众集团指定在斯洛伐克工厂生产的，预计于明年第四季度交付。发售前公司将仔细检车与车载地图有关的程序。报道中还称，大众公司越南分公司还表示，公司方面始终遵守越南法律，并无意侵犯或冒犯越南主权，并且尊重越南在南海主权问题上的观点。

"九段线"最初在1947年由中华民国政府公布，当时称"十一段线"，即在地图上用11段虚线将南中国海约90%的面积划入中国版图。这一地图划界，也基本为之后的中华人民共和国政府所继承。"九段线"将大部分资源丰富南海海域划入中国境内，而越南也对部分海域声称有领土主权。

今年10月24日，越南北部一家销售中国汽车的经销商也是因为"九段线"的问题卸载了车载地图。

前不久，好莱坞动画片《坏坏萌雪怪》里也出现了"九段线"，这招致越南影迷不满。越南宣传部门急忙做出下架的决定。

一些越南读者在《青年报》网页上留言说，"不能容忍以利益为重无视国家主权的业务"。还有人写道："越南的组织和个人都要有自主意识以及爱国精神，这样才会有爱国行动。"还有人写道："严禁任何违规的车辆进口越南。对于已经发现的带有U型线（注：九段线）地图的车辆，就应该把它销毁，而不能仅仅是拆除。这样才能形成新的威慑力！"