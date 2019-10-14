 车载地图出现“九段线” 大众在越南被批 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.10.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

车载地图出现“九段线” 大众在越南被批

据越南青年线上报报道，大众公司在越南2019汽车展展示的两辆途锐车配置的地图标有中国宣示对南海拥有主权的“九段线”，大众公司方面表示，参展的途锐车是从中国分部借来的。越南方面对此表示不满。

Startbilder Motor mobil/drive it/al volante vom 26.07.2017 | VW Tuareg (DW)

大众途锐

（德国之声中文网）据越南《青年报》报道，大众公司表示，对这一"错误"负责，他们会把两辆途锐车退回中国。

德新社报道说，越南车展于10月23日至27日在胡志明市举办，吸引了20多万参观者。大众公司方面承认他们事先知道参展车中配置的地图存在"问题"，也尝试了关闭车载地图，但仍有一些参观者成功地开启了地图。

越南青年线上报的报道中引述大众公司方面的回复称，车展上展示的途锐车型只是用于参展目的，目前在越南并没有完全商业化。公司方面还表示，即将在越南市场上销售的途锐车型是大众集团指定在斯洛伐克工厂生产的，预计于明年第四季度交付。发售前公司将仔细检车与车载地图有关的程序。报道中还称，大众公司越南分公司还表示，公司方面始终遵守越南法律，并无意侵犯或冒犯越南主权，并且尊重越南在南海主权问题上的观点。

Karte Südchinesisches Meer Chinesisch (DW)

"九段线"最初在1947年由中华民国政府公布，当时称"十一段线"，即在地图上用11段虚线将南中国海约90%的面积划入中国版图。这一地图划界，也基本为之后的中华人民共和国政府所继承。"九段线"将大部分资源丰富南海海域划入中国境内，而越南也对部分海域声称有领土主权。

今年10月24日，越南北部一家销售中国汽车的经销商也是因为"九段线"的问题卸载了车载地图。

前不久，好莱坞动画片《坏坏萌雪怪》里也出现了"九段线"，这招致越南影迷不满。越南宣传部门急忙做出下架的决定。

一些越南读者在《青年报》网页上留言说，"不能容忍以利益为重无视国家主权的业务"。还有人写道："越南的组织和个人都要有自主意识以及爱国精神，这样才会有爱国行动。"还有人写道："严禁任何违规的车辆进口越南。对于已经发现的带有U型线（注：九段线）地图的车辆，就应该把它销毁，而不能仅仅是拆除。这样才能形成新的威慑力！"

DW.COM

南中国海又现新争议

数月来，中国在南海问题上更强硬，而其他周边国家没有多少应对办法。在越南国内，呼吁起诉中国的声音增加。不过专家指出，“之于越南，兹事体大”，要考虑关键的经济和内政因素。 (12.10.2019)  

纷争平息？越南证实中国勘探船离开争议海域

经过一个月与越南船只的对峙后，一艘中国石油勘探船离开了越南声称为其专属经济区的海域。越南外交部证实了这一消息。 (08.08.2019)  

九段线惹祸！越南叫停好莱坞动画片

好莱坞动画片《坏坏萌雪怪》里出现了中国官方标示南中国海主权范围的“九段线”，这招致越南影迷不满。越南宣传部门急忙做出下架的决定。 (14.10.2019)  

「新南向」易请难送？越南旅行团员大脱逃

作为亚洲旅游胜地，台湾当局近年力推「新南向政策」，把观光市场由中国转向东南亚，但近日旅行团员「集体失踪」事件为其蒙上阴影。 (26.12.2018)  

相关内容

Filmstill des Animationsfilms | ABOMINABLE

九段线惹祸！越南叫停好莱坞动画片 14.10.2019

好莱坞动画片《坏坏萌雪怪》里出现了中国官方标示南中国海主权范围的“九段线”，这招致越南影迷不满。越南宣传部门急忙做出下架的决定。

Spratly Inseln südliches chinesisches Meer

主权争议：智库称中越船队南海对峙长达数周 17.07.2019

两家位于华盛顿的美国智库最新发布报告称，越南和中国的船只在南中国海争议海域对峙数周。与此同时，双方外交部门也“隔空交火”。

Delfin N. Lorenzana

菲防长：言行一致的中国才值得信任 30.07.2019

北京做出领土争端中“中国绝不开第一枪”的承诺后，菲律宾国防部长敦促中方在南中国海争议中也能履行诺言。

广告

媒体看中国

Hongkong Proteste Katalonien Solidarität (REUTERS)

德语媒体：富足的城市为何会闹革命？

香港的动荡，与加泰罗尼亚、智利等地的动荡，到底有着怎样的联系？《标准报》认为，这些富裕城市爆发了示威，让传统经济学指标显得过时。《世界报》则指出，不论是香港，还是加泰罗尼亚、圣地亚哥，我们都不应把示威仅仅归咎于经济因素。  