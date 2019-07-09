身体突然颤抖到底怎么回事？

（德国之声中文网）身体出现颤抖或者痉挛是一件让人心惊的事。有时候，有些人会突然对自己的身体失去了控制，身体的某些部位或者全身都开始抖动抽搐起来，严重的情况下，还会倒地失去意识。

这些症状有时候先后都会发生，有时候只出现一两种，有时候会持续几分钟或者只有几秒，特别是肢体开始做一些运动的时候，这些症状突然就又消失了。

原因可能多种多样

很多情况下，脱水会直接造成人体出现不可控制的颤抖抽搐。人体的70%都是水分，大脑中水分所占比例更是高达90%。水分为人体细胞提供养分和氧气，同时水分将人体内产生的废物通过肾脏清除出体外。

如果一个人摄入水分过少，或者出汗过多，又或者因为呕吐、腹泻丧失大量水分，那么人体内水分就会失衡。如果这种情况下不能迅速补充水分，血液就会变粘稠，器官甚至有可能受到损伤。从表现来看，人的身体可能会出现颤抖和抽搐的症状。

脱水如果发生在幼儿和老年人身上则是尤其危险的，因为幼儿很难自知口渴，而老年人则往往意识不到身体已经出现缺水。另外，低血糖也可能引起身体出现抽搐。

过度紧张、剧痛、疲劳和过多摄入咖啡因都可能导致较为严重的颤抖和抽搐。医学上有个专有词叫"生理性抖动"。例如天气寒冷的时候，肌肉颤动可以为身体增加额外的热量，所以当人体体温降到35度以下的时候，身体就会不由自主地颤抖起来。

脑部疾病是可能的原因之一

患上严重疾病的征兆

当然身体颤抖抽搐也可能是病理性的。例如癫痫病的症状之一就是抽搐。另外血液流通障碍、脑损伤或者脑膜病症也都可能导致身体抽搐。

癫痫病发作"不可预测"，一般都是在无任何诱因征兆的情况下突然发作。但是脑部发生疾病、脑梗和恶性肿瘤也会引发癫痫发作。这一类被称作"典型性癫痫"。

非癫痫性抽搐发生有可能是由脑部受到刺激、感染或者幼儿高烧等原因导致。

颤抖什么时候发生？

重要的是身体抖动在什么情况下发生？是行动的时候发生还是静止的时候发生。如果颤抖已经影响到细致的动作技能、身体发生摇摆或者腿部张开过度，那这有可能意味着患者小脑受损。

如果在静止的情况下身体突然抖动，例如局部肌肉无法绷紧或让身体保持平静，则有可能是帕金森氏症。

同帕金森氏症相比，更常见的是一种"特发性震颤"。这是一种最常见的运动障碍性疾病，主要为手、头部及身体其他部位的姿位性和运动性震颤。一般认为这种病是常染色体显性遗传，发病多见于20岁到60岁年龄群，随着病程和年龄的增加，频率逐渐降低，幅度逐渐增加。

经过专业医学检查才能确诊

有时候做一些放松练习就可以预防颤抖抽搐的发生，因为压力和紧张往往会令颤抖加剧，另外还应该避免引用酒精和包含咖啡因的饮料。如果抽搐抖动是以一种病理性的形式出现，那这很可能是患上严重疾病的征兆。

但真正想确诊身体是不是出现了病理性抽搐，还需要通过接受包括核磁共振、CT、脑电图等一系列专业检查才能得出结论。远程诊断在这类情况下比较难发挥作用。