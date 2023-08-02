路透: 中国一些地方政府限制开发商从托管账户提取资金

（德国之声中文网）房地产行业普遍低迷的当下，中国一些地方当局采取限制提款的措施，是为了敦促开放商完成尚未完工的住宅建设项目。

过去几年以来，房地产行业一直面临资金链断裂和购房需求下滑的双重压力，北京中央政府承诺将采取措施稳定房地产市场，但一些城市采取扣押售房收入的做法似乎同中央稳定房地产市场的精神背道而驰。法国外贸银行（Natixis）高级经济学家吴卓殷（Gary Ng）表示："这种做法前后矛盾，地方政府想确保所有在建项目都能完工，但切断开发商的现金流起到的作用却恰恰相反。"

吴卓殷表示，对于那些已经陷入困境的小型私营开放商来说，地方政府人为制造的资金缺口可能会大幅提升的还贷风险。

在中国，开放商可以在住宅完工之前就开始销售，但预售所得则必须先存在一个托管账户内，地方政府则可以根据建筑进展批准开放商从托管账户中提取部分资金。

过去几年当中，随着房地产行业债务危机愈演愈烈，政府管理部门曾一度放宽信托账号的放款限制，以缓解开放商的资金压力，帮助他们完成在建项目。

今年第二季度开始，经济低迷，购房需求下滑，令房地产行业的前景进一步恶化，一些地方政府也开始收紧了开发商从托管账号提取资金的限制。

两家中国开放商的高管表示，他们所属公司被困在托管账号的资金占比高达80%至90%，而从托管账号中提取资金的努力则受到地方当局的重重阻挠。分析师们表示，2021年房地产危机爆发前，托管账号的资金占比仅为大约30%。

这两名要求匿名的高管表示，他们相信，地方政府之所以限制开放商从托管账号中提取资金，是为了确保在建项目能够顺利完工。

因无钱还贷，已陷入债务违约困境的一名开发商表示："过去几个月来，从托管账号中提取资金变得越来越难，而去年年底，由于政府放宽了政策，提取资金还曾简单得多。"

中国国家统计局提供的数据显示，今年上半年房地产开发行业总共投入资金近七万亿元，其中近三分之一来自首付和预付款。中国住房建筑部没有就路透社发出的相关质询做出回应。

今年五月和六月，中国房地产呈现出前所未有的不景气，售房总面积下降幅度创下记录。与此同时，在房地产行业的投资也明显下降。

湖南省国有银行一名要求匿名的员工向路透社透露，地方当局已要求银行严格把控从托管账户提取资金的门槛。他表示，只有能通过其他渠道获得建房资金的开放商，才会获准从托管账户提取资金。湖南省负责房产的管理部门拒绝就路透社的质询发表评论。

（路透社）

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