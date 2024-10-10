路透社：中国奇瑞接管大众、奔驰和日产在俄罗斯的生产线

西方汽车制造商退出俄罗斯后，中国制造商已占领了当地汽车市场的半壁江山，现如今，奇瑞开始利用闲置的西方厂家的原工厂生产自己的汽车。

（德国之声中文网）路透社引述5名知情人士的消息报道，中国汽车制造商奇瑞正在利用西方竞争对手以前在俄罗斯的工厂生产汽车，其中包括俄乌战争爆发前，大众、奔驰和日产等公司在位于俄罗斯境内的汽车工厂。据悉，目前生产的车型包括奇瑞EXEED和瑞虎等。

奇瑞是中国最大的汽车出口商。以上消息灵通人士认为，鉴于中国国内汽车市场疲软，奇瑞希望扩大俄罗斯业务，并从未充分利用的产能中受益。奇瑞公司此前表示过，愿意向俄罗斯市场供货，但目前没有计划建造或收购工厂。该公司没有回应有关在前文提到的三家他国企业工厂进行组装的问题。

西方汽车制造商退出俄罗斯后，中国制造商已经占领了俄罗斯汽车市场的半壁江山，现如今，中国车企由开始在当地扩大生产，这一事实表明，中国对俄罗斯经济的影响力在战争开始后大大增强。不久前，莫斯科政府开始征收汽车进口关税，以激励外国汽车制造商在俄罗斯生产汽车。据路透社获得的2月至8月文件显示，奇瑞已获准在俄罗斯生产部分车型。

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汽车经销商 ASC负责销售奇瑞汽车的波戈诺夫 (Mikhail Pogonov) 表示，位于莫斯科南部卡卢加的前大众汽车工厂将用于生产瑞虎 。他说： "销售额增长已经超过 100%。"

一位内部人士表示，瑞虎将在圣彼得堡的前日产工厂生产品牌名称为 Xcite X-Cross的汽车。Xcite品牌于9月底被誉为"最佳新品牌"。

上周，欧盟为对中国电动汽车征收惩罚性关税扫清了道路，该关税将于10月底生效。但欧盟方面同时也对通过谈判解决方案持开放态度。欧盟委员会指责中国通过巨额国家补贴压低汽车价格，从而扭曲市场。为了避免关税，一些中国制造商正计划在欧洲建立生产基地，其中也包括奇瑞汽车。

（路透社）

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