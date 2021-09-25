超大号议会：德国联邦议院规模越来越大 

（德国之声中文网）本届联邦议院拥有 709 名议员，已是德意志联邦共和国有史以来的规模最大的。联邦议院原本法定议席为 598个。但没增加一届选举，议席便增加一次。仅４年前的上届选举后，议席就增加了 78个。

现在，议席增加似乎还没到头。等 9 月 26 日选举结果出炉，若新一届议会议员全部到场，出席全体会议，则总人数可能超过800，甚至将近 1000 。即使是现在，全球范围内，也只有中国全国人大有更多代表，而该国人口几乎是德国的17倍。

议席如此奇迹般的增加，盖因于德国复杂的两票选举法。德国大选设 299 个规模相当的选区。谁在某选区中得第一票最多，便成为直接候选人进入柏林联邦议院。

选民拥有两票投票权的制度常导致产生比例外议席

第二票则涉及政党在选举前确定的本党候选人名单，299个选区的席位便经由第二票产生，一共598席。获得的第二票的多少决定了各党派在新一届联邦议院内的相对强弱关系。

同一项宪法诉讼有关

事实上，联邦议院现已拥有明显多于法定数量的议席，原因便在于俗称的比例外议席（Überhangmandat）。当某政党在某州获得比通过第二票有权获得的更多直接授权，便得到这一比例外议席。而鉴于大党尤其有机会获得直接授权，因此，多数比例外议席便常由它们拿到。例如，在 2017 年大选中，基民盟和基社盟组成的政党联盟获得了总共 46 个比例外议席中的 43席。一众小党一无所获，遂投诉联邦宪法法院。

投诉成功了。联宪法法院裁决现行选举法违宪，要求修正。2013 年，修正法开始生效。新法设置了补偿机制：未来，尽管仍有比例外议席，联邦议院总席位可增至议会党团的规模比例与通过第二票所得比例相称的水平。其副作用：议席数量续增。2017年共产生65个补偿议席。

议员越多，纳税人负担越重

联邦议院所有政党都称，这种情况必须改变。大家都担心，仅由于空间局促，联邦议院便会在某个时候竟至无法运作。联邦议院绿党籍副议长罗特（Claudia Roth）不禁问道：“召开全体会议时，众位议员届时该在哪儿入座？各议会党团该在哪里议事？” 她批评说，目前的选举法直如“新后座议员采购计划”。自民党议会党团总干事布施曼 (Marco Buschmann) 也对由此释放出来的政治信息感到担忧：“若政界本身都不能通过良好的选举法做自我改革，又如何能可靠地宣传改革？”

联邦纳税人协会（ BdSt ）也在施加压力。该组织敦促精打细算使用纳税人的钱。根据该协会的计算，与 598 席的原定规模相比较，目前共有 709议席的联邦议院开支增加 3.33 亿欧元；议席若为 800，则将增加 6.05 亿；若是 900 议席，则增加开支 9.05 亿。该组织在网上发出请愿，要求“结束XXL（特大号）联邦议院！”，呼吁将议席减至 500 。该组织主席霍尔茨纳戈尔（ Reiner Holznagel ）表示，缩小联邦议员规模必须是“新议会议程的首要事项”。

虽已有改革，但只是微小步伐。尤其是在本届最大执政党派——基民盟/基社盟那里，改革热情有限，原因就在于，它最能从现行选举法中受益。去秋，联盟党和执政伙伴社民党就一项变更达成一致，未来不再补偿3席比例外席位；此外，部分比例外席位将计入相关政党在其它联邦州的名单候选人。不过，更大更动将从 2024 年起始能期待，届时，选区数量将从 299 个减至 280 个，由此，议席数量亦会减少。

一议员代表 11.7万公民

与他国议会相比，德国联邦议院规模到底多大？正如前所述，只有中国全国人大规模更大，有2980个席位。当然，中国人大更像是橡皮图章，而非真正的民意代表机构。更能说明问题的是与总人口的比例关系。德国人口约8300万，中国约14亿。这意味着，一名中国人大“议员”代表着47万人，而一名德国议员仅代表11.7万人。

同美国就更无法相比了。该国总人口约3.29亿人，国会众院议席为435个，这意味着，每一名议员平均代表了75.6万公民。与此相比，奥地利的情况堪称特殊之至。在该国，平均约5万公民“共享”一名议员。该国议会缩减问题迄今不是议题。

在德国联邦议院，相关改革一再拖延。为此，9月26日大选后，空间势将比现在更为局促。增扩办公室计划已经拟定，但要到 2022 年方能完成。 2019 年，议长朔伊布勒 (Wolfgang Schäuble) 便已明智预告，届时，当事人或会不得不先使用集装箱救急。

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