赴俄罗斯前线的朝鲜士兵会将“幻灭”带回国?

据报道，平壤向俄罗斯派遣1万多名士兵与乌克兰作战。他们中的大多数从未走出过国门——甚至是去俄罗斯也能让他们意识到朝鲜的极度贫困。

（德国之声中文网）朝鲜决定派遣军队参与俄罗斯与乌克兰的战争，这肯定会加强平壤与莫斯科的伙伴关系，但这也意味着成千上万名朝鲜士兵将接触到外国思想和不同的生活方式。

虽然确切数字难以核实，但西方情报机构表示，已有超过1万名朝鲜士兵被部署到库尔斯克地区对抗乌克兰对俄罗斯的进军。尽管他们前往的是战区，但在从俄罗斯亚洲东部边境到欧洲西部边境的漫长旅程中，他们可能会在看到俄罗斯城镇的相对富裕，还可能会得到比在祖国更好的食物和工资。

"这些士兵中有很多是农家小伙儿或初级军官，他们将首次看到朝鲜边境以外的世界，这肯定会让他们明白，他们的国家是孤立和极其贫穷的，"首尔国民大学历史与国际关系教授安德烈·兰科夫 (Andrei Lankov) 告诉德国之声。

他还补充说："即使他们将要看到的大部分是前线周围的景象、被战火毁坏的村庄等等，但他们在到达前线之前还是会看到俄罗斯的乡村。他们不可避免地会问自己，为什么他们的国家不像俄罗斯那样富裕。

韩国情报部门称，卫星图像显示，朝鲜士兵聚集在俄罗斯乌苏里斯克的图一个军事设施接受训练 图像来源: Sopa/Sipa/picture alliance

"英雄 "归来

那些在前线幸存下来的士兵将带着与朝鲜政权宣传相悖的想法回到家乡，因为朝鲜政权坚称自己是世界上最幸福、最先进的国家之一。不过，分析人士认为，这些士兵将避免表达自己的情绪，即使是对他们的家人和朋友。朝鲜秘密警察将任何对政权或社会的批评都视为叛国罪，并施以严厉的惩罚。

兰科夫说："这些人从小就知道自己不能说什么，他们不会成为自杀式英雄，也不会说出自己的经历。他们将从民族英雄的光环中受益，金正恩将慷慨地奖励他们。"

兰科夫认为："这些士兵在俄罗斯的所见所闻会对他们产生影响，但我们不能指望这在至少几十年内会产生政治意义。"

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朝鲜政权加强打击来自外国的影响

几十年来，朝鲜政府一直努力切断人民与任何外国思想的联系。近年来，这一运动愈演愈烈，当局严厉打击任何被发现看外国电影、听外国音乐的人，并对试图逃往中国的公民判处长期监禁。一些服饰或发型--如果官员认为是受到国外影响--也被作为逮捕国民的借口。

然而，在俄罗斯，军官和看守无法完全阻止朝鲜士兵受到外界影响，特洛伊大学首尔校区国际关系学教授丹·平克斯顿（Dan Pinkston）说，"有报道称，朝鲜军队已从俄罗斯远东地区的训练基地空运到前线，他们决定空运的原因可能只是因为不想让朝鲜士兵在穿越该国时从火车上看到俄罗斯城镇。"他补充说，这很可能是他们中的许多人第一次坐飞机。

丹·平克斯顿教授说："他们很快就会意识到朝鲜的落后，但我想，警官们会尽可能地把这些人与普通民众隔离开来，限制他们的互动。"

韩国电视台播出的朝鲜士兵的画面 图像来源: Ahn Young-joon/AP/picture alliance

上尉也会成将军

鉴于朝鲜政权对出国人员的记录，包括那些被派往俄罗斯建筑工地、伐木营地或中国餐馆和工厂工作的人员，回国部队在获准重返朝鲜社会之前也很可能要接受一段时间的评估和再教育。

出生于俄罗斯的兰科夫教授也认为，从俄罗斯战场返回朝鲜的士兵将受到 "严密监视"，他们会意识到，如果谈论所看到的一切，可能会对自己造成危险。

但兰科夫也认为，在朝鲜以外的生活经历和其他国家 "显而易见的繁荣 "会在他们内心发酵。他说，"当然，我不指望他们会立即发动革命，但在乌克兰服役的上尉们几年后会成为将军，他们会继续心存疑虑。随着时间的推移，这些对朝鲜制度的怀疑可能会变得有意义"。

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