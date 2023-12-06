走自己的路？马克龙在以哈问题上何以偏离欧盟立场

（德国之声中文网）法国总统马克龙的目标是，在恐怖组织哈马斯和以色列军队之间重新达成暂时休战，然后再过渡到长期持久的停火。这是他上个周末短暂到访迪拜参加COP28（全称联合国气候变化框架公约第28届缔约方会议，或称第28节联合国气候变化大会）时所提出的建议，但是这番话却并未给人留下深刻印象。哈马斯还在继续向以色列发射火箭弹，以军也将攻势扩大到整个加沙地带的哈马斯据点。哈马斯仍然关押着人质，加沙平民也仍然生活在水深火热之中。

马克龙对摧毁哈马斯的可行性提出质疑

这是马克龙第一次公开对以色列的战争目标表示质疑。"彻底摧毁哈马斯，这究竟意味着什么？真有人认为这是可以做到的吗？即使有可能，这场战争也恐怕要持续十年之久"，这位法国总统在迪拜讲话时发问道。而耶路撒冷那边很快给出了间接的答复：以色列总理内塔尼亚胡表示，继续推进在加沙地带的地面攻势是"彻底击败"哈马斯的唯一路径。"我们会继续致力于实现我们所有的战争目标"，他在以色列电视台发表的讲话中强调。

在迪拜与会期间，马克龙要求以色列领导层"更精确地表述其意图和最终目标"。上个周末，一名以色列总理的安全顾问模糊地提到了设立所谓"安全区"的计划：这些安全区会设置在加沙地带领土上靠近以色列边境的区域，这样可以阻止恐怖分子再一次越过边界发动袭击。而全面占领和治理加沙地带并不在以色列的计划之内。至于谁将在战争结束之后接过这些任务，目前尚不清楚。

另一边，哈马斯恐怖分子头目也明确表示，战争将会一直持续下去，直至达成停火。而在那之前，哈马斯不会再释放人质。

绕开欧盟路线?德国总理坚决反对

马克龙有关以哈战争的最新表态，和欧盟于10月底在最近一次峰会上达成的官方共同立场拉开了距离。在那份欧盟的声明中，各国呼吁双方达成短暂的"休战"以解救人质、为平民运送救援物资；但是声明没有提到彻底停火，为的是不给以色列施加过多压力。

除了法国之外，西班牙和比利时也对巴勒斯坦人的关切表现出更多的理解，相比之下，德国就更加明确地支持以色列的行动。在下周举行的欧盟峰会上，各国将就欧盟在中东冲突问题上的共同立场再一次进行讨论。

德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）坚决反对马克龙的意见。早在11月12日他就曾在一次讨论会上说过："我很乐意坦言，对于一些人提出的立刻实现停火或者是长期休战--这两者基本上没有什么区别，我认为这样的要求是不正确的。"他认为，说到底要求停火就是意味着，"以色列应该给哈马斯留下喘息的机会，让他们再去采购新的火箭弹，以重新发动袭击。这是令人无法接受的。"

与双方拉开对等距离？

从目前来看，马克龙似乎在试图和以色列以及巴勒斯坦双方都保持同等的距离。早在1967年第三次中东战争（又称六日战争）之后，戴高乐总统就曾试图让法国在这一议题上持中间立场。当时以色列以"先发制人"策略一举击败了埃及、约旦、叙利亚，夺取对约旦河西岸、东耶路撒冷、加沙地带、戈兰高地和西奈半岛的控制。

在10月7日哈马斯对以色列发动恐怖袭击之后，马克龙毫不犹豫地以团结的姿态站到以色列一边。毕竟法国在过去几年中也曾多次遭到伊斯兰恐怖袭击。哈马斯恐怖分子对参加音乐节的无辜观众发动袭击，这令不少法国人回忆起2015年发生在巴黎巴塔克兰剧院的恐袭事件。马克龙也亲自前往以色列，并在那里公开发表讲话反对恐怖主义，虽然他是欧洲民主大国中最晚到访以色列的国家领导人。

而当以色列军队开始对加沙地带进行大规模轰炸行动，越来越多的巴勒斯坦平民死亡之后，马克龙的态度开始发生变化。11月10日，他在接受英国广播公司BBC采访时采取了少见的严厉措辞，指责以色列轰炸平民，并称这一行为是“无法辩驳、不具有合法性”的。以色列政府对此番话做出了愤怒的回应。随后马克龙又放缓了语调，说那次采访的内容具有误导性，他并没有要求以色列单方面停火。之后他又和以色列总统赫尔佐格（ Isaac Herzog）通了电话，从而平息这一事端。

马克龙在一次电视讲话中说，他希望避免中东冲突波及到法国社会。在法国生活着很大的犹太人群体，而穆斯林群体的规模更要大得多。上周六发生在巴黎的持刀袭击事件已经是在以哈战争爆发之后法国发生的第二起极端伊斯兰动机的袭击。马克龙所提到的危险，确实是现实存在的。

德国和欧盟都认为长期停火不明智

"左右横跳"？

法国《费加罗报》将马克龙的这一系列外交举动称作"旋风式"外交，说他的立场"左右横跳、变幻不定、让人摸不着头脑"。观察人士认为，这就是马克龙惯用的政治秘诀--多说话，有时候也会有惊人之语，或是提出一些非同寻常的建议。

法国地中海与中东研究学院副院长勒瓦鲁瓦（Agnès Levallois）认为，有些在欧洲政策或者内政领域或许行之有效的策略，却不一定能够照搬到外交领域。她在接受法国广播电台Franceinfo采访时说："这完全取决于法国总统想要传达的讯息，但是我认为他的讯息中存在混乱。"人们并不清楚，他真实的立场到底是什么。

马克龙并非特立独行

马克龙有关呼吁停火和保护平民的最新建议在上周末也得到了美国的支持。也是在迪拜的气候大会上，美国副总统哈里斯（Kamala Harris）表示，有太多无辜的巴勒斯坦人被杀害。"坦率地说，（人们遭受）苦难的程度、来自加沙的图片影像，实在是令人震惊的。"

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）也在加州参加一次活动时说，以色列有义务保护平民安全。他讲述道，自己在伊拉克与伊斯兰国作战的经验显示，即使在巷战之中，也需要保护平民。"如果你把他们驱赶到了敌人的怀抱中，那么你可能会取得战术上的胜利，但是你会遭受战略上的失败。"

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