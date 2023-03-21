赞比亚修公路 谁出钱？谁赚钱？

赞比亚修建连接首都卢萨卡和北部商业中心恩多拉公路的合同被授予三家中资企业组成的联合体。由于赞比亚的两个养老基金会为这个项目提供数百万美元的资金而引起当地不少人的不满。
（德国之声中文网）赞比亚政府宣布计划重建修建连接首都卢萨卡和该国北部商业中心恩多拉之间长达327公里的公路。该项目预计耗资将超过5.77亿美元。
这个计划已酝酿多年，最初来自前总统伦古（Edgar Lungu）构想，预计造价12亿美元。由于预计的项目金额过高，伦古因此遭到严厉批评。而且最终由于赞比亚外债日益高涨，这一修路计划未能实现。
去年，赞比亚现任总统希奇莱马（Hakainde Hichilema）在该国外债违约之后取消了一笔来自中国价值16亿美元的贷款。重建道路的资金原本是贷款的一部分。
相反，赞比亚现在选择了一种不同的融资模式——公私合作伙伴关系。 “我们不会为这条道路借一分钱。”赞比亚财政与国家规划部长穆索科图瓦内（Situmbeko Musokotwane）说。
他随后宣布，三家中资企业组成的Messrs Macro Ocean Investment已获得重建、管理和维护该条道路的合同。
Macro Ocean Investment包括设备制造商中航工程、浙江交通建设集团和中国铁路第七局。
穆索科图瓦内还表示，赞比亚的两个养老基金将向Macro Ocean Investment提供资金。
在为期三年的施工期后，该合作伙伴有望根据22年的特许权收回其投资。计划中修建的这条道路是赞比亚这个内陆国家最重要的连接线之一，每天通行的车辆将超过1万辆次。赞比亚北部的铜带地区的几乎全部铜矿出口都需要经过这条公路运输。
“我们不能低估这条公路作为这个国家经济引擎主动脉的潜力。”交通部长塔亚利（Frank Tayali）说。
尽管拖延了很长时间，许多赞比亚人对这一消息表示欢迎。一位住在卢萨卡的居民对德国之声记者说：“通往铜矿地区的道路实在太坑洼了，我都不敢去那边。”他还说，公路修好后，他就要去看望住在恩多拉的母亲。他希望公路修建好之后拥堵问题可以得到缓解，致命的交通事故也可以减少。
虽然有些人对这一项目感到欣喜，但是也有很多人表示不满。他们想知道，为什么将合同授予外国公司，而赞比亚养老基金会却为其买单。
居住在铜矿地区的一个音乐创作人说，他希望修建这条道路，但应该由当地人来完成。他说：“我们现在应该推广赞比亚的公司。”他说，他觉得赞比亚有很多公司可以胜任这一项目。
公路修建完成之后，中资企业将会收取超过22年的过路费。赞比亚反对党领袖姆文达（Kasonde Mwenda）说：“在此期间，我们的国家将失去收取资金的机会，而这些资金可以用于医院、学校和农业部门。”
他认为收取过路费的时间太长。“而且道路会损坏，需要资金修复。”他说。
他说：“这就是场骗局，是犯罪行为。仅在12年内，这家公司就会收回他们的投资，并会赚取超过15亿美元的利润。”
卢萨卡商人姆巴勒（Suzgo Mbale）也很愤怒：“当我们自己出资修建公路时，我们为什么要将其私有化？”
最近反对党组织的一次抗议活动中，警察拘捕了23人。
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