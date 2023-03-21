赞比亚修公路 谁出钱？谁赚钱？

（德国之声中文网）赞比亚政府宣布计划重建修建连接首都卢萨卡和该国北部商业中心恩多拉之间长达327公里的公路。该项目预计耗资将超过5.77亿美元。

这个计划已酝酿多年，最初来自前总统伦古（Edgar Lungu）构想，预计造价12亿美元。由于预计的项目金额过高，伦古因此遭到严厉批评。而且最终由于赞比亚外债日益高涨，这一修路计划未能实现。

去年，赞比亚现任总统希奇莱马（Hakainde Hichilema）在该国外债违约之后取消了一笔来自中国价值16亿美元的贷款。重建道路的资金原本是贷款的一部分。

修路不借钱

相反，赞比亚现在选择了一种不同的融资模式——公私合作伙伴关系。 “我们不会为这条道路借一分钱。”赞比亚财政与国家规划部长穆索科图瓦内（Situmbeko Musokotwane）说。

他随后宣布，三家中资企业组成的Messrs Macro Ocean Investment已获得重建、管理和维护该条道路的合同。

Macro Ocean Investment包括设备制造商中航工程、浙江交通建设集团和中国铁路第七局。

穆索科图瓦内还表示，赞比亚的两个养老基金将向Macro Ocean Investment提供资金。

赞比亚“经济引擎”的“主动脉”

在为期三年的施工期后，该合作伙伴有望根据22年的特许权收回其投资。计划中修建的这条道路是赞比亚这个内陆国家最重要的连接线之一，每天通行的车辆将超过1万辆次。赞比亚北部的铜带地区的几乎全部铜矿出口都需要经过这条公路运输。

“我们不能低估这条公路作为这个国家经济引擎主动脉的潜力。”交通部长塔亚利（Frank Tayali）说。

尽管拖延了很长时间，许多赞比亚人对这一消息表示欢迎。一位住在卢萨卡的居民对德国之声记者说：“通往铜矿地区的道路实在太坑洼了，我都不敢去那边。”他还说，公路修好后，他就要去看望住在恩多拉的母亲。他希望公路修建好之后拥堵问题可以得到缓解，致命的交通事故也可以减少。

反对的意见

虽然有些人对这一项目感到欣喜，但是也有很多人表示不满。他们想知道，为什么将合同授予外国公司，而赞比亚养老基金会却为其买单。

居住在铜矿地区的一个音乐创作人说，他希望修建这条道路，但应该由当地人来完成。他说：“我们现在应该推广赞比亚的公司。”他说，他觉得赞比亚有很多公司可以胜任这一项目。

公路修建完成之后，中资企业将会收取超过22年的过路费。赞比亚反对党领袖姆文达（Kasonde Mwenda）说：“在此期间，我们的国家将失去收取资金的机会，而这些资金可以用于医院、学校和农业部门。”

他认为收取过路费的时间太长。“而且道路会损坏，需要资金修复。”他说。

他说：“这就是场骗局，是犯罪行为。仅在12年内，这家公司就会收回他们的投资，并会赚取超过15亿美元的利润。”

卢萨卡商人姆巴勒（Suzgo Mbale）也很愤怒：“当我们自己出资修建公路时，我们为什么要将其私有化？”

最近反对党组织的一次抗议活动中，警察拘捕了23人。

中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味” 卢城华埠 乍一看，会误以为这是中国某个小城市的一角。其实，这是赞比亚首都卢萨卡的中国市场（JCS Food Market）。在这里，人们可以购买蔬菜、水果、海鲜甚至手机等小电器，也可以品尝到原汁原味的中国菜肴。

中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味” 买菜吃饭 来这个市场买菜、吃饭的，大多是中国面孔——主要是中国大企业派驻卢萨卡的员工。卖菜、帮工和打扫卫生的，则大多是赞比亚人。

中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味” 川味后厨 这是市场上一家川味馆子的后厨。中国厨师掌勺，几名赞比亚人打下手。在中午时间点菜的人很多，大厨一直在忙着炒菜。

中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味” “向中国人学习” 在中国市场卖菜的的这两位姑娘表示，自己才来这里不久，生意一般般。右边的姑娘说，中国人不错，“我们可以从中国人身上学如何做生意”。不过她们俩均表示，从没有过中国朋友。

中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味” “喜欢抱团” 另一位卖菜姑娘则有一位常来找她买菜的中国友人——图中的这位中工国际的外派业务员，他在赞比亚生活了13年。这位先生告诉德国之声，他非常喜欢卢萨卡，很习惯这边的生活。“我融入的不错，但好像是一个个例。不过大多数（中国）人恐怕做不到。……中国人一般比较喜欢抱团。”

中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味” 满意的雇员 在市场一家海鲜摊工作的这位赞比亚姑娘（左）笑着说，她的中国老板（右）付的薪水“挺高的”。短短数分钟，就有数名中国顾客前来选购海鲜，看起来生意不错。

中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味” 保洁姑娘 这个市场提供各种不同的中国风味，既能吃到北京烤鸭，也能吃到麻辣小龙虾。不过残羹冷炙需要打扫。这位赞比亚姑娘负责市场清洁工作。看到有人拍照，正在扫地的她露出了灿烂的笑容。

中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味” 熊猫迎客 市场外赫然矗立着这只“大熊猫”，仿佛在迎接往来的宾客。在卢萨卡以及整个赞比亚，完全看不到麦当劳——“山姆大叔”没有进入这个国家，来这里的是“四川饭店”、“亚洲超市”，还有这些被看作中国国宝的“大熊猫”。 作者: Abu-Bakarr Jalloh, Fang Wan



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