（德国之声中文网）在自由式滑雪女子大跳台决赛中夺得冬奥金牌后，谷爱凌（Ailing Eileen Gu)穿的那款减阻科技打造的红色安踏滑雪服在电子商务平台京东上的销量激增了20倍。

她代言的瑞幸咖啡也再次走红。冬奥前瑞幸咖啡就推出了带有谷爱凌形象的杯套。现在，这家中国连锁店表示今年全年将推出更多与谷爱凌相关的产品。

本周二（2月15日），这位出生于旧金山的滑雪运动员又在女子自由式滑雪坡面障碍技巧决赛中赢得一枚银牌。在第二跳出现失误后，她在第三跳中找回自我夺银，也在中国社交媒体上赢得了更多的赞誉。

现在还有一块金牌在向她招手。她为中国队参赛的这一深思熟虑的决定看来得到了回报，至少在商业上如此。

除了是中国队最受欢迎的运动员外，兼做时装模特，并且拿到斯坦福大学录取通知的谷爱凌得到了二十多个品牌的赞助，有法国奢侈品集团路易威登，也有面向大众的中国体育用品制造商安踏。

她还是包括雅诗兰黛、维多利亚的秘密、蒂芙尼和奥克利在内的诸多品牌的全球代言人，这些品牌近年来都瞄准了中国市场。

如果她能避免重大争议，她在中国的人气飙升可能会将她推入世界顶级收入运动员行列。

国际奥委会前市场总监迈克尔·佩恩(Michael Payne)谈到，中国定下了让3亿人参与冬季运动的目标，这对谷爱凌是一个前所未有的机会："如果你看看像迈克尔·菲尔普斯（Michael Phelps）这样最成功的运动员，我们当时谈论的是高达1亿美元的收入......毫无疑问，如果她继续带来金牌，她将进入这个级别。"

参加小众运动的冬奥会选手，在收入方面通常落后于夏季奥运会的选手。例外情况包括单板滑雪运动员肖恩·怀特（Shaun White）。根据《福布斯》报道，他在2009年的全盛时期赚了800万美元，在北京奥运会之前的12个月里赚了150万美元。

谷爱凌热

谷爱凌的相貌、运动成就、中美混血身份以及作为网红的影响力让她走上了一个新高度。

在赢得自由式滑雪大跳台金牌后，蒂芙尼成了中国社交媒体的宠儿，因为谷爱凌摘下安踏手套时露出了四只戒指，网友们很快就认出这是她代言的路易威登旗下的蒂芙尼品牌。

中国媒体纷纷猜测谷爱凌的代言费有多高。《新京报》援引业内人士的话说，她的一个新代言费用为税后250万美元，过去一年的总代言收入超过1亿元人民币。

新闻平台天下商网估计，自2021年开始，谷爱凌的收入超过了2亿元人民币（3150万美元）。

谷爱凌的经纪人汤姆·亚普斯（Tom Yaps）没有回应评论请求。

纽约大学上海分校营销学兼职教授万文忻（Bryce Whitwam）说，谷爱凌作为模范学生的形象，以及她为母亲的出生国参赛的决定让她在中国获得了多种好处。

他这样形容中国的谷爱凌热："她非常有魅力，她对中国文化的喜爱，她来到中国想当中国人这个简单的事实，就给她带来很大好处。"

观看视频 01:33 谷爱凌滑雪大跳台夺金

一个陷阱

谷爱凌在回答问题时措辞谨慎，避免直接回答有关她国籍的问题，她带着北京口音的普通话也让很多人着迷，尽管网上有人抱怨她过着大多数人无法企及的优渥生活。

共产党管理的《环球时报》前总编胡锡进周日(2月13日）在微博中建议，由于谷爱凌未来怎么确定自己的国籍归属有不确定性，因此"像'为国争光 '这样的说法宜少用，代之以 '为中国队争光 '更加妥当。他写道："她给中国公众带来了快乐，她就无愧于商业回报。只是，要尽量减少政治因素的加入，谷爱凌做那样的载体是有风险的。"

和滑雪运动不同，谷爱凌的公众形象是低风险的：她支持黑人的命也是命运动（Black Lives Matter），但回避有关中国人权的问题，她将自己展示为一座桥梁和全球滑雪大使。

万文忻（Bryce Whitwam）说，"Eileen(艾琳)在确保自己不会说错话方面做得很好，但你知道吗？有时你也会搞砸。"

谷爱凌在两国的创收能力可能会因中美双边紧张局势恶化而降低。

她为中国参赛的决定在美国引起了批评，而在中国，她必须面对对名人越来越严格的监督，许多明星在犯错后被当局封杀。

万文忻说："可能因为一个简单的推特或是一个非常简单的错误，他们就会把她从任何形式的报道中清除，就像他们对其他许多中国名人所做的那样。"

（路透社）

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