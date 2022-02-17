谷爱凌冬奥大热 引发美国华人激辩

（德国之声中文网）“中国政府要把她塑造成下一个刘翔，让她像一名外交部发言人，是更年轻，更美丽，在女性群体中更有影响力的发言人，”华人摄影师，极限运动资深爱好者Vahn Wan说。他知道中国央视纪录片制作部门从10岁开始就跟拍谷爱凌，当时中国还未成功申办冬奥会，谷爱凌的滑雪天赋还未完全展现，但这个女孩已经享受到了顶级的媒体资源。在美东一所大学教授文学的张大卫（应被访者要求，此处使用化名）亦如此认为，他在网上看到谷爱凌于2019年和习近平的合影，在合影中，谷爱凌站在一群运动员的中间，他认为这是“精心设计”的。

无论设计与否，谷爱凌在奥运赛场上夺得二金一银的出色表现都没有辜负，甚至远超出人们对她的期望。她夺得第一枚金牌那天，几乎所有华人微信群里都在讨论她，人们拍下她在电视银幕里激动庆祝的样子，发朋友圈称赞她是好样的。但是，关于谷爱凌的讨论并没有在她做出“前无古人”的动作这一刻停止，她轻松地说希望普及体育运动而不想谈论政治，但对于许许多多的北美华人来说，身份认同、种族歧视、中美两国越发紧张的政治关系，这些都是无法轻松带过的沉重话题。

华人心情复杂

张大卫成了几位华裔运动员的“忠实拥趸”。他表示：“我为华裔选手骄傲呐喊助威，体育运动可以突破华裔的刻板形象，让华裔更有话语权进入主流社会。”已经移民到美国许多年的他认为大多数美国主流媒体把华裔甚至亚裔塑造成了专门从事STEM（理工）学科的书呆子。但谈到谷爱凌这名个体的时候，张大卫认为她给美国华裔带来的影响非常复杂。

他说：“如果中美目前还是合作伙伴，就不会出现这个国家身份问题，比如很多美国选手代表以色列参加国际比赛。但目前中国的政治形态与西方背道而驰，并且和西方对着干，让西方认为中国代表一种邪恶势力，所以谷爱凌加入中国，会受到主流媒体的批评。”他读到了媒体指责谷爱凌“叛国”的新闻，担心谷爱凌在美国生活、训练却代表中国队参赛这样的行为，会让美国人质疑在美国的华裔是能够融入美国主流社会，还是会在将来为中国做贡献。

谷爱凌在冬奥会比赛中

而公众号“被遗忘的王国“的作者子皮持有不同的观点，她反对美国保守派媒体福克斯新闻（Fox New）的主持人Tucker Carlson和Will Cain指责谷爱凌为了钱背叛美国。她发表文章写道：“美国是一个移民国家，世界上有无数优秀人才离开自己出生的国家移民美国，为美国做出了巨大的贡献。可轮到个别在美国出生的优秀人才移民他国时，一大波号称尊重自由的人，却突然对别人的选择恶语相向。这是怎样的小肚鸡肠和双标！”

子皮还提到美国体育没有举国体制，美国的运动员是父母出钱或私家赞助，所以“叛国”这里面的“国”这个字就不成立。她进而引申到：美国强调个人奋斗、个人主义，却骂一个年轻女孩子，那美国的个人主义，“最终还是白人的专利”。

延伸阅读——长平观察：不谈政治，谷爱凌在中国还是超级偶像吗？

另一个公众号“正义补丁”的作者moreless只能部分认同子皮的观点，他在接受德国之声采访时说：“我对谷爱凌，朱易，Jeremy Smith（中国男子冰球队成员）代表哪国参赛没有什么意见，那是他们自己的选择，也是他们的自由，但是谷选择作为大国博弈背后的棋子，非常讨巧地想要不触碰政治地把钱赚了，这种本身比较讨巧的做法，难度技巧非常高。因为奥运会本身就是政治。”

体育与政治

子皮认为谷爱凌有权不参与到政治的讨论中去，因为她是个运动员，不是掌握公权力或者控制经济命脉的大财阀，需要社会监督。华裔喜欢或者不喜欢谷爱凌都可以，这一切不需要被赋予更多政治意义。但Vahn则认为谷爱凌参与到央视等中国官方媒体的所谓“冬奥造神计划”中去的时候，她已经参与了政治。他表示：“奥运是和平年代的国家与国家之间的政治和战争，升国旗奏国歌都是非常政治的行为。”同样参与极限运动的他很爱看X Game, 认为这才是非政治纯体育的比赛。Moreless的观点是：“中国总是把奥运拿金牌跟国家强大联系起来，所以在中国，奥运本身就是政治。谷爱凌本身就是祖国强大了，美国人都来归化中国人的叙事的代言人。她本人就是个政治符号。如果没有这套强国逻辑，谷爱凌也接不到这么多代言，也不会花这么大力气宣传她。”他的立场和子皮所认为的“体育是和平竞争不是打仗。比赛结束后场上对手握手言欢，祝贺胜利者，鼓励失败者”的观点截然相反，再次证明了华人群体在如何看待谷爱凌这个个体上，有着各种各样复杂且难以调和的情感。

观看视频 01:33 谷爱凌滑雪大跳台夺金

美国人？中国人？

或许针对移民身份认同和政治立场的讨论本就应当是复杂的——住在田纳西的Nancy说自己感到很困惑。谷爱凌毫不犹豫地说出“当我在美国的时候是美国人，在中国的时候是中国人”，但Nancy却觉得“我困惑的点在于在美国觉得不够美国，在中国觉得不够中国“。Moreless也有同感：” 作为美籍华人，谁不想在中国时是中国人，在美国时是美国人？然而，是不是谁都能做到在中国的时候就是中国人，在美国的时候就是美国人呢？疫情期间，从国外回中国的海外华人，还要被人喷“祖国建设你不在，千里投毒跑得快”。在海外，因为疫情的传播，要被右翼称之为Chinese virus，说中国的留学生都是间谍。所以事实上是，在美国的时候是中国人，在中国的时候是美国人。”

延伸阅读——德语媒体：谷爱凌热与"不宜拔高"

“她是特权阶级”，张大卫表示，并认为谷爱凌所说并不具有代表性。许多华人在讨论谷爱凌的时候都离不开她的国籍问题，虽然子皮觉得这不必深究，因为“美国违反移民法的人多了去了：美国有大约1200万非法移民”，但对许多华人来说，他们自己在中国和美国都难以融入，更是因为疫情而不得不选择要么放弃在美国建立的一切回中国发展，要么留在美国，和在中国的亲人见不到面，他们从谷爱凌身上看不到自己的影子，也很难与她共情。

“我不会因为他们（即华裔）的成功而为华裔感到骄傲，”Nancy 说。她觉得谷爱凌是一个非常出色的运动员，但是她有意见的是谷爱凌有可能没有放弃美国国籍，这样就违法了中国国籍法，而中国又不追究。“都说法律面前人人平等，显然不是，而她作为受过公民教育的美国人应该是知道的，所以不好。”

除了谷爱凌的当下，还有不少华人还颇为关心这位耀眼新星的未来。Moreless表示：“谷爱凌得以成功，在于她的美国身份。大国崛起的叙事需要用这种弃美投中的例子来背书。她也在利用这种制度差来为自己谋好处。但是一旦国内普通民众，广告商发现她有双重身份，并没有放弃美籍时，以前的吹嘘都会落空，也许有些打了爱国鸡血的人会感觉被骗，转而变成愤怒。”张大卫则觉得她身后的团队会趁她现在最红的时候尽量利用她的剩余价值，赚够一笔。而之后，她会回到斯坦福读书。

延伸阅读——谷爱凌的商业价值

Vahn则肯定地认为，谷爱凌无论怎么生活都会活得很好的，因为“她在爱中长大”，“被妈妈和姥姥保护得很好”。虽然Vahn不喜欢谷爱凌背后团队带有政治意味的策划，但是他说自己对她不讨厌，对她的评价没有任何负面的地方，也欣赏她的毅力。

常常一次次在雪场上俯冲直下的他对拿了多块奖牌的谷爱凌发自内心地表达欣赏和尊重：“我觉得专心搞体育的人都是很纯真的”。他觉得现在的谷爱凌很自由，她在中文和英文社交平台上和人互动，关注社会议题也敢于发声，仿佛她的世界里那些负面的言论都被过滤掉了。他唯一的担心就是，未来的谷爱凌会不会依然这么自由自在。

一位研究中美关系多年的跨国公司高管原本想要评论谷爱凌所说的一些和政治有关的言论，但是，他说自己看了几次她比赛的视频之后，心里就柔软了。他想表达对她的尊敬。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 “冰雪公主”谷爱凌夺得二金一银 拥有超高人气的自由式滑雪女将谷爱凌（Eileen Gu）在北京冬奥上夺得大跳台金牌、坡面障碍技巧的银牌以及自由式滑雪女子U型场地赛金牌。无论是在中国还是国际媒体中，这名18岁的中美混血姑娘无疑是本次冬奥最抢眼的面孔之一。出生、成长于美国的谷爱凌长期代表美国队参加国际比赛。2019年她决定代表中国参赛。但她是否入籍中国、是否拥有双重国籍的问题，始终没有得到正面回答。谷爱凌还为20多家知名品牌充当广告代言人，在中国成为体育、商业双丰收的成功偶像。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 德国雪橇女将盖森贝格尔夺二金 31岁的纳塔莉·盖森贝格尔（Natalie Geidenberger）和队友一起获得北京冬奥雪橇团体接力赛金牌，并斩获女子单人雪橇比赛冠军。回德接受媒体采访时，她对国际奥委会将奥运会承办权授予专制中国表示不解，并承认自己作为运动员感到无能为力。她说，不会因中国人权等因素而放弃自己的夺金梦想，"所以我决定去中国参赛：飞去两个星期，完成我的任务，然后回家，从此再也不去中国。"

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 天才花滑选手瓦利耶娃的金牌梦 年仅15岁的俄罗斯花样滑冰明星卡米拉·瓦利耶娃（Kamila Valieva）被誉为百年难遇的天才花滑选手，也是本次冬奥会最大的夺冠热门。然而，在与队友一起赢得冬奥花滑团体自由滑第一名后，她去年12月送检的样本被查出违禁药物"曲美他嗪"引发争议。国际体育仲裁庭裁决瓦利耶娃可以继续参赛，主要原因是她不满16岁，且证据尚不明确，检测结果通知不及时"。但是，或因禁药风波让她承受了难以想象的压力，在花样滑冰女单自由滑项目中，她频频失误摔倒，比分名列第四，无缘奖牌。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 老将齐广璞圆梦获得金牌 2月16日，在北京2022年冬奥会自由式滑雪男子空中技巧决赛中，第四次参加冬奥会的中国男子自由式滑雪选手齐广璞以129.00的成绩获得金牌。在本届冬奥会上，这名32岁的老将还收获了一枚空中技巧团体银牌。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 德国男子雪车队书写历史 德国男子雪车队包揽了双人雪车赛金、银、铜三块奖牌，这在冬奥会该项目历史上尚属首次。德国传奇名将弗里德里希（Francesco Friedrich）与马吉斯（Thorsten Margis）组合获冠军。这是弗里德里希在奥运会上第三次夺金。 约翰内斯·洛赫纳（Johannes Lochner ）与鲍尔（ Florian Bauer）组合获得银牌，克里斯托夫·哈弗（ Christoph Hafer）与 索莫尔（Matthias Sommer）组合获得铜牌。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 苏翊鸣：威虎山到大跳台 17岁的中国选手苏翊鸣在北京冬奥会男子单板滑雪比赛中，夺得大跳台金牌和坡面障碍技巧银牌。这是中国选手首次在单板滑雪项目中赢得奥运奖牌。出生在吉林的苏翊鸣4岁就开始练习单板滑雪，12岁已经是国内顶尖滑手之一。2014年起，他还参演《智取威虎山》等多部电影。2018年起，他专注投入滑雪训练，并进军奥运。凭借演艺和体育的骄人成绩，苏翊鸣成为冬奥会上中国最受欢迎的运动员之一，微博粉丝数量超过百万。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 老将徐梦桃圆了奥运金牌梦 31岁的徐梦桃在自由式滑雪空中技巧决赛中完成了难度系数高达4.293的动作，夺得中国在该项目的第一块女子金牌。经历过大小伤病的她这是第四次出战奥运会。在索契冬奥上，她曾摘取自由式滑雪女子空中技巧银牌。平昌冬奥会上，徐梦桃膝盖带着钢钉出征，未能进入到最后一轮决赛。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 华裔美国选手陈巍夺金 22岁的华裔美国选手陈巍在北京冬奥花样滑冰男子单人自由滑以近乎完美的表现问鼎金牌，同时也弥补了他在上届平昌冬奥会上的遗憾。在艾尔顿·强（Elton John）的火箭人（rocketman）歌曲声中，陈巍技压群雄，5度完成“四周跳”的超高难动作。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 “战神”羽生结弦 日本选手羽生结弦是两届冬奥会花样滑冰男子单人滑冠军。在平昌冬奥会上就曾征服过不少观众，在中国也有超高人气，一些中国同行也是他的“粉丝”，比如冰舞组合王诗玥/柳鑫宇。在北京冬奥会男单自由滑比赛中，羽生结弦因挑战四周半（4A)失利最终位居第四，无缘三连冠。纵然结局并不完美，但羽生表示，“这是一次勇于挑战、充满自豪感的奥运会。我不遗余力发挥出了自己拥有的一切。”

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 归化朱易的两次摔倒 出生美国后放弃美国国籍加入中国国籍的花滑运动员朱易（Beverly Zhu），周日（2月6日）在女子团体比赛中失误摔倒，获得最后一名，引起中国网民批评，而周一（7日）的比赛中，她又再次摔倒。朱易向媒体坦承，压力极大，两次出赛后都泪洒冰场。赛后在中国微博上，朱易摔倒成为热门话题，#朱易摔倒的标签获得超过2.3亿的浏览量，但相关评论随即遭到删除，当天傍晚就无法查到相关评论。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 武大靖：刀锋时刻 来自黑龙江的短道速滑选手武大靖在北京冬奥男子500米速滑半决赛中被淘汰出局，卫冕失败。28岁的武大靖是中国短道速滑的领军人物、短道速滑男子500米世界纪录保持者。他总共获得过4枚奥运奖牌（一金、两银、一铜），4次赢得世锦赛冠军，是中国最成功的冬季运动男选手之一。在中国，武大靖也是名副其实的网红，在微博拥有粉丝889万。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 凯·欧文斯：圆满的圈 17岁的美国滑雪选手凯·欧文斯（Kai Owens）出生在中国安徽，2005年被一对美国夫妇领养。14 岁时她赢得北美猫跳滑雪比赛冠军。她曾表示自己非常幸运，“如果我没有被（养父母）收养，可能只会成为一个普通的中国公民。如果我被其他人收养，我可能有完全不同的生活。”她说为能代表美国参加奥运感到很自豪，这次回到中国对她来说是画了个“圆满的圈” (a full circle)。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 叶劲光：男子冰球队长 中国男子冰球队的大多数队员都是归化球员，主要来自加拿大和美国。前锋、队长叶劲光（Brandon Yip）出生在温哥华地区，有华人血统。他曾是波士顿大学冰球队的主将，NHL联盟的职业球员。2017-2018赛季，加入为北京冬奥发力储备人才的昆仑鸿星俱乐部。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 福将、福帅兄弟 冰球队两名前锋福将（Spencer Foo，左）和福帅（Parker Foo，右）是来自加拿大的两兄弟，有华人血统。两人从小练习冰球，从加拿大青少年联赛到美国NHL联盟的职业球员，后来双双加盟昆仑鸿星俱乐部。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 凯利奥斯：子承父业 1991年出生于美国芝加哥的杰克·凯利奥斯（Jake Chelios）来自一个冰球世家。据中国媒体报道，他的父亲克里斯·凯利奥斯就是北美冰球名将。杰克曾是NHL底特律红翼队队员。2019-2020赛季，凯利奥斯加盟昆仑鸿星队，是目前该队中防守能力最为出众的球员之一。他也是中国冰球队里4名非华裔选手之一。





© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。