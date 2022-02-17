谷爱凌冬奥大热 引发美国华人激辩

在美国出生长大的华人自由式滑雪运动员谷爱凌加入中国队，并在北京冬奥会上获得两金一银，成为赛场内外焦点人物。在美国，很多华人把谷爱凌视为是达到常人难以企及高度的“天降紫微星“，但也有人认为她是中国国家宣传机器的产物。
（德国之声中文网）“中国政府要把她塑造成下一个刘翔，让她像一名外交部发言人，是更年轻，更美丽，在女性群体中更有影响力的发言人，”华人摄影师，极限运动资深爱好者Vahn Wan说。他知道中国央视纪录片制作部门从10岁开始就跟拍谷爱凌，当时中国还未成功申办冬奥会，谷爱凌的滑雪天赋还未完全展现，但这个女孩已经享受到了顶级的媒体资源。在美东一所大学教授文学的张大卫（应被访者要求，此处使用化名）亦如此认为，他在网上看到谷爱凌于2019年和习近平的合影，在合影中，谷爱凌站在一群运动员的中间，他认为这是“精心设计”的。
无论设计与否，谷爱凌在奥运赛场上夺得二金一银的出色表现都没有辜负，甚至远超出人们对她的期望。她夺得第一枚金牌那天，几乎所有华人微信群里都在讨论她，人们拍下她在电视银幕里激动庆祝的样子，发朋友圈称赞她是好样的。但是，关于谷爱凌的讨论并没有在她做出“前无古人”的动作这一刻停止，她轻松地说希望普及体育运动而不想谈论政治，但对于许许多多的北美华人来说，身份认同、种族歧视、中美两国越发紧张的政治关系，这些都是无法轻松带过的沉重话题。
张大卫成了几位华裔运动员的“忠实拥趸”。他表示：“我为华裔选手骄傲呐喊助威，体育运动可以突破华裔的刻板形象，让华裔更有话语权进入主流社会。”已经移民到美国许多年的他认为大多数美国主流媒体把华裔甚至亚裔塑造成了专门从事STEM（理工）学科的书呆子。但谈到谷爱凌这名个体的时候，张大卫认为她给美国华裔带来的影响非常复杂。
他说：“如果中美目前还是合作伙伴，就不会出现这个国家身份问题，比如很多美国选手代表以色列参加国际比赛。但目前中国的政治形态与西方背道而驰，并且和西方对着干，让西方认为中国代表一种邪恶势力，所以谷爱凌加入中国，会受到主流媒体的批评。”他读到了媒体指责谷爱凌“叛国”的新闻，担心谷爱凌在美国生活、训练却代表中国队参赛这样的行为，会让美国人质疑在美国的华裔是能够融入美国主流社会，还是会在将来为中国做贡献。
而公众号“被遗忘的王国“的作者子皮持有不同的观点，她反对美国保守派媒体福克斯新闻（Fox New）的主持人Tucker Carlson和Will Cain指责谷爱凌为了钱背叛美国。她发表文章写道：“美国是一个移民国家，世界上有无数优秀人才离开自己出生的国家移民美国，为美国做出了巨大的贡献。可轮到个别在美国出生的优秀人才移民他国时，一大波号称尊重自由的人，却突然对别人的选择恶语相向。这是怎样的小肚鸡肠和双标！”
子皮还提到美国体育没有举国体制，美国的运动员是父母出钱或私家赞助，所以“叛国”这里面的“国”这个字就不成立。她进而引申到：美国强调个人奋斗、个人主义，却骂一个年轻女孩子，那美国的个人主义，“最终还是白人的专利”。
延伸阅读——长平观察：不谈政治，谷爱凌在中国还是超级偶像吗？
另一个公众号“正义补丁”的作者moreless只能部分认同子皮的观点，他在接受德国之声采访时说：“我对谷爱凌，朱易，Jeremy Smith（中国男子冰球队成员）代表哪国参赛没有什么意见，那是他们自己的选择，也是他们的自由，但是谷选择作为大国博弈背后的棋子，非常讨巧地想要不触碰政治地把钱赚了，这种本身比较讨巧的做法，难度技巧非常高。因为奥运会本身就是政治。”
子皮认为谷爱凌有权不参与到政治的讨论中去，因为她是个运动员，不是掌握公权力或者控制经济命脉的大财阀，需要社会监督。华裔喜欢或者不喜欢谷爱凌都可以，这一切不需要被赋予更多政治意义。但Vahn则认为谷爱凌参与到央视等中国官方媒体的所谓“冬奥造神计划”中去的时候，她已经参与了政治。他表示：“奥运是和平年代的国家与国家之间的政治和战争，升国旗奏国歌都是非常政治的行为。”同样参与极限运动的他很爱看X Game, 认为这才是非政治纯体育的比赛。Moreless的观点是：“中国总是把奥运拿金牌跟国家强大联系起来，所以在中国，奥运本身就是政治。谷爱凌本身就是祖国强大了，美国人都来归化中国人的叙事的代言人。她本人就是个政治符号。如果没有这套强国逻辑，谷爱凌也接不到这么多代言，也不会花这么大力气宣传她。”他的立场和子皮所认为的“体育是和平竞争不是打仗。比赛结束后场上对手握手言欢，祝贺胜利者，鼓励失败者”的观点截然相反，再次证明了华人群体在如何看待谷爱凌这个个体上，有着各种各样复杂且难以调和的情感。
或许针对移民身份认同和政治立场的讨论本就应当是复杂的——住在田纳西的Nancy说自己感到很困惑。谷爱凌毫不犹豫地说出“当我在美国的时候是美国人，在中国的时候是中国人”，但Nancy却觉得“我困惑的点在于在美国觉得不够美国，在中国觉得不够中国“。Moreless也有同感：” 作为美籍华人，谁不想在中国时是中国人，在美国时是美国人？然而，是不是谁都能做到在中国的时候就是中国人，在美国的时候就是美国人呢？疫情期间，从国外回中国的海外华人，还要被人喷“祖国建设你不在，千里投毒跑得快”。在海外，因为疫情的传播，要被右翼称之为Chinese virus，说中国的留学生都是间谍。所以事实上是，在美国的时候是中国人，在中国的时候是美国人。”
“她是特权阶级”，张大卫表示，并认为谷爱凌所说并不具有代表性。许多华人在讨论谷爱凌的时候都离不开她的国籍问题，虽然子皮觉得这不必深究，因为“美国违反移民法的人多了去了：美国有大约1200万非法移民”，但对许多华人来说，他们自己在中国和美国都难以融入，更是因为疫情而不得不选择要么放弃在美国建立的一切回中国发展，要么留在美国，和在中国的亲人见不到面，他们从谷爱凌身上看不到自己的影子，也很难与她共情。
“我不会因为他们（即华裔）的成功而为华裔感到骄傲，”Nancy 说。她觉得谷爱凌是一个非常出色的运动员，但是她有意见的是谷爱凌有可能没有放弃美国国籍，这样就违法了中国国籍法，而中国又不追究。“都说法律面前人人平等，显然不是，而她作为受过公民教育的美国人应该是知道的，所以不好。”
除了谷爱凌的当下，还有不少华人还颇为关心这位耀眼新星的未来。Moreless表示：“谷爱凌得以成功，在于她的美国身份。大国崛起的叙事需要用这种弃美投中的例子来背书。她也在利用这种制度差来为自己谋好处。但是一旦国内普通民众，广告商发现她有双重身份，并没有放弃美籍时，以前的吹嘘都会落空，也许有些打了爱国鸡血的人会感觉被骗，转而变成愤怒。”张大卫则觉得她身后的团队会趁她现在最红的时候尽量利用她的剩余价值，赚够一笔。而之后，她会回到斯坦福读书。
Vahn则肯定地认为，谷爱凌无论怎么生活都会活得很好的，因为“她在爱中长大”，“被妈妈和姥姥保护得很好”。虽然Vahn不喜欢谷爱凌背后团队带有政治意味的策划，但是他说自己对她不讨厌，对她的评价没有任何负面的地方，也欣赏她的毅力。
常常一次次在雪场上俯冲直下的他对拿了多块奖牌的谷爱凌发自内心地表达欣赏和尊重：“我觉得专心搞体育的人都是很纯真的”。他觉得现在的谷爱凌很自由，她在中文和英文社交平台上和人互动，关注社会议题也敢于发声，仿佛她的世界里那些负面的言论都被过滤掉了。他唯一的担心就是，未来的谷爱凌会不会依然这么自由自在。
一位研究中美关系多年的跨国公司高管原本想要评论谷爱凌所说的一些和政治有关的言论，但是，他说自己看了几次她比赛的视频之后，心里就柔软了。他想表达对她的尊敬。
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。