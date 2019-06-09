谎言被揭穿: 朝鲜存在艾滋病问题

（德国之声中文网）多年来，朝鲜当局一直宣称，作为劳动人民的天堂，朝鲜不存在艾滋病的问题。去年，世界艾滋病日之际，世界卫生组织和各国政府代表还曾在平壤的一次纪念活动上庆幸地说，朝鲜是世界上唯一一块未遭艾滋病毒污染的净土。看来，与世隔绝似乎也有它的好处。

然而，朝鲜没有艾滋病的说法显然是个谎言：来自朝鲜和美国的一支研究团队并不相信朝鲜卫生部门的说辞，而是展开了独立的研究。他们的研究结果显示，朝鲜目前大约有8400个艾滋病毒感染病例，而1999年就已发现第一个病例。而过去几年来，艾滋病毒感染人数在急剧增加。

异乎寻常的信任

《科学》杂志独家报道称，朝鲜同朝裔美国人共同开展的这项非同寻常的合作调查早在2013年就已开始。DoDaum是一家位于纽约的公益组织，该组织在朝鲜开展了一系列同卫生保健和教育有关的项目。DoDaum组织创办人之一的金泰红（Taehoon Kim）表示："我们的朝鲜同行是主动来找我们的。一开始，他们顾虑重重地表示，朝鲜乡村存在着艾滋病问题，问我们能不能提供帮助。"金泰红表示，由于我们都说同一种语言，所以很快就建立起了信任感。"我们开始去一些非常偏远的地区，开始接触病患，掌握病情。"

从2015年开始，朝鲜传染病防治中心开始记录艾滋病传播情况并发现，过去十年里，朝鲜的染病人数在不断攀升。2018年9月，朝鲜国家艾滋病委员会完成了一项涉及全国的问卷调查，此举也说明该国艾滋病传播情况的严重性。按照朝鲜国家艾滋病委员会的说法，艾滋病毒在朝鲜的主要传播途径是献血和注射毒品。

情况类似中国

这同九十年代中国中部地区发生的艾滋病传染丑闻极为类似。当时有大约37000人，其中大部分为农民，因为鲜血而感染艾滋病毒。一般认为，当时出于盈利目的，未进行充分的血液检查，输血用品未经消毒即重复使用，从而造成了艾滋病毒的大面积传播。金暮松（Kim Mun Song）表示，朝鲜可能存在类似的情形，因为该国的质量保障和安全措施都具有极大的"偶然性"。调研团队认为，朝鲜的艾滋病毒患病率仅为0.069%，要比其他国家低得多。非洲有些国家的患病率已经高达两位数。

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朝鲜官员最初请求美国的DoDaum组织对该国艾滋病传播的情况予以保密。但随着情况不断恶化，该合作项目的联络人金暮松终于打破了沉默。金暮松是朝鲜卫生部负责对外关系的主任，同时也是医生出身。他表示："虽然有关朝鲜存在艾滋病传染问题的报道可能会引起中央政府的反弹，因为他们都很害怕传染病。但一味隐瞒和沉默，却只能使治疗手段欠缺的问题变得更加严重。"

金的秘密武器

2015年朝鲜当局宣称，朝鲜已经找到了功效强大的神奇疫苗，可以治疗迄今为止无法治愈的中东呼吸综合征冠状病毒、埃博拉病毒以及艾滋病毒。朝鲜官方通讯社报道说，这款名为"金糖二号注射液"的神奇药物，同时还可以治愈肺结核和各类癌症，对妇女妊娠呕吐也有帮助，还有利于消除"过度使用电脑而造成的身体伤害。"据称，这款神药是由人参提取物和稀土调和而成的。

DoDaum组织宣称，对于艾滋病毒的传播问题，朝鲜已经完全失去了应对能力。金暮松表示，朝鲜全境只有三个实验室，拥有进行艾滋病毒查验的现代化设备。DoDaum表示，该组织目前虽然在向朝鲜境内大约三千名病患提供抗逆转录病毒疗法。但由于国际社会的制裁措施越来越严，现在已经很难再将治疗所需的药物送入朝鲜境内。

结核病、食物短缺以及国际制裁使艾滋病问题日趋严重

朝鲜极高的结核病发病率以及多重耐药性菌种使得艾滋病的传播情况也变得更为严峻。因为对于肺结核病患者，艾滋病的发病速度也会变得更快。而朝鲜农村地区严重的营养不良，也进一步加剧了艾滋病的传播。

上述调研报告的作者们呼吁国际社会，为朝鲜抗击艾滋病的努力提供帮助。与此同时，他们还警告说，朝鲜当局有可能会采取激进手段应对艾滋病问题，比如将感染病毒者投入监狱或者驱逐出境。