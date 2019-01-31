谈判有进展无协议 中美拼2月贸易休兵

(德国之声中文网) 中国官媒新华网在2月1日發布新闻表示，中美双方「取得重要阶段性进展。双方还明确了下一步磋商的时间表和路线图」。

内容提到，「双方高度重视知识产权保护和技术转让问题，同意进一步加强合作。创造公平竞争的市场环境符合中国改革开放大方向，中方将积极回应美方关切。」此外，「将采取有效措施推动中美贸易平衡化发展。中方将有力度地扩大自美农产品、能源产品、工业制成品、服务产品进口......」。

在新闻中也强调，要建立「有效的双向实施机制」，确保协商一致的各项举措落地见效。「双方已就实施机制的框架和基本要点达成了原则共识，将继续细化。」

美国总统特朗普星期四 (1月31日)下午在白宫会晤了中国首席谈判代表，中国副总理刘鹤。根据白宫發表的声明，美方强调，虽然中国在保护知识产权和技术方面有了进展，但这不意味着双方已经达成协议，两国将继续会谈。

美国贸易代表莱特希泽告诉记者，两天一夜的谈判是「非常激烈、详细和具体的讨论」。不过他没有说双方取得进展的具体内容是什么，只表示与中国达成的全面贸易协议仍遥不可及。特朗普则重申，在布宜诺斯艾利斯达成的90天休战是严格期限。除非3月1日之前美中达成满意结果，否则美国将提高关税。

特朗普vs.习近平

美国总统特朗普预计将与中国国家主席习近平举行会谈，就更具争议性的技术问题达成最终协议，并表示可能需要会面一次以上。他说:「有些观点我们互不同意......但我和习近平见面时，每一点都会得到同意。」

特朗普这番谈话一出引起争议。似乎透露他十分希望达成协议，可能让白宫强硬派为难。路透社也分析，中方也可能因此不需要做出更多让步。

目前白宫没有详细说明何时举行峰会。不过特朗普预计在2月底前往亚洲，与朝鲜领导人金正恩再次会面。届时会不会也安排与习近平见面，外界正密切观察。

习近平也请中国代表团转交致特朗普的信函，希望中美双方能「各退一步」，早日达成符合双方利益的协议。

双方谈了什么?

根据白宫發出的声明，在谈判中，美国侧重于就结构性问题和减少逆差达成有意义的承诺。双方谈了以下议题:(1)美国公司被迫向中国转让技术的做法；(2)在中国境内加强知识产权保护和执行；(3)美国公司在中国所面临的大量关税和非关税壁垒；(4)中国对美国商业财产进行的网络盗窃所造成的伤害；(5)政府干预市场机制，包括补贴和国有企业，如何可能导致产能过剩；(6)取消限制美国向中国销售制造业、服务业和农业产品的市场壁垒和关税；(7)货币在美中贸易关系中所起的作用。

声明提到，双方还讨论到减少美国对中国的巨额且不断增长的贸易逆差的需要。中国从美国的农场主、牧场主、制造商和公司企业购买美国产品是谈判的关键内容。

新华网报导，双方讨论了贸易平衡、技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业、实施机制以及中方关切问题。

1月30日至31日，中国由国务院副总理刘鹤带领中方团队与美国贸易代表莱特希泽带领的美方团队在华盛顿举行经贸磋商。

夏立民/罗法 (美联社、法新社、路透社)