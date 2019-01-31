谈判有进展无协议 中美拼2月贸易休兵

(德国之声中文网) 中国官媒新华网在2月1日發布新闻表示，中美双方「取得重要阶段性进展。双方还明确了下一步磋商的时间表和路线图」。
内容提到，「双方高度重视知识产权保护和技术转让问题，同意进一步加强合作。创造公平竞争的市场环境符合中国改革开放大方向，中方将积极回应美方关切。」此外，「将采取有效措施推动中美贸易平衡化发展。中方将有力度地扩大自美农产品、能源产品、工业制成品、服务产品进口......」。
在新闻中也强调，要建立「有效的双向实施机制」，确保协商一致的各项举措落地见效。「双方已就实施机制的框架和基本要点达成了原则共识，将继续细化。」
美国总统特朗普星期四 (1月31日)下午在白宫会晤了中国首席谈判代表，中国副总理刘鹤。根据白宫發表的声明，美方强调，虽然中国在保护知识产权和技术方面有了进展，但这不意味着双方已经达成协议，两国将继续会谈。
美国贸易代表莱特希泽告诉记者，两天一夜的谈判是「非常激烈、详细和具体的讨论」。不过他没有说双方取得进展的具体内容是什么，只表示与中国达成的全面贸易协议仍遥不可及。特朗普则重申，在布宜诺斯艾利斯达成的90天休战是严格期限。除非3月1日之前美中达成满意结果，否则美国将提高关税。
中美双方都表示谈判有重大进展，但都没有公布细节。贸易战会如何發展?图为特朗普在谈判后会见刘鹤画面。
特朗普vs.习近平
美国总统特朗普预计将与中国国家主席习近平举行会谈，就更具争议性的技术问题达成最终协议，并表示可能需要会面一次以上。他说:「有些观点我们互不同意......但我和习近平见面时，每一点都会得到同意。」
特朗普这番谈话一出引起争议。似乎透露他十分希望达成协议，可能让白宫强硬派为难。路透社也分析，中方也可能因此不需要做出更多让步。
目前白宫没有详细说明何时举行峰会。不过特朗普预计在2月底前往亚洲，与朝鲜领导人金正恩再次会面。届时会不会也安排与习近平见面，外界正密切观察。
习近平也请中国代表团转交致特朗普的信函，希望中美双方能「各退一步」，早日达成符合双方利益的协议。
特朗普表示没见到习近平前不会有协议。双方的分歧还有哪一些需要等到领导人出面解决呢?
双方谈了什么?
根据白宫發出的声明，在谈判中，美国侧重于就结构性问题和减少逆差达成有意义的承诺。双方谈了以下议题:(1)美国公司被迫向中国转让技术的做法；(2)在中国境内加强知识产权保护和执行；(3)美国公司在中国所面临的大量关税和非关税壁垒；(4)中国对美国商业财产进行的网络盗窃所造成的伤害；(5)政府干预市场机制，包括补贴和国有企业，如何可能导致产能过剩；(6)取消限制美国向中国销售制造业、服务业和农业产品的市场壁垒和关税；(7)货币在美中贸易关系中所起的作用。
声明提到，双方还讨论到减少美国对中国的巨额且不断增长的贸易逆差的需要。中国从美国的农场主、牧场主、制造商和公司企业购买美国产品是谈判的关键内容。
新华网报导，双方讨论了贸易平衡、技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业、实施机制以及中方关切问题。
1月30日至31日，中国由国务院副总理刘鹤带领中方团队与美国贸易代表莱特希泽带领的美方团队在华盛顿举行经贸磋商。
夏立民/罗法 (美联社、法新社、路透社)
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大国较量 中美贸易战大事记
301调查
此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。
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为摩擦降温
2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。
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钢铝关税
2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。
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500亿清单
3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。
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美国大豆
作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。
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博鳌论坛
2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。
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中兴，中兴
4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。
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刘鹤再度赴美
2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。
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暂停互相加征关税
谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。
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500亿+投资限制
5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。
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特朗普再度加码至两千亿
2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。
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中国立即回击
中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”
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习近平呼吁“自力更生”
2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”
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中美关系全面降温
贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。
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美国商界质疑特朗普的关税政策
越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”
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峰回路转 柳暗花明？
2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在明年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?
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华为事件 全球震荡
但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。
作者: 苗子