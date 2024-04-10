调研：中国政府大力补贴绿色能源

（德国之声中文网）基尔世界经济研究所周三发布的一份报告称，2022年，99%的中国上市企业都得到了政府的直接补贴。报告称，中国政府的补贴很有针对性，目的是为了让核心技术尽快达到市场成熟的水平。

除政府补贴之外，中国企业还可以优先获取稀缺资源、可以强迫外国投资者转让技术、公共招标中更会享受到特殊优待，凡此种种，都令绿色能源领域的中国企业得以迅猛发展。目前，这些企业也正在向欧盟市场扩张。

电动车企业比亚迪获得的政府补贴非常之高。调研报道称，2020年，比亚迪获得的政府补贴大约为2.2亿欧元，而2022年，补贴金额就已增至21亿欧元。政府补贴在营业额中的占比从1.1%增加至3.5%。此外，比亚迪获得的购车补贴也远超中国其他电动车品牌或在中国境内生产的外国车品牌，如特斯拉或大众。

世界经济研究所的杜泽（ Dirk Dohse）表示："调研报告中提供的数据，远远不能反映出中国对绿色能源领域提供补贴的实际规模。"例如，政府对电池行业的补贴也令比亚迪获益匪浅，使该企业能够获取更廉价的组件。在风力发电行业，中国的一些知名企业如金风科技和明阳风电也都得到了政府的大力补贴。

杜泽表示："在价格方面，欧洲企业已经无法同中国产品进行竞争，但一旦没有了受过补贴的中国技术，德国绿色转型过程中所需要的产品也将变得昂贵而稀缺。"

调研报告作者对欧盟提出的建议是，在对中国电动车开启反补贴调查的同时，也要同中方开展谈判。谈判目的则是取消那些对欧盟极其有害的补贴行为。鉴于中国当前经济疲软，中美关系日趋紧张，以及中国在绿色能源领域的相对优势，基尔世界经济研究所认为，相关谈判很有希望取得成功。杜泽表示："德国总理肖尔茨即将开始的访华之旅，就为筹备这类谈判提供了一个非常好的机遇。"

（路透社）

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